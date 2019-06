Non vuole venderlo, ha tutta l'intenzione di blindarlo e costruire attorno a lui la Fiorentina del futuro. Il nuovo proprietario dei viola Rocco Commisso ha le idee chiarissime su Federico Chiesa, stella del club gigliato che domenica ha realizzato una doppietta nel match degli Europei Under 21 vinto 3-1 dall'Italia contro la Spagna.

Non lo vendo nemmeno per 100 milioni. L'ho visto giocare - ha dichiarato Commisso a Il Corriere dello Sport - e ha fatto cose straordinarie, è il nostro orgoglio. Il giorno della mia presentazione ho detto che rappresenta la Fiorentina in Nazionale ed è un orgoglio unico. Non abbiamo bisogno di soldi e non ci sono clausole rescissorie