Il brasiliano vuole lasciare Parigi e avrebbe comunicato ad Al Khelaifi la volontà di tornare in Catalogna. Ma i blaugrana mettono dei paletti insindacabili.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 18/06/2019 13:33 | aggiornato 18/06/2019 13:38

Il ritorno di Neymar al Barcellona potrebbe non essere più un'ipotesi fantasiosa. A lanciare la bomba di mercato è il quotidiano brasiliano Globo Esporte, secondo il quale l'asso del PSG e della nazionale brasiliana sarebbe vicino al rientro nella squadra che più di tutti lo ha cresciuto e coccolato. La trattativa non è semplice e comporta tutta una serie di condizioni che andranno soddisfatte, ma il giocatore già da tempo avrebbe chiesto allo sceicco Al Khelaifi di essere lasciato libero di accordarsi con i blaugrana.

Poche ore fa il presidente dei francesi ha fatto sapere che in estate verrà tracciata una linea netta sul passato, visto che non saranno più tollerati certi atteggiamenti da parte dei giocatori in rosa. Basta capricci, basta pretese, basta richieste se non supportate da fatti concreti in campo: alla luce di questo ragionamento Neymar, che a Parigi – pur girando su numeri importantissimi – non si è mai veramente ambientato, ha capito che il suo futuro non può più essere la Ligue 1, alimentando così le voci che già negli scorsi mesi lo volevano perennemente in contatto con i suoi ex compagni di squadra, pronti a riaccoglierlo a braccia aperte visto il grande rapporto sviluppato durante la sua permanenza in Catalogna.

Messi e Suarez avrebbero chiesto espressamente uno sforzo al presidente Bartomeu, di recente al centro di polemiche per la gestione del caso Griezmann: il numero uno del club starebbe addirittura trattando con il padre del brasiliano, suo agente e consigliere più stretto, nonostante le smentite di rito che filtrano dalle parti del Camp Nou. L'impressione è che il colpo di calciomercato sia pronto per essere esploso all'improvviso: una volta definito l'accordo economico con il PSG, O'Ney potrebbe finalmente ritrovarsi in quella che più volte ha definito come la sua casa, in un campionato e in un contesto molto più competitivo rispetto al seppur interessante progetto embrionale parigino.

Il Barcellona studia il clamoroso ritorno di Neymar: l'attaccante brasiliano, in uscita dal PSG, avrebbe già comunicato la propria intenzione a rientrare in Catalogna

Barcellona, le chiavi per il ritorno di Neymar: serve una riduzione dell'ingaggio

Ci sono però alcune condizioni sulle quali Bartomeu non è disposto a trattare. La prima riguarda il prezzo del cartellino: il Barcellona non è disposto a mettere sul piatto più di 100 milioni di euro cash, quindi bisognerà per forza giocare di contropartite. Il PSG, dal canto suo, avrebbe bisogno di diversi innesti per alzare l'asticella: i nomi più caldi in tal senso sono quelli di Samuel Umtiti, Ivan Rakitic e Ousmane Dembélé. Se il croato ha già detto che difficilmente lascerà la Spagna, i due francesi potrebbero anche decidere di sfruttare l'assist e accettare l'offerta transalpina per approdare in una squadra nella quale sarebbero sicuramente titolari, contrariamente a quello che sta succedendo oggi.

La seconda condizione riguarda la risoluzione completa dei guai giudiziari che in questi giorni Neymar si è visto esplodere in testa. Secondo Mundo Deportivo, Bartomeu non sarebbe disposto a soprassedere su questo paletto: le recenti accuse di violenza sessuale pare possano tacersi nei prossimi giorni, ma il Barça vuole un giocatore completamente pulito, in modo che possa concentrarsi soltanto sul campo. Inoltre, c'è da chiarire le posizioni di entrambe le parti riguardo una vecchia causa intentata dal padre del calciatore in seguito al trasferimento del numero 10 della Seleção, per la quale ballano oltre 20 milioni di euro.

Ultimo, ma non per importanza, ecco il capitolo stipendio: attualmente Neymar guadagna circa 30 milioni netti l'anno, una cifra completamente fuori mercato per ciò che ha in mene il Barcellona. L'ingaggio dovrà essere sensibilmente tagliato, magari concedendo qualche bonus in più legato al raggiungimento di certi obiettivi. L'ok tecnico per l'eventuale conduzione in porto di questa trattativa è già stato dato: Valverde avrebbe così a disposizione lo stesso identico tridente con il quale in Catalogna hanno vinto l'ultima Champions League in ordine cronologico, strappata nella finale del 2015 alla Juventus. Mentre da Parigi aprono le porte agli insoddisfatti, il Barcellona programma il ritorno del figliol prodigo: le strade tra il fenomeno verdeoro e i culé potrebbero presto ricongiungersi.