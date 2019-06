SuperMario non rinnoverà il contratto con il Marsiglia e si libererà a parametro zero. La società emiliana è interessata, ma lo stipendio dell'ex Inter è troppo alto: si tratta.

di Francesco Maria Bizzarri - 18/06/2019 13:44 | aggiornato 18/06/2019 13:49

Mario Balotelli è pronto a ripartire. Ma dadove? Si infiammano le voci di calciomercato sull’attaccante che dal 1° luglio sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. Il contratto con l’Olympique Marsiglia non verrà rinnovato, ora l'ex Inter è a caccia di una nuova società che punti su di lui. All'alba dei 29 anni e con un possibile Europeo da conquistare, fa gola a tanti.

Il Parma lo ha messo nel mirino, il progetto dei gialloblù sarà rilanciato dopo una buona stagione. C’è il desiderio di ritornare a competere per un posto in Europa, con SuperMario e qualche altro innesto si può fare. Ma l’ostacolo principale è l'ingaggio, un bel problema.

Balotelli chiede circa 4 milioni di euro, uno stipendio troppo alto per la società emiliana. Si tratta con l’agente Mino Raiola mentre il calciatore è in vacanza a Miami. L’occasione è ghiotta, prenderlo a parametro zero può rappresentare davvero la scelta giusta.

Mario Balotelli è l’occasione a parametro zero per l’estate 2019. Via da Marsiglia gratis, tante squadre ora pensano a lui. Il Parma è tra quelle più interessate. Il ds Faggiano si è mosso subito, ha parlato con l’agente Mino Raiola e ha trovato la prima difficoltà: la richiesta di 4 milioni di euro. Insostenibile per la società gialloblu, ma si lavora. Serve di sicuro un taglio dello stipendio e uno sforzo societario, visto che il giocatore arriverebbe a costo zero. Solo così se ne potrà davvero parlare sul serio.

SuperMario ha voglia di tornare nel Bel Paese dopo le esperienze con Nizza e Marsiglia. La prossima stagione porterà all’Europeo, competizione che l’ex Inter e Milan ha voglia di giocare con la maglia dell’Italia. Il ct Mancini lo tiene sempre sott'occhio, le porte della Nazionale per lui sono aperte. Rivederlo in Serie A vorrebbe dire essere monitorato da vicino. E poi sarebbe contenta anche la sua famiglia che spesso ha manifestato la voglia di avere Mario più vicino. Brescia, la sua città natale, dista un’ora da Parma. Un bene per tutti. Insomma, Balotelli-Parma è una trattativa che esiste. Lo stipendio è l’unico vero problema, lontano dagli standard della società. Il tecnico D’Aversa aspetta e spera. Tutti a lavoro per ridurre la distanza tra domanda ed offerta.