Già al centro di un'importante vicenda giudiziaria nel 2015, l'ex presidente UEFA adesso è nuovamente nella bufera, accusato di traffico d'influenze in favore della Francia per l'assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar.

di Simone Cola - 18/06/2019 19:02 | aggiornato 18/06/2019 19:07

Ex calciatore epocale, capace di scrivere la storia con la Francia e con la Juventus e di conquistare per ben 3 volte il Pallone d'Oro, Michel Platini sembrava destinato anche da dirigente a ripercorrere brillantemente il percorso che da giocatore lo aveva portato al vertice del mondo del pallone. Una carriera cominciata come membro del comitato esecutivo per i Mondiali del 1998 e proseguita poi con la vicepresidenza della federcalcio francese e dell'esecutivo FIFA dal 2001 al 2007, anno in cui era arrivata la vittoria nelle elezioni per la presidenza UEFA.

Fautore di alcuni importantissimi cambiamenti nel calcio europeo - su tutti l'introduzione del Fair Play Finanziario - Platini viene rieletto nel 2011 e quindi nel 2015, anno in cui annuncia l'intenzione di candidarsi addirittura alla presidenza della FIFA. È proprio nel momento in cui la sua stella brilla di più che arrivano i primi guai giudiziari: accusato di aver ricevuto nel 2011 due milioni di franchi svizzeri da Sepp Blatter per alcune consulenze svolte a cavallo tra il 1999 e il 2002, viene prima sospeso per 90 giorni e poi squalificato per 8 anni.

Anche se la condanna viene immediatamente ridotta prima a 6 e poi a 4 anni l'immagine di Platini non può uscirne pulita. Per questo è lui stesso a presentare le dimissioni da presidente della UEFA, tornando sulla questione soltanto nel maggio del 2018 quando la magistratura svizzera lo scagiona da ogni accusa: in quel momento lui e il suo entourage tornano a parlare, sottolineando come le false accuse che lo hanno investito fossero state montate ad arte per delegittimare la sua brillante carriera dirigenziale. Un anno dopo, però, ecco la custodia cautelare da parte della polizia giudiziaria francese: l'ex presidente UEFA sarebbe uno dei protagonisti principali del Qatargate, l'indagine che mira a far luce sull'assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar da parte della FIFA.

Sepp Blatter e Michel Platini si stringono la mano: il secondo avrebbe dovuto prendere il posto del primo come presidente della FIFA quando lo investirono i primi guai giudiziari.

Platini di nuovo nella bufera: è accusato di traffico d'influenze in favore del Qatar

Nel novembre del 2010, pochi giorni prima della riunione che avrebbe visto la FIFA assegnare l'organizzazione dei Mondiali del 2018 e del 2022 - finiti rispettivamente a Russia e Qatar - va in scena all'Eliseo una riunione segreta tra Platini, presidente UEFA e vicepresidente FIFA, il principe ereditario del Qatar (oggi emiro) Tamim ben Hamad al-Thani, l'allora presidente francese Nicolas Sarkozy e il suo braccio destro, Claude Guéant. Secondo France Football si parla di numerosi favori che il Qatar potrà elargire alla Francia: l'acquisto da parte del fondo emiratino del PSG, la creazione dei canali beIN Sport, una più massiccia presenza qatariota nel Gruppo Lagardère.

In cambio il Qatar chiede che il voto di Platini vada all'Emirato e non agli Stati Uniti nel momento in cui l'esecutivo FIFA si riunirà per assegnare i Mondiali del 2022. Effettivamente, dieci giorni più tardi, il Qatar si aggiudica a sorpresa l'organizzazione dei Mondiali di calcio del 2022, una vittoria che stupisce il mondo, che appare come un trionfo politico ed economico e che non può non destare sospetti fin dall'inizio.

Nel 2013 ha inizio l'indagine da parte di France Football, che rivela come il 2 dicembre del 2010, il giorno decisivo per l'assegnazione, Platini avrebbe incontrato a pranzo Mohamed Bin Hammam, allora presidente dell'AFC, la confederazione asiatica, circostanza che il presidente della UEFA non nega mentre nega invece che si sia parlato dei Mondiali in Qatar. A cui l'ex fuoriclasse di Francia e Juventus ha dato il proprio voto, asserisce lui stesso, liberamente, convinto della bontà di portare la più importante rassegna calcistica in un nuovo angolo del pianeta.

Sarà. Ma Mohamed Bin Hammam è stato squaificato a vita dalla FIFA nel 2011 per corruzione, e 16 dei 24 membri del comitato esecutivo che ha votato l'assegnazione dei Mondiali sono stati radiati o sono tutt'ora indagati per corruzione. Alle inchieste di France Football e del Sunday Times si aggiunge quella del PNF, l'ufficio che si occupa dei grandi reati economici e finanziari e che nella mattinata di oggi decide di convocare Platini dopo averlo già ascoltato nel dicembre del 2017 sulle presunte irregolarità di un Mondiale, quello del 2022, che è sicuramente destinato a fare discutere ancora molto.

Da qui la decisione di trattenere l'ex presidente UEFA in custodia cautelare, una mossa che secondo i collaboratori di Platini non significa niente se non la legittima volontà da parte degli inquirenti di ascoltare i vari testimoni evitando che questi possano mettersi d'accordo. La verità verrà a galla, sostiene chi è vicino all'ex campione che era arrivato a un passo dalla presidenza FIFA, ma le eventuali accuse sarebbero gravissime: si parlerebbe di corruzione e traffico d'influenze, reati che se confermati potrebbero definitivamente affossare la carriera dirigenziale di Le Roi e innescare un effetto domino le cui conseguenze potrebbero essere catastrofiche per l'intero sistema-calcio.

I mondiali del 2022 andranno comunque in scena in Qatar? Secondo l'avvocato Pierfilippo Capello, intervenuto a Sky Sport 24, a oggi l'emirato non correrebbe alcun rischio: sarebbe infatti molto difficile provare che i membri che ai tempi votarono in favore del Qatar lo fecero non per convinzione personale ma in base ai vantaggi ricevuti, e la FIFA stessa non avrebbe interesse ad alzare un polverone con gli elementi oggi in mano agli inquirenti, che seguono peraltro un'indagine partita a suo tempo dall'FBI. Certo è che se in futuro dovessero emergere nuovi particolari tutto potrebbe cambiare: per scoprirlo non resta che attendere la prossima puntata del Qatargate.