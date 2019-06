Il nuovo coordinatore dell'area tecnica del club rossoblù si è presentato alla stampa: "Il tecnico è il nostro valore aggiunto. Di Totti non parlo perché qui siamo al Bologna".

di Alberto Casella - 18/06/2019 17:09 | aggiornato 18/06/2019 19:13

Da calciatore, era un centrocampista discreto ma inquieto: mai più di un anno nella stessa squadra, nemmeno nel Perugia, lui che è di Marsciano. Da dirigente, Walter Sabatini ha acquisito maggiore costanza, ma negli ultimi tempi sembra essere tornato quello dei vecchi tempi, visto che il Bologna è la terza società in cui approda in due anni.

Classe 1955, Sabatini ha cominciato la sua carriera fuori dal terreno di gioco proprio al Perugia, poi è stato fra l'altro a lungo alla Lazio prima di approdare al Palermo e in seguito alla Roma dove è rimasto 6 anni. Infine le due brevi parentesi come coordinatore di Suning Sports Group (Inter) prima e della Sampdoria poi, concluse entrambe anzi tempo per divergenze con lo staff degli Zhang e per qualche discussione di troppo con Ferrero. In mezzo un serio problema di salute che oggi, presentandosi alla stampa, lui stesso ha voluto ricordare così:

Sono stato un mese a contatto con l'aldilà. Anche adesso, per esempio, avrei una voglia matta di farmi una sigaretta mentre parlo con voi, ma ho promesso a mio figlio che non lo avrei più fatto. Ecco, poi sono uscito da quel mese e mi sono detto: ora voglio le mie cose, come voglio io e subito, e qui a Bologna ho la mia bolla di gioia e di felicità.

Bologna: Walter Sabatini è partito con grande entusiasmo

Bologna, parla Sabatini: "Mihajlovic è la nostra adrenalina"

Sabatini, sulla falsariga della sua esperienza con Suning, seguirà sia il Bologna che il Montreal Impact, i club del patron Saputo, che parlando di lui lo ha definito The Legend. E nella sua bolla di felicità l'ex dirigente della Roma sembra essersi tuffato con grande entusiasmo:

Perché Bologna? Sono rimasto esaltato dalla struttura, dalla banca dati che hanno Bigon e Di Vaio e da quella cavalcata delle valchirie che ha fatto la squadra nel finale di stagione. Mihajlovic è una botta di adrenalina pazzesca, lui è una garanzia sulla vita, prende un giocatore e te lo ribalta: sono convinto che qui faremo bene.

#Sabatini🎙: "Mihajlovic è un allenatore in grado di cambiare i giocatori, la sua permanenza a Bologna vale come un'assicurazione sulla vita. Sono convinto che porterà in alto tutti i calciatori che arriveranno" ⁰#WeAreOne pic.twitter.com/Yx0BZHrmG4 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) June 18, 2019

Carico al punto giusto, il nuovo coordinatore dell'area tecnica del club rossoblù, dopo aver quasi involontariamente svelato l'acquisto ancora in via di perfezionamento del difensore giapponese Takehiro Tomiyasu, si è poi soffermato anche su alcuni giocatori della rosa:

Orsolini? Resterà con noi, dobbiamo parlare ma ne sono certo, Destro ha perso fiducia e cattiveria, ma è forte e non lo butteremo via. Pulgar? Se vogliamo togliere la clausola rescissoria dobbiamo parlarne col suo agente e con Mihajlovic.

📹 | Tutte le parole di Walter Sabatini in conferenza stampa #WeAreOne https://t.co/T0x9A1DrSN — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) June 18, 2019

Detto poi che il suo affetto per il Bologna risale agli anni 60 quando i rossoblù erano gli unici in grado di opporsi allo strapotere dell'Inter di Herrera che lui, giovane tifoso milanista, mal sopportava, Sabatini si è rifiutato di parlare dell'addio di Francesco Totti alla Roma perchè, ha detto, "qui siamo al Bologna". In separata sede, invece, ai microfoni dell'Huffington Post aveva dichiarato: