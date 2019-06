Intervenuto alla presentazione del libro di Arrigo Sacchi "La Coppa degli Immortali", l'ex presidente rossonero ha dato spettacolo parlando di passato, presente e futuro: "Giampaolo? Vorrei incontrarlo e dargli qualche consiglio."

4 condivisioni

di Simone Cola - 18/06/2019 10:19 | aggiornato 18/06/2019 10:24

In attesa di quello che porterà il futuro, con l'ennesima rivoluzione e la rinnovata caccia all'Europa che conta da parte della squadra del cuore, i tifosi del Milan possono consolarsi ricordando con emozione un passato glorioso, contraddistinto da 29 trofei in 31 anni e da una squadra capace di salire sul tetto del mondo. Furono gli anni di Silvio Berlusconi, l'ex presidente che è intervenuto alla presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi "La Coppa degli Immortali", il racconto di una squadra indimenticabile e del suo primo grande successo, la vittoria nella Coppa dei Campioni 1988/1989.

Il 24 maggio 1989, davanti ai quasi 100mila spettatori presenti al Camp Nou di Barcellona, il Milan diede un'autentica lezione di calcio allo Steatua Bucarest, un 4-0 firmato da Gullit e Van Basten che trent'anni dopo il creatore di quella macchina praticamente perfetta, Arrigo Sacchi, ha deciso di raccontare in un libro. Lo scopritore del tecnico di Fusignano, capace di cambiare la mentalità del calcio italiano come pochi - forse nessuno - prima di lui fu Silvio Berlusconi, che non è mancato alla presentazione dell'opera e anzi, ha partecipato recitando un ruolo da vero showman.

Proprietario del Monza, che intende riportare in Serie B e magari anche in Serie A, Berlusconi continua a seguire il Milan con il cuore nonostante abbia ceduto il club nel 2017 all'imprenditore cinese Yonghong Li, a sua volta rilevato dopo un anno dall'attuale proprietà, il fondo Elliot. L'ex presidente non si è tirato indietro parlando di rossonero, spaziando tra il passato, il presente e il futuro di un mondo che resterà per sempre nel suo cuore.

Gullit porta in vantaggio il Milan nella finale della Coppa dei Campioni 1988/1989: in poco più di un tempo i rossoneri chiudono la pratica con un netto 4-0.

Milan, alla presentazione del libro di Sacchi lo show è di Berlusconi: "Ho dei consigli per Giampaolo"

24 maggio 1989: il Milan stende lo Steatua Bucarest e inizia un percorso di successi internazionali che unito a un gioco aggressivo e rivoluzionario lo porterà a entrare nel mito. È l'evento che dona il titolo a "La Coppa degli Immortali", la consacrazione di un percorso iniziato alcuni anni prima dall'incontro tra Silvio Berlusconi e Arrigo Sacchi. Ecco come il primo ricorda la notte del Camp Nou e l'incontro con l'allenatore.

Quella di Barcellona è stata la notte più bella della mia vita. Pochi minuti prima della partita mi assentai un momento, quando tornai spiegai che ero stato nella cappella dello stadio. Dovevo chiedere aiuto al Padreterno. Quel Milan ha cambiato la storia del calcio, la mentalità con cui le squadre scendevano in campo, la voglia di cercare la vittoria anche nelle trasferte più difficili. Fu un cambiamento epocale e fummo noi a portarlo. Sacchi? Tra noi ci fu da subito grande intesa, parlammo tutta la sera di donne, andammo d'accordo subito.

E se Sacchi ricorda di come al primo incontro con Berlusconi ebbe l'impressione di conoscerlo da sempre, è ancora l'ex presidente rossonero a scendere nel dettaglio spiegando seriamente perché volle quel giovane e ambizioso allenatore.

Avevo visto come giocava il Parma, pensavo che servisse quel tipo di pressing, che i terzini dovessero essere le nostre ali in fase d’attacco. Fummo d’accordo sulle due punte con un giocatore dietro, sopratutto fummo d’accordo sul fatto che la squadra dovesse essere un tutt’uno, fare tanti tiri in porta, cosa che in questo campionato è stato dimenticato da tante squadre, compresa una coi colori rossoneri. Il nostro Milan è cominciato a Pomerio, convocammo tutti coloro che lavoravano nel Milan e diventai amico intimo di ogni giocatore, a qualcuno suggerii anche di cambiare famiglia. Non siamo mai stati in disaccordo su un giocatore o su una formazione.

Nel suo "La Coppa degli Immortali", scritto con Luigi Garlando, Arrigo Sacchi ricorda la notte della prima Coppa dei Campioni vinta e la genesi di una squadra straordinaria.

La frecciata al Milan di Gattuso non può sfuggire.

È stato un grande atleta che ha dato tanto al Milan, come persona gli sono molto affezionato ma come allenatore abbiamo avuto delle discussioni. Il Milan quest'anno l'ho seguito con dispiacere, perché ho constatato che era molto diverso da quello che avevamo concepito, non ho condiviso il modulo di gioco né la strategia, troppo difensiva.

Dopo la cessione a Yonghong Li il Milan fa parte del passato imprenditoriale di Berlusconi, che però a suo dire continua ad essere vicino al club e in qualche modo a influenzarne in parte le scelte.

Yonghong Li è stato un mio errore, non è stato all'altezza così come i suoi dirigenti, pensavo fosse più affidabile. La cessione è stata necessaria, con l'avvento dei proprietari del petrolio il calcio aveva spese troppe alte per il nostro gruppo, la nostra famiglia. Abbiamo venduto a Mr Li perché tra i vari possibili acquirenti che avevamo sentito era quello che sembrava più deciso, credevamo si sarebbe affidato a una dirigenza diversa, assumento professionisti veri. Adesso c'è un fondo, Elliot, che vuole riportare il Milan al suo splendore per poi cederlo a chi meriterà di guidare una delle squadre più rinomate al mondo. Con l'attuale presidente Scaroni abbiamo parlato tanto, forse la scelta di Giampaolo nasce dai miei consigli.

Consigli che Berlusconi intende dare anche al nuovo tecnico rossonero, appunto, quel Marco Giampaolo che gli piace e lo convince.

Ama il bel gioco, ha una mentalità offensiva. È importante, una squadra deve vincere e convincere. Per quanto riguarda il modulo gioca come abbiamo sempre fatto noi, con le due punte e il rifinitore dietro. Ho chiesto e chiederò di incontrarlo, avrei anche qualche suggerimento sui singoli per impiegarli al meglio. Se mi manca il Milan? Certamente si.

Un fiume in piena, Berlusconi dice la sua anche sull'addio di Allegri alla Juventus mentre glissa sulle questioni del giorno, l'arrivo di Sarri sulla panchina bianconera e l'addio di Totti alla Roma.