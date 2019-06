Sono 13 i tecnici confermati dalla scorsa stagione, neopromosse comprese. Curiosità soprattutto per i rientri in Italia di Sarri e Conte, oltre che per l'esordio di Fonseca.

di Alberto Casella - 18/06/2019 15:20 | aggiornato 18/06/2019 15:23

Con l'ufficializzazione di Maurizio Sarri da parte della Juventus, e in attesa del sì definitivo tra il Milan e Marco Giampaolo, si può dire che tutte le tesserine del puzzle composto dai volti degli allenatori delle 20 squadre di Serie A per la stagione 2019-20, siano ormai andate a posto. Liberare l'ex tecnico del Napoli ha richiesto più tempo di quanto a Torino potessero aspettarsi, ma alla fine l'allenatore toscano è approdato in corso Galileo Ferraris.

E a proposito di Toscana, spiccano quest'anno due grandissime assenze fra i rappresentanti di quella regione. Per la prima volta dopo tanto tempo, infatti, non saranno ai nastri di partenza né il livornese Massimiliano Allegri, dopo 5 stagioni di ineguagliabili trionfi con la Juventus, né il fiorentino Luciano Spalletti che, rimessa bene o male in carreggiata l'Inter, è stato esonerato a fine stagione.

Complessivamente, comunque, non c'è stata una grande rivoluzione nelle panchine della Serie A rispetto alla stagione scorsa. Sono infatti ben 13 i tecnici confermati, inclusi due di club provenienti dalla B come Corini e Liverani, 2 poi sono i grandi rientri dall'estero - per entrambi, Conte e Sarri, ultima fermata Stamford Bridge - 1 la new entry assoluta (Fonseca alla Roma), mentre sono 4 gli allenatori che hanno semplicemente cambiato casacca.

Serie A: Paulo Fonseca della Roma è l'unico esordiente assoluto

Serie A 2019/20: i 20 allenatori delle squadre del nostro campionato

Per quanto riguarda gli allenatori delle neopromosse, non si tratta in nessun caso di esordienti assoluti nel nostro massimo campionato: Corini del Brescia, infatti, aveva già guidato in Serie A Chievo e Palermo, Juric, scelto dal Verona, arriva dal Genoa, club nel quale aveva debuttato, seppure per poche giornate, anche Fabio Liverani ora al Lecce. Ma ecco l'elenco completo dei 20 tecnici della Serie A 2019-20:

Gian Piero Gasperini (confermato) - Atalanta

E ci mancava che la Dea non confermasse il tecnico che per la prima volta nella sua storia l'ha portata a disputare la Champions League. Una stagione incredibile che ha fruttato un terzo posto strepitoso davanti anche all'Inter di Spalletti, ma agguantato soprattutto con gioco spettacolare e una coesione di gruppo straordinaria. L'autore del miracolo bergamasco avrà il non facile compito di gestire tre competizioni, ma ha alle spalle una società solida e solidale.

Sinisa Mihajlovic (confermato) - Bologna

Il tecnico serbo è arrivato a stagione in corso ed è riuscito a rimettere la barra a dritta in una squadra che sotto la precedente gestione - Filippo Inzaghi - si era come spenta e rischiava di finire preda delle sabbie mobili del fondo classifica. Con pugno di ferro, Mihajlovic l'ha addirittura portata nella parte sinistra della classifica.

Sinisa Mihajlovic, 10° posto con il Bologna nella scorsa stagione

Eugenio Corini (confermato) - Brescia

Chiamato al Brescia dal presidente Cellino a metà settembre al posto di David Suazo, il Genio, come era soprannominato quando il gioco lo dirigeva in campo, già a febbraio aveva portato le Rondinelle in testa alla graduatoria della Serie B e il 1° maggio ha ottenuto la certezza matematica della promozione in Serie A. Nella massima serie aveva già allenato Chievo e Palermo.

Eugenio Corini, due esperienze in Serie A con Chievo e Palermo

Rolando Maran (confermato) - Cagliari

Alla seconda stagione sulla panchina sarda, Maran riparte con lo stesso obiettivo di quella precedente: ottenere una salvezza senza troppi patemi. Centrato senza grandi difficoltà l'anno scorso, nonostante una lieve flessione nel finale. Trentino, classe 1963, negli ultimi anni il tecnico del Cagliari aveva guidato il Catania e il Chievo.

Per Rolando Maran sarà l'ottava stagione consecutiva su una panchina di Serie A

Vincenzo Montella (confermato) - Fiorentina

Confermato dalla nuova proprietà - Rocco Commisso che ha rilevato la Fiorentina a inizio giugno dai fratelli Della Valle che la guidavano da 17 anni - Vincenzo Montella è reduce da un finale di stagione da brividi. Subentrato a Pioli il 10 aprile scorso, si è infatti trovato coinvolto nella lotta per non retrocedere, eventualità scongiurata solo all'ultima giornata. Sulla sua riconferma, però, ha pesato l'ottimo rendimento della Viola sotto la sua gestione fra il 2012 e il 2015.

Aurelio Andreazzoli (nuovo) - Genoa

Un altro toscano, lui è di Massa, Andreazzoli è arrivato tardi sulla grande ribalta della Serie A. Dopo una lunga gavetta fra Dilettanti e Serie C, approda alla Roma come collaboratore tecnico, ma nel febbraio 2013, esonerato Zeman, il club giallorosso gli affida temporaneamente la panchina: lui si rimbocca le maniche e conclude il campionato con una media di poco inferiore ai 2 punti a partita. A fine campionato torna nei ranghi capitolini, per uscirne nel 2017 chiamato dall'Empoli.

Aurelio Andreazzoli torna in Serie A dopo l'esperienza sulla panchina della Roma

Antonio Conte (nuovo) - Inter

Non servono molte parole per presentare il sergente di ferro che Steven Zhang ha scelto per completare il processo di crescita dell'Inter. Per rimanere agli anni più recenti, Antonio Conte ha allenato tre stagioni la Juventus vincendo altrettanti scudetti, i primi del post Calciopoli, per assumere poi le redini della Nazionale, condotta a uno straordinario Europeo, quello del 2016. Passato al Chelsea, ha subito vinto la Premier League. Arriva in nerazzurro dopo un anno sabbatico.

Antonio Conte torna ad allenare dopo un anno sabbatico

Maurizio Sarri (nuovo) - Juventus

Maurizio Sarri è un vero self-made man del mondo del pallone. Classe 1959, ha lavorato in banca fino al 1999, quando ha deciso di cambiare vita e dedicarsi interamente alla carriera di allenatore. Lunga gavetta fra Dilettanti e Serie B fino al 2012 quando approda all'Empoli che porta in Serie A al secondo tentativo. Tre ottime stagioni al Napoli e il volo al Chelsea con cui ha appena conquistato l'Europa League. Al netto delle polemiche, la sua prima stagione bianconera è forse la più attesa del campionato.

L'attenzione sarà tutta per lui: Maurizio Sarri riuscirà a fare meglio di Max Allegri?

Simone Inzaghi (confermato) - Lazio

Da calciatore era Inzaghino, il minore e, non ce ne vorrà, il meno bravo dei due famosi fratelli attaccanti, ma in panchina al momento non c'è storia. Simone guida la Lazio dall'aprile 2016: in bacheca una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

Simone Inzaghi confermato da Claudio Lotito dopo l'ottima stagione 2018/2019

Fabio Liverani (confermato) - Lecce

Grande centrocampista (Perugia, Lazio, Fiorentina e Palermo) con qualche gettone anche in Nazionale, Liverani ha guidato il Lecce in due stagioni dalla Serie C alla Serie A. Brevissima la sua prima esperienza nel nostro massimo campionato alla guida del Genoa nel 2013, il tecnico romano ha allenato anche in Inghilterra, nella stagione 2014-15 al Leyton Orient.

Terza stagione in Salento per Fabio Liverani

Marco Giampaolo (nuovo) - Milan

Marco Giampaolo era da tempo nel taccuino di diversi grandi club: aveva pensato a lui la Juventus negli anni del post Calciopoli e pure l'Inter, di cui il tecnico nato a Bellinzona nel 1967 non ha mai nascosto di essere tifoso. A meno di un clamoroso dietro front, sarà lui a succedere a Rino Gattuso. Negli ultimi anni Giampaolo ha guidato l'Empoli e per tre stagioni la Sampdoria.

Marco Giampaolo: finalmente sulla panchina di una big

Carlo Ancelotti (confermato) - Napoli

Tre Champions League in bacheca da tecnico le hanno solo lui, Bob Paisley e Zinedine Zidane. Ha vinto il massimo campionato in 4 paesi diversi (Premier League, Serie A, Bundesliga e Ligue 1) e anche lì è in compagnia molto ristretta, ha allenato alcuni dei migliori club del mondo, dal Milan alla Juventus, dal Real Madrid al Bayern Monaco. Portandolo al Napoli un anno fa, De Laurentiis riuscì nella difficile opera di mitigare nei tifosi il rimpianto per la partenza di Sarri.

Seconda stagione a Napoli per Carlo Ancelotti

Roberto D'Aversa (confermato) - Parma

Figlio di abruzzesi, Roberto D'Aversa è nato a Stoccarda nel 1975. Cresciuto nelle giovanili del Milan, è diventato un buon centrocampista con qualche stagione in Serie A prima nelle file del Siena poi col Messina. Da allenatore è l'architetto del miracolo Parma dove è arrivato nel dicembre 2016 e in una stagione e mezza lo ha portato della Serie C alla A, conquistando la salvezza al primo anno nel massimo campionato.

Roberto D'Aversa, quarta stagione sulla panchina del Parma

Paulo Fonseca (nuovo) - Roma

Paulo Fonseca fa parte della scuola dei tecnici portoghesi, ormai da anni molto in voga, da Mourinho a Villas Boas, da Paulo Sousa a Espírito Santo, passando per Fernando Santos e Jardim. Quarantasei anni, ha allenato fra l'altro Porto, Braga e nelle ultime tre stagioni lo Shaktar Donetsk. In Ucraina ha vinto tre campionati, altrettante coppe nazionali e una Supercoppa. È l'unico esordiente assoluto nel nostro campionato fra i tecnici della prossima Serie A.

Paulo Fonseca, prima stagione in Serie A dopo tre stagioni allo Shakhtar Donetsk

Eusebio Di Francesco (nuovo) - Sampdoria

E proprio dalla Roma arriva il nuovo tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco. In giallorosso il tecnico di Pescara era arrivato nel 2017 dopo cinque stagioni nel Sassuolo dei miracoli, portato dalla B alla qualificazione ai preliminari dell'Europa League. Alla guida del club della Capitale, Di Francesco è arrivato l'anno scorso alle semifinali di Champions League, un traguardo che alla società mancava da 34 anni.

Eusebio Di Francesco riparte da Genova, sponda blucerchiata

Roberto De Zerbi (confermato) - Sassuolo

Bresciano, classe 1979, Roberto De Zerbi è stato un discreto centrocampista con una breve esperienza anche nel Napoli. Da tecnico di Serie A è stato prima "vittima" di Maurizio Zamparini al Palermo, poi ha guidato il Benevento e nell'ultima stagione il Sassuolo. Il presidente Squinzi lo ha confermato dopo l'11esimo posto raggiunto nel campionato scorso.

Roberto De Zerbi sarà capace di migliorare il piazzamento della scorsa stagione?

Leonardo Semplici (confermato) - Spal

Fiorentino, classe 1967, con una carriera da calciatore vissuta praticamente solo in club minori della Toscana, Leonardo Semplici ha raggiunto la celebrità, per lo meno quella presso il grande pubblico, solo nelle ultime due stagioni. Alla Spal dal 2014, infatti, il tecnico toscano ha portato il club ferrarese dalla Serie C alla A e, una volta nel massimo campionato, ha conquistato due salvezze.

Leonardo Semplici è chiamato a replicare una grande stagione sulla panchina della SPAL

Walter Mazzarri (confermato) - Torino

Da un toscano a un altro, anzi a un toscanaccio, uno di quelli dal carattere scontroso e fumantino. Mazzarri è arrivato al Torino all'inizio del 2018, chiamato in fretta e furia da Cairo che voleva sostituire Mihajlovic, cui la situazione stava sfuggendo di mano. Missione compiuta con la prima mezza stagione conclusa al nono posto, mentre in quella appena terminata ha sfiorato la qualificazione all'Europa League. Confermatissimo.

Walter Mazzarri, più di 400 panchine in Serie A

Igor Tudor (confermato) - Udinese

Gladiatore delle difese, scuola Hajduk Spalato, Tudor ha giocato quasi un decennio nella Juventus, con un breve intermezzo al Siena. Bianconera anche la sua carriera italiana da allenatore, visto che nel nostro paese ha guidato in due riprese l'Udinese: 4 match a fine 2017-18 e 10 alla fine della scorsa. Quest'anno i Pozzo hanno deciso di dargli la chance di partire dall'inizio.

Igor Tudor, confermato alla guida dell'Udinese dalla famiglia Pozzo

Ivan Juric (nuovo) - Verona

Connazionale e concittadino di Tudor, anche Ivan Juric è cresciuto da calciatore nell'Hajduk, poi una carriera fra Spagna e Italia, conclusa nel 2010 al Genoa con Gasperini. Idolo dei tifosi del Grifone, ha cominciato in rossoblù anche la sua esperienza successiva, proprio come vice del tecnico ora all'Atalanta. Nel 2016 porta il Crotone in Serie A, ma a fine campionato Preziosi lo vuole di nuovo al Genoa. Chiamato ed esonerato per tre volte, Juric ha firmato per il neopromosso Verona il 14 giugno 2019.