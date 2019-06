Nello Staples Center di Los Angeles, in California, l'ultima prima dello show rosso prima del prossimo PPV. Si determina il prossimo sfidante di Samoa Joe.

17/06/2019

Nello Staples Center di Los Angeles, in California, va in scena l'ultima prima di Raw (a partire dalle 6.30 troverete in questo articolo tutti gli Highlights) prima di Stomping Grounds, in programma questa domenica. Tanti i punti in sospeso da decifrare prima del prossimo PPV, elencati dalla WWE nella consueta preview prima dello show.

Prima di tutto Baron Corbin rivelerà il nome dell'arbitro speciale che dovrà dirigere l'Universal Championship Match, che lo vedrà impegnato sul ring contro il campione Seth Rollins.

E ancora, sarà scelto il nome del prossimo avversario del campione degli Stati Uniti, Samoa Joe: per decretarlo si affronteranno in un Fatal 5-Way Match Braun Strowman, The Miz, Ricochet, Cesaro e Bobby Lashley. Ospite speciale di questa puntata in virtù della Wild Card Rules sarà Daniel Bryan, pronto per dire qualcosa al WWE Universe.

WWE News, Highlights Raw 17 giugno 2019

R-Truth dovrà continuare a difendere il suo titolo 24/7 dall'attacco continuo dei tanti avversari, mentre The Revival potranno celebrare la vittoria dei titoli di coppia di Raw conquistati la scorsa settimana. Per concludere, Becky Lynch avrà l'occasione di replicare alla sua sfidante, Lacey Evans, in vista del match titolato in programma questa domenica.

Questo e molto altro troverete (a partire dalle 6.30 di mattina sempre su questo articolo) nella consueta rubrica settimanale WWE-ek Raw a cura di FOXSports.it, con tutti gli highlights e le WWE News della puntata del 17 giugno 2019.

SEGUONO AGGIORNAMENTI...