Matteo è il secondo azzurro a vincere un torneo sul verde, dopo Andreas Seppi. A Stoccarda ha trionfato senza perdere mai un set né un turno di servizio. Da oggi è numero 22.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 17/06/2019 12:13 | aggiornato 17/06/2019 12:18

L'azzurro e il verde non hanno mai combaciato troppo finora nel tennis. Per vincere un torneo sull'erba, infatti, oltre alle doti ovvie di ogni tennista che si rispetti a questi livelli, aiuta anche avere un fisico bestiale. Proprio quello che hanno i nostri Andreas Seppi e Matteo Berrettini, gli unici italiani maschi sinora ad aver vinto, appunto, un torneo sull'erba.

Il primo era stato l'altoatesino che nel 2011 aveva trionfato a Eastbourne - fra le ragazze ci sono riuscite anche Robertina Vinci e Camila Giorgi - e ieri anche il romano ha iscritto il suo nome fra gli "erbivori", succedendo fra l'altro nell'albo d'oro del Challenge Atp 250 di Stoccarda a un certo Roger Federer.

L'Italtennis ora può sperare, dunque, di aver trovato il suo specialista sull'erba, dopo anni, diciamo pure secoli, in cui quando i nostri migliori rappresentanti vedevano verde finivano per rimediare grandi legnate, da Pietrangeli - per non riandare a De Morpurgo - a Panatta, passando per una Wimbledon sempre stregata a tre finali di Coppa Davis docilmente lasciate all'Australia, due agli albori degli anni Sessanta e l'ultima nel 1977.

Berrettini ha vinto a Stoccarda il terzo torneo della sua carriera a soli 23 anni e due mesi

Tennis: il momento magico di Matteo Berrettini

Ora il fisico (è alto 1,95), la sapienza tattica e tecnica e, insieme, i numeri del trionfo tedesco fanno di Matteo Berrettini la nostra speranza per quell'erba che ci è da sempre indigesta. Il suo serve & volley non lo rende certo un "green" naturale, ma a Stoccarda ha infilato numeri da sogno: in una settimana, per dire, non solo non ha mai perso un set ma addirittura non ha mai lasciato nemmeno un break agli avversari, facendo, anche grazie a quell'altezza da grattacielo, della battuta la sua arma vincente.

Matteo's the man in Stuttgart 🏆



Matteo Berrettini defeats Auger-Aliassime 6-4, 7-6(11) to win his third #ATPTour title 👏👏 #MercedesCup pic.twitter.com/rtvYHuXxGw — ATP Tour (@ATP_Tour) June 16, 2019

E gli avversari si chiamavano Kyrgios, Khachanov, Auger-Aliassine, mica sparring partner qualsiasi, insomma. E da oggi Matteo è salito al numero 22 Atp - 14 della Race, la classifica che considera l'anno solare - e la sua corsa verso l'alto sembra inarrestabile, a dare ragione a Panatta che gli pronostica un futuro molto prossimo fra i Top 10, a raggiungere Fognini, ora proprio decimo. E a proposito di Adriano, nemmeno lui era stato capace, all'età di Berrettini, 23 anni e 2 mesi, di vincere già tre tornei pro. Una precocità che per qualcuno è un segno del destino, insieme a un'universalità anch'essa nuova per il nostro tennis: a oggi, infatti, Matteo è l'unico tennista dell'intero circuito ad avere raggiunto almeno le semifinali su tre superfici diverse. Ora Berrettini si sposta a Halle, altro Atp sull'erba, ma la testa è già a Wimbledon.