Matteo Berrettini ha trionfato al torneo Mercedes Cup ATP 250 di Stoccarda sull’erba battendo il diciottenne Next Gen canadese Felix Auger Aliassime 6-4 7-6 (13-11).

di Diego Sampaolo - 17/06/2019 01:15 | aggiornato 17/06/2019 11:20

Il tennista romano allenato da Vincenzo Santopadre è diventato a 23 anni e 2 mesi il più giovane tennista italiano di sempre a vincere tre titoli ATP (Gstaad nel 2018, Budapest e Stoccarda nel 2019) superando il record di Adriano Panatta, che nel 1974 vinse il terzo torneo della sua carriera a Firenze a 23 anni e 9 mesi. Nel 2019 Berrettini ha perso la finale di Monaco di Baviera sempre quest’anno contro il cileno Christian Garin.

Nel corso del torneo di Stoccarda Berrettini ha vinto tutte le partite in due set senza mai perdere il servizio in tutta la settimana. Ha battuto Nick Kyrgios in 53 minuti, Karen Khachanov, Denis Kudla, Jan Lennard Struff (concedendo le uniche palle break di tutto il torneo) in semifinale prima della vittoria con Auger Aliassime.

Berrettini ha conquistato il primo break nel terzo game del primo set quando Auger Aliassime ha mandato in rete un rovescio. Berrettini ha servito bene nei game successivi e si è aggiudicato il primo set per 6-4 dopo 32 minuti tenendo il servizio nel decimo game con una volée.

Auger Aliassime ha salvato cinque palle break all’inizio del secondo set, che si è concluso al tie-break. Il canadese ha preso un vantaggio di 6-4 ma non è riuscito a salvare i due set point a sua disposizione. Berrettini ha dovuto annullare cinque set point nel tie-break prima di conquistare il mini-break decisivo per 13-11 al terzo championship point.

Berrettini è il sesto giocatore nato dal 1995 in poi capace di vincere tre tornei dopo Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Karen Khachanov, Danil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.

Con il successo di Berrettini l’Italia ha conquistato 66 tornei nella storia dell’ATP Tour. In questa stagione gli altri due italiani vincitori sono stati Marco Cecchinato a Buenos Aires e Fabio Fognini nel Masters 1000 di Montecarlo. Un successo italiano sull’erba mancava dal 2011 quando Andreas Seppi si impose a Eastbourne.

Matteo Berrettini:

Vincere il primo torneo sull’erba contro avversari straordinari è un grande risultato. Non ho mai perso il servizio, ma ho portato a casa partite molto combattute. Sono orgoglioso per tutto quello che sono riuscito a realizzare sul campo perché non è stato facile dal punto di vista mentale. Il match è stato incredibile. Felix ha avuto molti set point. Sono contento di come ho combattuto durante la settimana

Mannarino vince a s’Hertogenbosch

Il francese Adrian Mannarino ha vinto la finale del torneo sull’erba di s’Hertogenbosch in Olanda battendo l’australiano Jordan Thompson per 7-6 (9-7) 6-3. Il torneo olandese è stato condizionato dalla pioggia che ha costretto i due finalisti a disputare la semifinale e la finale nello stesso giorno. Mannarino ha vinto la semifinale battendo il croato Borna Coric per 4-6 6-3 7-6 (7-4). Il transalpino ha battuto anche Fernando Verdasco negli ottavi di finale e David Goffin nei quarti di finali.

La statunitense Allison Riske si è aggiudicata la finale femminile di s’Hertogenbosch battendo l’olandese Kiki Bertens per 0-6 7-6 (7-3) 7-5.

Garcia batte Vekic in rimonta a Nottingham

La francese Caroline Garcia ha conquistato il torneo inglese di Nottingham sull’erba battendo in rimonta la croata Donna Vekic per 2-6 7-6 (7-4) 7-6 (7-4). Garcia aveva vinto nella stessa giornata contro Jennifer Brady nella semifinale interrotta per pioggia. Garcia ha vinto il settimo titolo della sua carriera e il secondo sull’erba dopo il successo a Maiorca nel 2016.

Seppi si qualifica per il Main Draw di Halle

Andreas Seppi si è qualificato per il tabellone principale del prestigioso torneo tedesco sull’erba di Halle grazie al successo su Mischa Zverev per 6-3 6-2.