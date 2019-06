Sembrava che la sfida tra i vincitori di Scudetto e Coppa Italia dovesse andare in scena in inverno in Arabia Saudita, ma le pressioni dello sponsor qatariota beIN Sport potrebbe portare a un cambio di data e sede.

Sarà Juventus-Lazio ad assegnare l'edizione 2019 della Supercoppa italiana, manifestazione giunta alla sua 32esima edizione che mette di fronte il meglio del calcio italiano, ovvero la squadra vincitrice dello Scudetto e quella che ha alzato al cielo la Coppa Italia nella stagione precedente. Una sfida dall'indubbio fascino, anche a livello internazionale, che però quando siamo ormai a metà giugno non ha ancora né una data né una sede certa.

In realtà, almeno per quanto riguarda la sede, la decisione sembrava essere stata presa da tempo: come l'edizione precedente la Supercoppa italiana 2019 sarebbe dovuto andare in scena in Arabia Saudita, in una città a scelta tra Gedda - che a gennaio ha visto la Juventus conquistare l'edizione 2018 superando il Milan con un gol di Cristiano Ronaldo - e Riyad. L'accordo tra il Paese arabo e la Lega Serie A del resto parlava chiaro e prevedeva che due delle prossime quattro edizioni si sarebbero giocate in una di queste due città, in una data compresa nella pausa che il campionato italiano osserverà dal 23 dicembre al 4 gennaio.

Cos'è successo allora? A raccontarlo è Tuttosport, che spiega come lo sponsor qatariota beIN Sport, canale televisivo che garantisce al campionato italiano un terzo degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi all'estero, starebbe facendo pressioni affinché la Serie A ignori l'accordo con l'Arabia Saudita, colpevole secondo l'emirato di promuovere la pirateria sugli eventi sportivi. Una realtà, quest'ultima, che evidentemente danneggia non poco chi investe milioni per acquistare le esclusive degli eventi più importanti al mondo.

Supercoppa italiana 2019, quando e dove si giocherà Juventus-Lazio?

Tra questi anche la Supercoppa italiana, a maggior ragione vista la presenza scontata di Cristiano Ronaldo. Al campione portoghese e alla Juventus di Maurizio Sarri potrebbe dunque spettare, insieme alla Lazio vincitrice della Coppa Italia 2018/2019, l'onore di aprire ufficialmente la stagione calcistica italiana: secondo indiscrezioni infatti l'opinione di beIN Sport ha un certo peso per la Lega Serie A, che starebbe valutando l'ipotesi di spostare data e sede dell'evento per venire incontro a uno dei suoi principali partner.

Ecco dunque che la partita tra Juventus e Lazio - la più ricorrente nella storia di questo trofeo - potrebbe andare in scena allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 17 agosto, una settimana prima dell'inizio della Serie A 2019/2020. Una decisione in merito non è ancora stata presa, ma è utile ricordare che già nei giorni precedenti all'edizione 2018 erano sorte polemiche sull'opportunità di giocare in Arabia Saudita, Paese governato da una monarchia assoluta con non pochi lati oscuri, che a ottobre 2018 era stato teatro delll'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi e che presenta norme molto stringenti nei confronti delle donne.

Juventus-Lazio è la finale più ricorrente nella storia ultratrentennale della Supercoppa italiana: la prima andò in scena nel 1998 e nelle ultime 6 sfide per ben 3 volte bianconeri e biancocelesti si sono ritrovati sul campo come avversari. La gara valida per l'edizione 2019 sarà la quinta, permettendo ai due club di staccare Inter-Roma che tra il 2006 e il 2010 si giocarono il trofeo in ben 4 occasioni. Quando e dove questo accadrà, però, per adesso rimane un mistero.