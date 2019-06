Reazioni diverse e divise nella città che ne aveva fatto un idolo: dalla delusione dei più arrabbiati alla gratitudine di chi non dimentica i traguardi raggiunti grazie a lui.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 17/06/2019 11:13 | aggiornato 17/06/2019 11:17

E adesso che Sarri è passato al nemico che cosa ne facciamo del Sarrismo, della retorica di quella stella romanticamente guevariana, della targa a Bagnoli, della sigaretta firmata regalata ad Anastasio, di un documentario, addirittura, e persino di un gioco da tavolo che a Napoli avevano tutti, oltre ai ricordi di tante battaglie, di quelle frasi memorabili e rivoluzionarie che erano diventate, anch'esse, sarriste. E per forza.

Nulla, non ce ne facciamo nulla, perché il sarrismo, quel sarrismo, semplicemente non esiste più. La targa di Bagnoli, per esempio, dedicata all'artefice della Bellezza, già non c'è più. L'hanno rimossa quelli del Laboratorio Politico Iskra, delusi - hanno scritto su Facebook - perché la loro fiducia viene regolarmente spezzata dalle implacabili leggi del mercato.

Ma sono alcuni fra i commenti al post di Iskra ad aprire la porta a una diversa visione possibile della vicenda. C'è per esempio chi scrive che la targa poteva benissimo essere lasciata lì dov'era perché in fondo esprimeva i sentimenti di una cosa che è stata e che quindi rimarrà nel cuore dei napoletani. E il fatto che ora Sarri sia andato alla Juventus per scelta professionale non può cambiare, anzi - prosegue il post - "dobbiamo ringraziarlo x quello che ci ha fatto vivere nel Napoli... e il Napoli sarà sempre il termine di paragone per loro e sarà il loro Incubo".

Sarri ha allenato il Napoli per tre stagioni

Sarri alla Juventus: Napoli si divide

È una Napoli divisa quella che affronta la prima alba di un mondo che per la città non sarà mai più come prima. Sono passati, in fondo, solo 11 mesi da quando, terminato il lungo tira e molla con De Laurentiis - già quello non fu un bel momento - Sarri lasciava ufficialmente la panchina del Napoli e approdava al Chelsea. E ci volle la scelta di Ancelotti per mettere d'accordo tutti, l'unica forse che poteva competere col mito del Comandante. Un mito davvero particolare che aveva fatto dell'appartenenza, oltre che nel bel gioco, ovviamente, l'antidoto alla mancanza di risultati.

Maradona è ancora idolatrato dai tifosi del Napoli

Sì perché Maradona era Maradona, va bene, ma aveva anche portato 2 scudetti, 1 Coppa Uefa, altre 2 coppe e un paio di titoli di capocannoniere, mentre con Sarri erano arrivati soltanto due secondi posti, tanti attestati di stima e quel sentimento di essere invisi agli dei - "Cosa dobbiamo fare per avere un rigore e favore? Forse ci servono le maglie a righe" - che unisce e rafforza.

Chiaro che vedere, a soli 11 mesi di distanza, il tuo Comandante gettare il cappello con la stella e indossarla, quella maglia a righe che, nel tuo credo, ti fa avere i rigori, provoca uno shock, un lutto che ognuno elabora come ritiene. Così Iskra toglie la targa di Bagnoli, Anastasio scrive che è morta una favola e Massimiliano Gallo si mette le mani nei capelli. Autore del documentario "Maurizio, il Sarrismo - Una meravigliosa anomalia", l'attore napoletano si trova comprensibilmente un po' a metà del guado: dopo averlo presentato solo pochi giorni fa al Biografilm Festival di Bologna, oggi è tormentato dai dubbi: ritirarlo o modificarlo? C'è oltre un anno di lavoro dietro, e poi, in fondo, come diceva il post su Facebook, quella è storia e il suo racconto non va cancellato.