Conferenza stampa prevista per le 14. L'ex capitano chiarirà il suo rapporto burrascoso con il braccio destro di Pallotta e prenderà definitivamente le distanze dalla società.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 17/06/2019 09:39 | aggiornato 17/06/2019 09:44

Quella di oggi potrebbe essere una delle peggiori giornate della storia della Roma. Francesco Totti saluterà i colori giallorossi dopo circa 30 anni di onorato servizio e, la cosa peggiore, è che non lo farà per motivi personali o per differenti ambizioni sportive, ma semplicemente perché si sente tradito dal più grande amore della sua vita. Sono queste le sensazioni che, ora dopo ora, stanno diventando sempre più tangibili: l'ex capitano, bandiera romanista, dirà (momentaneamente?) addio circondato dalle persone più care, quelle che hanno condiviso con lui un percorso non solo sportivo, ma anche umano.

Già sabato sera, durante l'abituale festa d'estate che organizza ogni anno, aveva comunicato la sua decisione agli amici più intimi, dicendo che era giunto il momento di prendere questa pesantissima decisione anche se, contrariamente a ciò che si sta già malignando, ancora non ha deciso nulla su quello che sarà il suo futuro. Di offerte ne sono arrivate tante, sia da società rivali dei giallorossi che, soprattutto, da UEFA e FIGC, con quest'ultima che vedrebbe in lui uno degli ambasciatori ideali sui quali cucire il concetto di rinascita del calcio italiano.

Gente di campo, di cuore, campioni che non faranno mai il loro tempo. Quello giallorosso ufficializzerà la sua posizione in una conferenza stampa organizzata nel primo pomeriggio di un anonimo lunedì di luglio in diretta nazionale. Per l'occasione saranno presenti circa 250 giornalisti, ai quali è stato chiesto di cercare di non creare troppo trambusto perché le parole che verranno pronunciate sono state preparate a fondo, quasi come a voler rappresentare uno sfogo per tutto ciò che negli ultimi due anni lo stesso Totti ha dovuto ingoiare da dirigente. Aveva chiesto più poteri e un ruolo centrale, ma nulla di tutto ciò gli è stato concesso. L'epilogo, a questo punto, era davvero inevitabile.

Totti, tra le cause del divorzio con la Roma c'è il rapporto con Baldini

La scelta di non fare la conferenza stampa a Trigoria rappresenta in pieno il sentimento attuale a casa del Pupone, che vuole prendere nettamente le distanze dalla Roma per confermare quanto il suo modo di pensare sia lontano dall'attuale gestione societaria. All'evento sarà presente anche Giovanni Malagò, presidente del CONI, più una serie di altri rappresentati federali che, a loro modo, prenderanno parte a un evento che si preannuncia scoppiettante. A questo punto sarà interessante capire quali saranno i contenuti del discorso che Totti ha perfezionato nella giornata di domenica.

Sicuramente il suo bersaglio principale sarà Franco Baldini, personaggio che ufficialmente con la Roma non c'entra nulla ma ufficiosamente viene universalmente riconosciuto come il braccio destro di James Pallotta, il quale ha sempre avuto rapporti burrascosi con tutto ciò che rappresenta il "romanismo". L'ex numero 10 giallorosso lo aveva raccontato anche in un libro, visto che già ai tempi in cui vestiva ancora i panni del calciatore c'erano stati alcuni episodi abbastanza forti tra i due. Poi, di recente, lo zampino di Baldini è stato decisivo per convincere il presidente a far fuori Daniele De Rossi, con buona pace dello stesso Totti.

Inoltre, Francesco spiegherà come non abbia affatto digerito i due anni passati ai margini di una realtà che, da dirigente, non lo ha mai veramente coinvolto né valorizzato. Emblematico l'episodio riguardo la nomina di Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma, bloccato addirittura da Gianluca Petrachi (sulla carta nuovo direttore sportivo, anche se in realtà il presidente Urbano Cairo non è dello stesso avviso) e ufficializzato a Londra mentre Totti era in vacanza a Montecarlo con la famiglia. Insomma, se la sua utilità è questa, meglio mollare: una presa di posizione forte che non poteva non portare alla separazione, nonostante in molti pensino si tratti solo di un arrivederci.

Ultimo, ma non per importanza, arriva il comportamento dello stesso Pallotta: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il campione romanista non avrebbe affatto apprezzato l'idea del presidente di ricucire in fretta e furia il rapporto ormai incrinatosi, mettendo sul piatto una nuova offerta riguardo il suo ruolo all'interno della società. In molti ipotizzano invece che la "spinta" a dare le dimissioni arrivi direttamente dall'interno, a causa di un processo di spending review spinta che condurrebbe dritti a una cessione del club, vista l'impossibilità di portare avanti il discorso stadio.

In ogni caso, a 18 anni esatti dalla conquista del suo primo e unico Scudetto in giallorosso, uno dei giocatori più influenti di sempre del calcio italiano lascia la squadra che lo ha lanciato e la piazza che lo ha sempre difeso, svestendosi di quella corazza giallorossa da sempre rappresentativa di un vanto, simbolo di una città che calcisticamente sa dare ma troppo spesso esige in maniera innaturale. In un contesto del genere Francesco Totti si è rivelato una mosca bianca, un personaggio troppo attaccato alla gente ma anche probabilmente poco incline a capire e accettare la gestione "all'americana" di una Roma che, dopo un'era geologica, saluterà la sua bandiera. Dopo le lacrime versate per l'addio di De Rossi, i tifosi dovranno fare scorta extra di fazzoletti.