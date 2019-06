Il proprietario dei parigini tuona in vista della prossima stagione: "I giocatori devono assumersi le loro responsabilità". E il club si dice disponibile ad ascoltare offerte per il brasiliano.

di Luca Guerra - 17/06/2019 07:25 | aggiornato 17/06/2019 07:30

E se il calciomercato estivo 2019 fosse la finestra propizia per un nuovo trasferimento di Neymar? L'ipotesi, stando a quanto riportano i media francesi, non è così improbabile. Arrivato al PSG nel 2017 per 222 milioni di euro dal Barcellona, l'attaccante brasiliano avrebbe spiegato ai dirigenti del club parigino il suo desiderio di affrontare una nuova sfida. E come risposta non avrebbe ricevuto un secco "no". A raccontarlo è L'Equipe.

Neymar, oggi fermo per un infortunio al piede che l'ha costretto a saltare la Copa America che vede impegnata il suo Brasile, ha giocato con il PSG 58 partite in due anni a Parigi, firmando 51 reti e vincendo due volte la Ligue 1 oltre a una Coppa di Francia, una Supercoppa nazionale e una Coppa di Lega. Una bacheca ricca, che però contrasta con il cammino in Champions League, interrotto per due volte agli ottavi di finale, prima contro il Real Madrid e poi contro il Manchester United. Un rendimento di squadra che ha impedito al giocatore di ambire al Pallone d'Oro. Sviluppi, questi ultimi, che avrebbero spinto l'attaccante classe 1992 cresciuto nel Santos a meditare un cambio d'aria.

La prima spina di calciomercato alla quale potrebbe far fronte il nuovo ds del PSG Leonardo potrebbe rispondere così al nome di un suo celebre connazionale. Secondo L'Equipe, il procuratore di Neymar, Pini Zahavi avrebbe già sondato il terreno in Spagna per capire se ci sono club pronti ad affrontare l'esborso economico necessario per acquistare il suo assistito. Il cerchio è ristretto a due "indiziati": il Barcellona, maglia che Neymar ha già vestito per quattro stagioni dal 2013 al 2017, e il Real Madrid, che sembrerebbe però più interessato all’acquisto del suo compagno di squadra Kylian Mbappé.

La vera notizia, già rimbalzata in Inghilterra e Spagna, è che il PSG non si opporrebbe fermamente a un possibile addio con l'acquisto più costoso della storia del calcio, ma ascolterebbe maxi-offerte in arrivo al suo tavolo. Una posizione figlia di alcuni comportamenti sopra le righe di Neymar (la partecipazione al Carnevale di Rio mentre era ko per infortunio) e le frizioni con parte dello spogliatoio, attestate anche dalle recenti rivelazioni del tedesco Julian Draxler che aveva rivelato un forte litigio con il 27enne brasiliano dopo la sconfitta rimediata a fine aprile in campionato a Montpellier.

Un quadro al quale sommare le parole di Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG. Nel corso di un'intervista con France Football, che sarà diffusa nella sua versione integrale nella giornata di martedì 18 giugno, lo sceicco ha tracciato la strategia comportamentale che i suoi giocatori saranno chiamati a seguire nella prossima stagione:

I giocatori devono assumersi le proprie responsabilità, anche più di prima. Dovranno aver comportamenti completamente diversi, lavorare di più. Non sono qui per divertirsi.

Sotto la guida dello sceicco qatariota, avviata nel 2011, il PSG ha vinto sei campionati francesi, altrettante Supercoppe, quattro Coppe di Francia e cinque Coppe di Lega. Trofei che evidentemente ad Al-Khelaifi non sono sufficienti, tanto da non escludere - pur senza far nomi - partenze eccellenti:

Non voglio più vedere comportamenti da star. E se qualcuno non è d'accordo, le porte sono aperte.

Chi non è contento, allora, può lasciare il club parigino. Ogni riferimento a Neymar è puramente casuale. O forse no.