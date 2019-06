Jorge è protagonista e causa dello strike "più titolato" di sempre nella storia della Top Class, inevitabile la bocciatura per lui. Marquez ha vinto, ma è apparso più fortunato che bravo, Quartararo la rivelazione positiva del weekend.

Il Circuito di Catalogna è uno dei più impegnativi di tutto il campionato MotoGP. Il tracciato si snoda nei colli di Barcellona, è tecnico, veloce e richiama sempre un gran pubblico. Per molti piloti è la gara di casa, nel vero senso della parola: tanti corridori iscritti al Motomondiale sono catalani e vivono da quelle parti. Lo è Marc Marquez, lo è suo fratello Alex. Entrambi hanno vinto i rispettivi Gran Premi, il 93 quello della Top Class, il 73 ha trionfato in Moto2.

Sebbene sia maiorchino, anche Lorenzo considera il Montmelò come sua gara di casa. Lo ha dimostrato nel 2009, sfoggiando il casco coi colori del Barcelona FC, la squadra di calcio locale. Per Jorge la tre giorni avrebbe potuto rappresentare l'occasione di rilancio, dopo un inizio di stagione difficile. Da difficile, il mondiale del cinque volte iridato sta diventando impossibile. Lo strike compiuto ieri da Lorenzo ha causato danni agli avversari coinvolti, caduti in terra come birilli. Ed ha alimentato un mare di polemiche.

Dovizioso, Vinales e Rossi. Una Ducati factory e due Yamaha ufficiali. Oltre alla Honda numero 99. Il conto del danno provocato da Lorenzo è alto, come il numero di titoli sbattuti giù. Sedici mondiali finiti a grattare l'asfalto e a rotolare nella ghiaia. Avrebbe potuto fare pure meglio Jorge, coinvolgendo Marquez. In quel caso, il conto sarebbe salito a 23 un vero record. Ne ha giovato proprio Marc, vincendo. Strana spianata verso il podio per Quartararo e Petrucci. Tutti bravi, ma la critica - aspra - aveva parole solo per Lorenzo, che ha ricevuto accuse e la nostra bocciatura.

Lorenzo ha vissuto a Barcellona il weekend della MotoGP più nero di sempre

MotoGP, Barcellona: le pagelle

Jorge Lorenzo - Bocciato

Stilando questo giudizio, non è nostro intento condannare il pilota reo del fallo, né far sembrare semplice correre al limite un Gran Premio della MotoGP. Sorpassare è difficile, difficilissimo, specialmente in un punto così delicato del tracciato catalano, soprattutto se gli avversari si chiamano Dovizioso, Vinales, Marquez. L'errore di Lorenzo è stato - però - grave. Non tanto per il lungo commesso (al quale è seguita la fatale chiusura dello sterzo) quanto per la fretta messa dal pilota per risalire la china.

Abbiamo visto come Jorge fosse più in palla del solito sulla Honda RC 213V, dotata di un nuovo serbatoio approntato dalla HRC. Abbiamo notato anche lo stile di guida del maiorchino, ieri simile a quello proposto in Yamaha negli anni migliori. Non ci è sfuggito nemmeno il casco del pilota, con la scritta "Bad Boy", cattivo ragazzo. O ragazzo cattivo, come preferite. Il risultato non cambia: era un presagio il suo? Jorge esce dal Montmelò con una etichetta, di colui che ha buttato giù tre rivali. Era veloce Lorenzo, forse più degli altri. Il fattaccio è avvenuto nel secondo giro di una lunga gara, non poteva attendere qualche passaggio per attaccare? La sua enorme esperienza avrebbe dovuto aiutarlo. Domenica nera per lui, come l'elmetto portato in pista. BOCCIATO

Marc Marquez -Rimandato

Come si fa a rimandare un pilota che ha appena vinto il quarto Gran Premio stagionale e comanda la classifica generale?! Il fatto è che - rispetto alle precedenti uscite - Marc è stato più fortunato che abile. Bravo sì, il campione: scattando meglio di tutti, ha evitato il patatrack del secondo giro. Però, malgrado abbia ottenuto l'ennesimo successo, il portacolori Honda non ha convito pienamente. Le cadute di Dovizioso e Vinales lasciano il dubbio: sia Andrea che Maverick avevano un passo gara migliore. Lo stesso Lorenzo mostrava un ritmo superiore, prima dell'incidente.

Bisogna aggiungere che, per vincere, occorre una dose di fortuna. Ripetiamo, Marquez è stato più fortunato che bravo, in una torta divisibile (perlomeno) di spicchi costituiti da 60% del primo fattore ed il restante 40% di abilità. Affermando che immaginava potesse accadere un contatto in quel punto della pista, il catalano è ora pure un veggente. Ha ragione lui, tutto sommato. Preferiamo, tuttavia, vederlo in bagarre coi migliori, attendendo Assen. La cosiddetta "Università" del motociclismo ci dirà se Marc sia da promuovere o da bocciare. Nel frattempo, RIMANDATO.

Fabio Quartararo - Promosso

Quartararo è felice: primo podio in carriera nella MotoGP di Barcellona per lui

El Diablo non scherza. Fabio è francese, vive in Spagna e parla anche in italiano. Nel team Petronas e con una Yamaha satellite, Quartararo sta trovando la dimensione giusta ed ideale per un rookie nella massima categoria a due ruote. Già firmata la pole position di Jerez, a Barcellona il giovane corridore di Nizza si è ripetuto. In gara ha lottato con il coltello tra i denti, dimenticando una avvenimento molto importate, accaduto pochi giorni prima.

Fabio, infatti, era appena stato operato ad un braccio, con l'obiettivo di risolvere un problema molto fastidioso. La sindrome compartimentale provoca dolore e fatica, limitando le azioni in sella. Per non pensarci più, pilota e staff hanno deciso di intervenire. Senza allenamento, fresco di sala operatoria e coi punti ancora nel braccio, il diavolo decide di battere tutti in qualifica e salire sul primo podio di carriera in MotoGP. Dopo Marquez, Quartararo è il miglior debuttante degli ultimi anni, il confronto con il più esperto compagno di team Morbidelli è - per ora - impietoso. Franco cade, Fabio vola. PROMOSSO

A Barcellona è solo e sempre Spagna, con qualche sprazzo di Italia

Nella Moto3 ha vinto Marcos Ramirez per la prima volta e Aron Canet ha confermato la propria leadership in campionato. Il terzo posto di Celestino Vietti ha - in parte - addolcito una entry class piuttosto severa per gli azzurri e molto generosa con gli spagnoli. Trionfo per un catalano anche nella Moto2, con Alex Marquez meglio dello svizzero Luthi e di Jorge Navarro. In sei gradini totali, ben quattro spagnoli.

In MotoGP ha sorriso Marc Marquez, arrivato davanti a Quartararo e Petrucci. Effettivamente, un catalano, un francese e un italiano. Analizzando la cosa, precisiamo come Marc appartenga al vivaio più fiorente del pianeta, e Fabio lo conferma: il giovane pilota Yamaha è cresciuto agonisticamente in Spagna, dove è salito di categoria in categoria, sino la Motomondiale. La Dorna ha addirittura abbassato l'età minima per farlo debuttare in Moto3. Quartararo arrivò nel paddock a soli 15, ed in poco tempo, eccolo in MotoGP. L'esatto contrario di Petrux, che ha percorso una strada assai ricca di ostacoli. Da buon italiano, Danilo li ha superati.

I tanti errori visti al Montmelò

Il dito di quasi tutti è stato puntato contro Jorge Lorenzo, ma il maiorchino non è stato il solo pilota a causare incidenti e cadute. Il turco Can Oncu ha provocato una discreta fagiolata nel Gran Premio della Moto3, ed è stato in seguito punito. Gara della entry class ad eliminazione, con tanti piloti arrivati al contatto e poi finiti nella ghiaia. Più o meno simili le dinamiche di alcune fasi della Moto2, con l'australiano Remy Gardner subito a terra, copiato poi da altri. La scivolata più cara l'ha pagata Baldassarri: con lo zero rimediato, Lorenzo ha perso la vetta del mondiale.

Le frasi più belle sentite nel paddock

Marquez veggente, Valentino che scagiona Lorenzo, Vinales che - invece - lo attacca. Ha parlato anche Dovizioso, ben più tardi rispetto a Marc e Rossi. Andrea ha mal digerito lo zero di Barcellona, che lo allontana in classifica dalla Honda numero 93. Il forlivese ci è andato pesante, forse più di quanto fatto da Maverick, Brivio e Jarvis, tutti rappresentanti Yamaha. Il pilota Ducati auspica punizioni contro il maiorchino:

Lorenzo ha commesso un errore evidente ma non madornale. Però la sua manovra ha avuto risultati gravi. Jorge non era lucido, avrebbe dovuto sapere che la curva dieci sia insidiosa, perché lì è facile cadere o andare lunghi. Io dico che lui andrebbe penalizzato per ciò che ha fatto

Non male la dichiarazione del Dovi, anche meglio quella di Quartararo. Dopo il podio ottenuto dal francese, in tanti si chiedevano come egli avesse potuto. L'operazione al braccio lo ha fermato per almeno una decina di giorni ed il dolore bussava convinto. Fabio ha però rimediato con un ingrediente tipico ed in dote a tutti i ventenni

Non sentivo male al braccio, sapete perché? L'adrenalina in corpo era così grande da anestetizzare tutto. La carica che mi dava la corsa verso il podio ha prevalso, per un attimo ho anche dimenticato l'intervento chirurgico subito da poco. Senza l'operazione non avrei completato il Gran Premio, tutti mi consigliavano di lasciare perdere, io so di aver fatto la scelta giusta

Ha scelto bene Quartararo, un giovane che ha gli obiettivi ben chiari e precisi in testa. Fabio è andato molto forte a Barcellona, attaccherà anche ad Assen. In Olanda sono in tanti i piloti attesi al varco, in primis Jorge Lorenzo, protagonista negativo in Catalogna.