di Mirko Colombi - 17/06/2019 22:07 | aggiornato 17/06/2019 22:12

Giornata di test importante quella di oggi al Montmelò. Tutti i piloti della MotoGP sono scesi in pista per prove di pneumatici Michelin, con novità dedicate alle scelte dei posteriori. Con quattro mescole inedite, la Casa del bibendum ha anticipato le soluzione che verranno messe a disposizioni per i corridori nella prossima stagione, la 2020. In una sessione divisa da due parti, è il catalano Maverick Vinales il più veloce. Il portacolori del team Yamaha ha fermato il cronometro in 1'38"697, dimostrando come fosse a suo agio nel tracciato dove è cresciuto agonisticamente.

Ieri Maverick non ha visto il traguardo - sappiamo tutti perché - ma nemmeno l'autore del secondo tempo di oggi è arrivato in fondo nel Gran Premio. Franco Morbidelli e la M1 satellite del team Petronas si fermano a soli 47 millesimi dalla moto blu cugina ed ufficiale. Le cadute rimediate dall'italiano non hanno lasciato segni, così oggi il Morbido ha potuto esprimersi pensando solo a guidare il più forte possibile.

Il vincitore della corsa ha concluso con il terzo posto nei test. Neppure tre i decimi di gap rimediati da Marquez a bordo della Honda Repsol HRC. Il leader del mondiale ha svolto un lavoro di sviluppo con una ibrida RC 213V, dotata di cupolino nuovo e molti particolari da accordare. Esperimenti riguardanti anche la sezione aerodinamica, ormai in voga su tutte le moto della Top Class. Telai rivisti per i piloti Ducati, il miglior del gruppo è Bagnaia, più in basso Petrucci e Dovizioso. Non ha cercato il tempo né il colpo a sorpresa Rossi, concentrato nel capire le evoluzioni che anticipano la Yamaha MotoGP che vedremo a Brno, sempre in una sessione di test.

Morbidelli in azione nei testi MotoGP di Barcellona, conclusi con il secondo crono

Test MotoGP a Montmelò, per Maverick e Valentino un antipasto 2020

Oltre a provare nuove gomme Michelin, i piloti hanno saggiato modifiche relative a più parti portate in pista dai relativi reparti corse. Le M1 factory faticano - lo abbiamo visto più volte quest'anno - e, per giungere ai ripari, a Brno verrà anticipato il modello della versione 2020. Per arrivare in Repubblica Ceca pronti, piloti e tecnici hanno oggi a Barcellona provato diversi particolari, in un vero e proprio antipasto di novità.

Bocche cucite per quanto riguarda i pezzi mandati da Iwata, nel frattempo Vinales attacca con un primo tempo finale. Più metodico e prudente Rossi, attardato di un secondo. A dirla tutta, Valentino non ha cercato la sfida con il cronometro; sappiamo come il numero 46 sia più attento ai dettagli nelle sessioni di prove, nelle quali il nove volte campione cerchi sempre il miglior feeling in sella.

Honda e giapponesi HRC nel solito mistero - anche se qualche particolare non è sfuggito alle macchine fotografiche - tanto da fare anche per i ducatisti, con migliorie al cupolino e telaio della Desmosedici ufficiale. Bagnaia è stato il più veloce del gruppo, rimediando una innocua scivolata. Suzuki intenta a risolvere il problema di surriscaldamento pneumatici (ieri quello posteriore della GSX-RR di Rins è arrivato al punto di cottura), Aprilia in pista con i soli Iannone e Smith a provare evoluzioni di motore. Ben tornato Dani Pedrosa, ex stella della MotoGP, ora nelle vesti di collaudatore KTM. Per lui il fondo della classifica e tanta ruggine da togliere.

