Il Dottore è il primo a non puntare il dito contro Lorenzo al termine del GP di Catalunya. E a Yamaha dice: "Si deve fare di più per guardare al futuro"

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 17/06/2019 18:51 | aggiornato 17/06/2019 18:56

Valentino Rossi è stato il primo a giustificare l'errore di Jorge Lorenzo al GP di Catalunya di MotoGP. Dopo le parole del team manager Maio Meregalli a gara ancora in corso, che ha definito un gesto da debuttante l'azione del maiorchino, e quelle durissime di Maverick Vinales, che chiedeva a gran voce una punizione esemplare, il Dottore ha evitato di puntare il dito contro l'ex compagno Yamaha che gli ha soffiato il titolo 2015 all'ultima gara.

Valentino Rossi ha preferito sottolineare la decisione assurda presa qualche anno fa da alcuni piloti di adottare il nuovo layout del circuito del Montmelò alla curva 10, con una svolta ancor più pericolosa che, a suo dire, ricorda l'entrata in un parcheggio del supermercato. Jorge Lorenzo ha ringraziato pubblicamente il rivale che non ha invocato neppure l'intervento della Safety Commission. D'altronde, dopo il suo passaggio alla Ducati, i rapporti sono nettamente migliorati tra i due campioni, con complimenti reciproci sui social network prima e davanti ai cronisti poi. La stagione 2015 è ormai un ricordo, l'ultima in cui la Yamaha è stata davvero competitiva.

Con l'addio di Jorge alla fine del 2016, la casa di Iwata ha perso non solo un fuoriclasse, ma anche un ottimo collaudatore. La M1 continua ad attraversare uno dei momenti più difficili della sua storia, con una sola vittoria nel 2018 ad opera di Maverick Vinales. L'ultima targata Valentino Rossi risale addirittura al 2017, Gran Premio di Assen. Al termine della tappa in Catalunya meglio indirizzare le lamentele alla fabbrica giapponese, ancora incapace di portare significative novità, se non uno scarico più lungo, dopo sette gare, che non sembra sinosnimo di significativi miglioramenti in termini di erogazione del gas.

Valentino Rossi nel box Yamaha

Valentino Rossi: "Serve una Yamaha più competitiva"

L'incidente di Jorge Lorenzo ha un po' rovinato il week-end Yamaha, alla ricerca della strada perduta dopo il disastroso round del Mugello. Ritrovare buone sensazioni, con quattro M1 nelle prime cinque posizioni al termine delle qualifiche, era impensabile due settimane prima.

Prima di questo weekend ero un po' disperato, rispetto al Mugello siamo stati molto più competitivi, la moto ha funzionato meglio, abbiamo anche lavorato meglio durante il weekend.

Non abbastanza per poter puntare alla vittoria e colmare il gap dalle Honda e dalle Ducati ufficiali. Nel test ufficiale del lunedì post-gara, nessun importante aggiornamento è stato portato in pista. Un semplice lavoro propedeutico per il test di agosto a Brno, quando forse vedremo il primo prototipo del 2020.

Non mi piace guardare indietro. Il mio passato è splendido, sono molto orgoglioso di quello che ho fatto nella mia carriera. Ma se si vuole continuare a guardare al futuro, quello che vedo è che siamo in un momento difficile tecnicamente. Penso che la Yamaha debba fare di più per essere competitiva, ora non siamo al livello dei nostri avversari. Credo di essere in buona forma e posso guidare bene, faccio buone gare con la mia esperienza, possiamo essere competitivi.

A chi pensa che la manovra di Jorge Lorenzo sia stata quasi voluta per facilitare la corsa al Mondiale di Marc Marquez, Valentino Rossi mette le mani avanti.