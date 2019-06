Record italiano di Davide Re al meeting di Ginevra. Athletic Club Alperia Bolzano e Atletica Brescia Ispa Group vincono gli scudetti dell’atletica ai Societari di Firenze.

di Diego Sampaolo - 17/06/2019 01:02 | aggiornato 17/06/2019 10:07

Davide Re ha battuto il record italiano dei 400 metri fermando il cronometro in 45”01 sulla pista svizzera di Ginevra. Il ventiseienne quattrocentista ligure allenato da Maria Chiara Milardi ha migliorato il precedente record nazionale realizzato dal compagno di allenamenti Matteo Galvan, che fece segnare il tempo di 45”12 in occasione dei Campionati Italiani di Rieti 2016. Il record italiano fu detenuto in passato da grandi nomi dell’atletica italiana come Mario Lanzi, Sergio Ottolina, Marcello Fiasconaro, Mauro Zuliani e Andrea Barberi.

Con questo risultato cronometrico Re ha centrato lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha e ha consolidato il primo posto nelle liste europee dell’anno. Nella gara sul giro di pista del meeting della Svizzera Re ha preceduto di settanta centesimi di secondo l’olandese Liemarvin Bonevacia, che ha vinto due medaglie di bronzo agli Europei all’aperto di Amsterdam 2016 e agli Europei indoor di Glasgow 2017. La pista di Ginevra ha portato ancora una volta fortuna a Re, che ha migliorato il suo personale per la terza edizione consecutiva dopo aver corso in 45”79 nel 2017 e in 45”31 nel 2018. Daniele Corsa si è classificato sesto in 46”79.

Davide Re è cresciuto a Imperia nell’US Maurina Olio Carli sotto la guida del suo primo allenatore Ugo Scaglietti. Nel 2008 vinse il titolo italiano cadetti sui 300 metri ma l’atletica era soprattutto lo sport praticato nei mesi estivi perché agli inizi si è dedicato allo sci fino all’età di 16 anni. Nel 2013 ha lavorato come maestro di sci. L’anno scorso il quattrocentista ligure ha vinto i Giochi del Mediterraneo a Tarragona in Spagna in 45”26. Davide è iscritto alla facoltà di medicina di Torino.

Davide Re:

Ci speravo tanto. Questo record era nel mirino già nella passata stagione, ma oggi era la prima volta che non ci pensavo. Al traguardo ho provato molto stupore. Non ci credevo. Le prime due gare stagionali erano andate meno bene del previsto. A Ginevra ho realizzato il mio terzo personale di fila. Mi trovo bene su questa pista. E’ molto reattiva. Non sono sceso sotto i 45 secondi ma è quasi meglio così. Potrà essere questo l’obiettivo delle prossime gare. Altrimenti avrei potuto correre il rischio di sentirmi appagato. Ora sono più motivato nel riuscirci. Ho tolto il record a Matteo Galvan, con cui c’è un po' di rivalità, come è giusto che sia trattandosi di uno sport individuale. Siamo però molto amici e ho sempre avuto molto rispetto per lui. Dedico il record alla mia allenatrice Maria Chiara Milardi e ai miei genitori, che erano presenti a Ginevra. Giovedì prossimo gareggerò a Ostrava. Poi mi aspettano i meeting di La Chaux de Fonds (30 Giugno) e di Montecarlo (12 Luglio). Tornerò con piacere nel Principato dove corsi le gare dei 1000 metri prima del meeting. Inoltre è vicina alla mia città natale Imperia

Oltre al record italiano di Re, il meeting di Ginevra ha regalato anche il buon 51”55 della francese Deborah Sananes, che sui 400 metri femminili ha preceduto la britannica Amy Allcock (52”21). L’irlandese Davicia Patterson ha vinto la seconda serie dei 400m stabilendo il record nazionale under 20 con 52”57.

Il britannico Sebastian Rodger è sceso abbondantemente sotto i 50 secondi sui 400 ostacoli con 49”58 precedendo l’azzurro José Reynaldo Bencosme, che ha migliorato il personale stagionale con 50”25 abbassando di 11 centesimi di secondo il tempo ottenuto al debutto stagionale al Golden Gala di Roma.

L’olandese Femke Bol si è imposta sui 400 ostacoli in 55”94 precedendo di 4 centesimi la britannica Megan Beesley, mentre il terzo posto è andato alla campionessa europea di Berlino Lea Sprunger (56”36). L’altoatesina Caren Agreiter ha avvicinato il suo record personale con 58”45.

La neo campionessa italiana under 20 Eleonora Foudraz ha realizzato il suo secondo miglior tempo di sempre sui 400 metri con 55”25.

Filippo Randazzo si è imposto nel salto in lungo con la misura di 7.67m. In questa stagione il siciliano ha sfiorato il muro degli 8 metri con 7.98 a Savona.

L’olandese Taymur Burnet ha vinto i 100 metri in 10”28 precedendo con lo stesso tempo il britannico Andrew Robertson e di tre centesimi di secondo Harry Aikinees Aryeteey (10”31). Sui 100 metri femminili la ticinese Ajla Del Ponte ha preceduto di quattro centesimi di secondo l’olandese Marije Van Unentsjin in 11”20 con vento a favore di +2.1 m/s.

Il campione europeo juniores di Grosseto 2017 Jason Joseph della Svizzera si è aggiudicato i 110 ostacoli in 13”38 con vento a favore di +2.6 m/s.

Le staffette hanno visto il successo dell’Olanda in 38”38 davanti alla Repubblica Ceca (38”62 record nazionale) nella 4x100 maschile. La nazionale oranje si è imposta anche nella staffetta 4x100 femminile in 43”25 davanti alle padroni di casa della Svizzera (43”59).

Charlie Myers ha battuto il record britannico under 23 nel salto con l’asta con 5.71m precedendo il campione del mondo under 20 di Eugene 2014 Axel Chapelle (5.60m).

Il violento temporale ha costretto gli organizzatori ad interrompere il meeting. Per questo i 200 metri e le staffette miste 4x400 non sono state disputate.

Finale Campionati Italiani di società a Firenze: primo scudetto per Athletic Club Alperia Bolzano e Atletica Brescia

Firenze ha celebrato i primi scudetti della storia dell’Athletic Club Alperia Bolzano in campo maschile e dell’Atletica Brescia 1950 Ispa Group. Davvero incontenibile la gioia degli atleti e dei dirigenti dei due club, che hanno ricevuto lo scudetto dal Presidente della Fidal Alfio Giomi sul podio durante la premiazione conclusiva. I due club hanno pienamente meritato il titolo dominando la classifica fin dalla prima giornata.

Lo Stadio dell’atletica dedicato al Marchese Luigi Ridolfi (Presidente della Fidal dal 1926 al 1942) ha ospitato una splendida due giorni di gara organizzata molto bene dal locale club Atletica Firenze Marathon presieduto da Giancarlo Romiti.

L’Athletic Club Alperia Bolzano ha totalizzato 177 punti precedendo i campioni uscenti della Studentesca Rieti Andrea Milardi (166 punti) e l’Atletica Vicentina (153 punti).

L’Atletica Brescia ha coronato un periodo di grande crescita ai vertici dell’atletica italiana vincendo il primo scudetto con 209 punti davanti alle campionesse in carica della Studentesca Rieti Andrea Milardi (195,5 punti) e la Bracco Atletica Milano (188 punti).

La campionessa italiana assoluta dei 100 metri outdoor e dei 60 metri indoor Joahnelis Herrera Abreu è stata la grande protagonista della due giorni fiorentina con la tripletta sui 100, i 200 metri e la staffetta 4x100 contribuendo allo scudetto dell’Atletica Brescia.

Nella prima giornata la velocista veneta originaria della Repubblica Dominicana ha stabilito il record personale con 11”51 sui 100 metri precedendo la campionessa italiana juniores dei 200 metri Chiara Gherardi, seconda in 11”74. Successivamente Herrera ha guidato l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al successo nella staffetta 4x100 in 45”35 davanti alla Studentesca Rieti Andrea Milardi (45”77). Herrera ha fatto tris vincendo i 200 metri in 23”78 precedendo ancora Gherardi (24”00) nel computo finale delle due serie.

Johanelis Herrera:

Ho battuto il record personale di 1 centesimo sui 100 metri. Pian piano sto entrando in forma. E’ un piacere gareggiare a Firenze. Questa città mi ha regalato due titoli italiani da allieva. Mi fa sempre un bell’effetto gareggiare qui

Herrera si è di recente qualificata per i Mondiali di Doha nella staffetta 4x100 grazie al quinto posto nella finale delle IAAF World Relays di Yokohama.

Il club di Brescia ha vinto anche nel salto con l’asta femminile con Helen Falda, che ha superato la misura di 4.25m battendo la primatista italiana indoor Roberta Bruni per un numero minore di errori. Falda, finalista ai recenti Campionati NCAA con la maglia della University of South Dakota, ha attaccato senza successo tre prove alla misura di 4.42m.

Nel getto del peso maschile il fiorentino Leonardo Fabbri è tornato vicino a lanciare oltre i 20 metri con 19.90m aggiudicandosi il successo sul reatino Sebastiano Bianchetti, anche lui ben oltre i 19 metri con 19.62m.

Leonardo Fabbri:

Venivo da tre gare non molto belle. Ci tenevo a tornare vicino ai 20 metri nello stadio dove sono cresciuto. Sono contento per Sebastiano Bianchetti che finalmente si sta sbloccando. Questa rivalità mi ha stimolato molto. L’obiettivo è Doha passando prima per gli Europei Under 23. Ci sarà un livello davvero pazzesco ma spero di essere anch’io protagonista

Il reatino Daniele Cavazzani ha vinto un’avvincente gara di salto triplo maschile con un ultimo salto da 16.46m che gli ha permesso di superare Tobia Bocchi, che conduceva con la misura di 16.37m.

La vicentina Laura Strati ha conquistato il successo nel salto in lungo femminile con 6.50m con vento contrario di -0.7 m/s. Strati è tra le azzurre selezionate per gli European Games di Minsk.

Gara combattuta fino all’ultimo anche nel salto in lungo maschile dove Antonino Trio ha realizzato la misura della vittoria con 7.78m strappando il primo posto a Gabriele Chilà, che conduceva fino a quel momento con 7.60m.

La ventenne bergamasca Marta Zenoni ha vinto i 1500 metri in volata al termine di un bel duello spalla a spalla con Joyce Mattagliano in 4’20”84. L’allieva del coach Saro Naso ha firmato una bella doppietta vincendo anche i 5000 metri in 16’19”47 davanti alla due volte finalista olimpica Elena Romagnolo (16’27”01) una settimana dopo aver vinto su entrambe le distanze ai Campionati Italiani Under 23 di Rieti.

Marta Zenoni:

Quasi preferisco le distanze più lunghe, ma è una fase di passaggio. Probabilmente tornerò a correre le distanze più corte dove posso esprimersi al meglio. In questo momento sto vivendo alla giornata

Francesco Fortunato ha fatto registrare la settima migliore prestazione italiana all-time sui 10000 metri in pista con l’ottimo tempo di 39’00”79. Fortunato si allena nel “Parce-Team” del coach Patrizio Parcesepe, che segue Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Francesco Fortunato:

E’ stato un test positivo. Dopo 4 km ho doppiato gli inseguitori. Non avevo preparato questa gara perché venivo da un carico di lavoro molto intenso in allenamento

La campionessa europea under 23 Ayomide Folorunso ha conquistato agevolmente i 400 ostacoli in 57”32 senza forzare nella sua terza gara stagionale dopo il 55”56 di Imola e il 55”99 al Golden Gala di Roma.

Il lettone della Enterprise Ilja Petrusenko si è imposto sui 400 metri ostacoli maschili in 51”73 superando Federico Cesati (52”39) e Leonardo Capotosti (52”45).

Dopo due false partenze Paolo Dal Molin (vice campione europeo indoor a Goteborg) ha fermato il cronometro in un buon 13”75 con vento contrario di -0.6 m/s sui 110 ostacoli.

Giulia Pennella si è imposta nei 100 metri ostacoli in 13”51 con un vento contrario ancora più forte di -2.0 m/s precedendo la campionessa italiana under 23 Linda Guizzetti (13”69), Desola Oki (13”99) e la figlia d’arte fiorentina Larissa Iapichino (14”00).

Maria Benedicta Chigbolu (altra grande protagonista delle World Relays con il terzo posto nella staffetta 4x400) ha dominato i 400 metri femminili in 52”84 davanti alle compagne di staffetta in nazionale Giancarla Trevisan (53”15) e Marta Milani (54”18).

Maria Benedicta Chigbolu:

Non é venuto fuori un grande tempo ma era importante portare punti al mio club. Sono contenta per il record italiano del mio compagno di allenamento Davide Re a Ginevra. Ha corso davvero forte. Mi aspettavo questo risultato. La mia allenatrice Maria Chiara Milardi allena sia Galvan sia Re e sta venendo fuori una bella sfida tra due atleti del nostro gruppo

Il siciliano Giuseppe Leonardi ha vinto un bel confronto diretto sui 400 maschili in 46”49 precedendo il campione mondiale juniores della staffetta 4x400 Edoardo Scotti (46”74) e Brayan Lopez (46”84).

Il campione europeo del salto in lungo di Goteborg 2006 Andrew Howe ha vinto la prima serie al debutto stagionale sui 200 metri in 20”95 correndo più velocemente rispetto al vincitore della seconda serie Mattia Donola (21”31).

Il velocista originario dello Sri Lanka Abeykoon Mudiyanselage (portacolori dell’Atletica Futura Roma) si è aggiudicato la serie A dei 100 metri in 10”45 davanti al figlio d’arte lombardo Andrea Federici (10”57) e di Andrei Zlatan (10”60). Andrew Howe ha fatto sua la seconda serie in 10”75.

Sara Fantini (figlia d’arte dell’ex pesista Corrado Fantini) ha realizzato il miglior lancio con 66.65m all’ultimo tentativo precedendo Cecilia Desideri, che ha superato ancora i 60 metri con 61.06m.

Ossama Meslek si è imposto nei 1500 metri in 3’44”30 precedendo in volata l’albanese della Cento Torri Pavia David Nikolli, che ha realizzato il record personale con 3’44”66.

Il talento ugandese Albert Chemutai (quarto agli ultimi Mondiali Under 20 di Tampere) ha battuto Simone Colombini sui 3000 siepi in 8’44”67. Nella seconda giornata l’atleta africano allenato da Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp ha dominato anche i 5000 metri in 14’06”46.. Mattia Padovani ha vinto la volata per il secondo posto con Nekagenet Crippa in 14’24”94.

La lettone Liga Velvere si è aggiudicata gli 800 metri femminili in 2’05”12 precedendo in volata Yusneisy Santiusti (2’05”64). Gara molto combattuta anche negli 800 metri maschili dove David Nikolli ha avuto la meglio in 1’51”19 precedendo Enrico Brazzale (1’51”43).

Lo specialista del getto del peso Sebastiano Bianchetti ha migliorato il suo record personale nel lancio del disco con 54.85m. L’atleta della Firenze Marathon Federico Apolloni ha realizzato la misura di 54.59m al sesto lancio nell’ultima gara in carriera. Giacomo Proserpio ha rispettato il ruolo di favorito vincendo il lancio del martello con 69.05m.

La junior al primo anno Federica Botter ha vinto a sorpresa il lancio del giavellotto femminile con il personale e la seconda migliore prestazione italiana di sempre di 53.79m battendo la primatista italiana under 23 Sara Zabarino (53.30m).

Ottavia Cestonaro ha debuttato nella stagione all’aperto con un successo nel salto triplo con 13.42m davanti alla lettone Mara Griva (13.38m) e a Dariya Derkach (13.21m).

Nel getto del peso femminile Assunta Legnante ha battuto di quattro centimetri Martina Carnevale con la misura di 15.43m. Il terzo posto è andato a Sydney Giampietro con 14.86m. Il lettone dell’Enteprise Sport and Service Krjsianis Suntazs ha scagliato il giavellotto con 74.52m precedendo Roberto Bertolini (71.59m).

Nel salto con l’asta maschile è bastato a Max Mandusic un salto da 5.05m per battere Andrea Marin e Giacomo Bernardi, entrambi appaiati alla quota di 5.00m.

Nel salto in alto maschile Manuel Lando ha vinto il salto in alto con il finalista mondiale under 20 del salto triplo Simone Biasutti con la misura di 2.15m in virtù di un numero minore di errori.

Le staffette 4x400 hanno fatto registrare la doppietta della Studentesca Rieti Andrea Milardi, che ha vinto sia in campo maschile con Giorgio Trevisani, Riccardo Filippini, Andrew Howe e Matteo Bianchini in 3’11”51 sia in campo femminile con Maria Beatrice Bianchetti, Maria Enrica Spacca, Valeria Simonelli e Maria Benedicta Chigbolu in 3’37”75.

Gruppo argento di Imola: buon rientro di Andrea Dallavalle nel triplo

Il vice campione europeo under 20 del salto triplo di Grosseto Andrea Dallavalle ha esordito all’aperto con un buon 16.35m. La campionessa italiana indoor Francesca Lanciano ha migliorato il record personale nel salto triplo femminile con 13”47.

Osama Zoghlami continua il suo ottimo momento di forma dopo il record personale realizzato al Golden Gala di Roma vincendo i 3000 siepi in 8’43”62 davanti al keniano Hosea Kimeli Kisorio (8’54”40). Zoghlami si è classificato terzo in 14’06”50 alle spalle dell’ugandese Oscar Chelimo (13’54”25) e del burundese Olivier Irabaruta (13’55”83).

La campionessa italiana under 20 dei 100 metri Vittoria Fontana ha conquistato il successo in 11”64 una settimana dopo aver sfiorato il record italiano di categoria con 11”44 ai Campionati Italiani Juniores a Rieti. Nella seconda giornata la lombarda della Fanfulla Lodigiana ha demolito il record personale di tre decimi di secondo sui 200 metri con 23”65 davanti a Chiara Bazzoni (24”00) diventando l’ottava italiana di sempre a livello under 20. Il figlio d’arte Diego Aldo Pettorossi ha demolito il record personale sui 200 metri con 21”04 dopo aver corso i 100 metri in 10”52.

Il neoprimatista italiano della 20 km di marcia e quarto classificato degli ultimi Europei di Berlino Massimo Stano ha dominato i 10000 metri di marcia in 20’31”95.

Il bronzo olimpico giovanile di Buenos Aires 2018 del getto del peso Carmelo Musci ha realizzato la misura di 17.66m con l’attrezzo da 7.260 chilogrammi.

Gli uomini dell’Assindustria Sport Padova e le donne della Pro Sesto Atletica hanno vinto la classifica del Gruppo Argento.

Great Nnachi batte il record italiano under 16 del salto con l’asta

La quattordicenne piemontese Great Nnachi ha realizzato la migliore prestazione italiana under 16 outdoor con 3.70m a Torino migliorando il precedente primato di Francesca Semeraro. Il risultato dell’allieva di Luciano Gemello entra di diritto nell’albo dei primati italiani dopo la delibera del Consiglio Federale della Fidal dello scorso 24 Maggio in base alla quale gli atleti stranieri cadetti e allievi possono concorrere all’ottenimento delle migliori prestazioni italiane di categoria, se sono tesserati per una società affiliata. Great Nnachi aveva saltato 3.80m a Vigevano prima della delibera federale. Per questo motivo il risultato non era riconosciuto come migliore prestazione italiana.