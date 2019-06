Il presidente biancoceleste punge i rossoneri: “Noi abbiamo un altro stile". E sul pezzo pregiato della rosa dice: “Qui teniamo solo chi ha il piacere di restare”.

di Francesco Maria Bizzarri - 17/06/2019 10:57 | aggiornato 17/06/2019 13:02

Il Milan voleva Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Non è un segreto. La dirigenza rossonera ha portato avanti un corteggiamento per giorni. Ma Paolo Maldini, che ha contattato in prima persona il dirigente della Lazio, ha trovato il muro del patron Claudio Lotito. Niente da fare.

Il rapporto dell’albanese con la società biancoceleste dura ormai da 15 anni. Tutto come prima, avanti con il progetto che vede Simone Inzaghi allenatore e Tare ds. Ma Lotito non ha preso bene alcune mosse: "Non mi è piaciuto che il Milan abbia contattato un tesserato di un altro club".

La Lazio ora guarda al futuro. E su Milinkovic-Savic, il pezzo pregiato della rosa di Inzaghi, il presidente non si sbilancia, rimettendo la decisione finale al giocatore. Tradotto: con un’offerta super, è possibile cederlo. Juventus su tutte avvisata.

Lazio, Lotito su Tare e il corteggiamento del Milan

Lazio, Lotito e la mossa del Milan: "Questione di stile"

La Lazio è bottega cara, questo ormai è noto. Sia se si parla di calciatori, sia se si parla di dirigenti. Igli Tare rimane a Roma, inutile il tentativo di Paolo Maldini di portarlo al Milan. Il presidente biancoceleste Lotito, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la mossa rossonera:

Se sono stato interpellato? No. E la cosa non mi è piaciuta. Noi non ci saremmo mai permessi di contattare un tesserato di un altro club. Ma ognuno ha il suo stile.

Il numero uno della Lazio, con un pizzico d’orgoglio, conferma i contatti avvenuti e spiega:

Scelta logica, quella di rimanere. In questo momento la Lazio è una società più strutturata di quella rossonera. E poi qui il lavoro che ha da fare sarà sempre maggiore. La Lazio è una società dalla catena corta, qui si lavora bene. Oltre a Tare e Inzaghi c’è anche Peruzzi. Sono felice che anche lui resti.

Lazio, Lotito si coccola Milinkovic, ma pronto ad ascoltare offerte

Capitolo mercato

Dicevamo, Lazio bottega cara. C’è Sergej Milinkovic-Savic che è il gioiello della rosa. Piace alla Juventus e ha estimatori in tutta Europa. Lotito non si scompone: