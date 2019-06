La Juve potrebbe dare un'altra opportunità a Dybala e Higuain che con Sarri vogliono rilanciarsi. E il flirt con il numero 9 nerazzurro improvvisamente si è raffreddato.

di Franco Borghese - 17/06/2019 10:09 | aggiornato 17/06/2019 10:16

Un intrigo, un intreccio. Di calciomercato e di futuri. Perché dopo il valzer delle panchine, in Serie A ci sarà quello delle punte. Tutto gira intorno a Mauro Icardi. Il suo connazionale Gonzalo Higuain dovrebbe tornare alla Juventus dopo i prestiti al Milan e al Chelsea. In bianconero ritroverà Maurizio Sarri che ha sempre puntato molto su di lui. Se non dovesse partire, per Icardi alla Juve non ci sarebbe spazio.

Nelle ultime settimane si è parlato di un bel po’ di trattative di calciomercato legate a Higuain, ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento si fatica a trovare acquirenti in grado di pagare al Pipita l’ingaggio di 9,5 milioni di euro per le prossime due stagioni. Stesso discorso vale anche per Dybala che l’Inter scambierebbe volentieri con Icardi, anche se la Joya ora spera di rigenerarsi con il nuovo corso bianconero. Per questo la trattativa di calciomercato fra Juventus e Inter, pronte a scambiarsi gli attaccanti, è stata congelata.

Viste le difficoltà nel trovare il modo di arrivare a Icardi, la Juventus potrebbe mollarlo dopo averlo corteggiato per mesi. Per questo l'Inter, che si sta rendendo conto che piazzare l'ex capitano non sarà facile, vuole abbassare i toni e cercare, almeno in apparenza, di trovare una soluzione interna per risolvere il problema. Al punto che per evitare eventuali cause legali Conte sarebbe obbligato a convocare Icardi per il ritiro.

Icardi può lasciare l'Inter in questa finestra di calciomercato

Calciomercato Inter, in bilico il futuro di Icardi

L’Inter insomma deve trovare una soluzione che prescinda dalla cessione di Icardi. Il club nerazzurro deve trovare un equilibrio finanziario indipendentemente dai milioni che si potrebbero casomai incassare con la cessione di Maurito. Questo per avere la possibilità di affrontare un investimento top (il club ha promesso a Conte che almeno uno lo farà): Marotta e Ausilio vogliono trovare il modo di andare oltre la cessione della punta argentina. Il sogno sarebbe arrivare a Lukaku o magari a un altro centrocampista oltre Barella. Serve però fare cassa.

La strada alternativa del calciomercato prevede la cessione di Nainggolan, un cambio di rotta per quel che riguarda Pinamonti (non più solo prestito, ma una cessione con possibilità di recompra) e la cessione di Perisic, per il quale si attendono offerte nonostante a Conte il profilo tecnico non dispiaccia. L'Inter prepara la strada alternativa, ma se dovesse concretizzarsi il flirt fra Icardi e la Juve, si tornerebbe al piano originale (quindi mantenendo Nainggolan e Perisic). Il futuro di Maurito però al momento è un'incognita. Un intrigo, un intreccio.