Da oggi il club ha la sua nuova sede in viale Liberazione, zona Porta Nuova. Ampia e ultramoderna vuole essere anche il biglietto da visita di una società proiettata nel futuro.

17/06/2019

Ci sono luoghi che i tifosi di ogni squadra ripercorrono, magari anche solo idealmente, come in una sorta di pellegrinaggio della propria fede calcistica. E di certo, a fare eccezione non sono i sostenitori dell'Inter, sempre fra i più caldi e i più fedeli della Serie A e non solo.

Dal ristorante L'Orologio in via Megoni, dove la sera del 9 marzo 1908 un gruppo di dissidenti del Milan Football and Cricket Club decise di fondare il Football Club Internazionale, si va fin sotto alla storica sede di via Dante 7, quella dove Sandro Mazzola e i nerazzurri di Helenio Herrera tornavano a posare i trofei vinti in giro per il mondo oltre 50 anni fa.

Un pellegrinaggio che prosegue poi in altri luoghi iconici e indimenticabili, dal campo di Ripa di Porta Ticinese 113, il primo campetto in terra battuta del club, dalle parti del Naviglio Grande, a Foro Buonaparte, sede della società fino al 1985, quando si trasferì prima n Piazza Duse e poi in via Durini dal 1997 al 2009, fino all'ultima di corso Vittorio Emanuele II 9, a due passi dal Duomo.

Da oggi l'Inter ha una nuova casa, una nuova sede che la proietta nel futuro. La location occupa cinque piani, per oltre 23mila metri quadri, nel palazzo The Corner in viale Liberazione nella zona di Porta Nuova e ha anche un nuovo nome: Inter HQ. Il club la presenta così:

Un luogo innovativo e moderno, capace di rispecchiare l’ambizione e la visione futura del Club. Non è casuale la scelta di un luogo altamente iconico della città, simbolo della nuova Milano globale e tecnologica. All’interno del building 'The Corner', cinque piani completati da una terrazza panoramica con una vista che abbraccia Milano dalla Madonnina fino a San Siro ospitano da oggi la nuova casa del Club in città. Gli spazi sono caratterizzati da un’attenta opera di identità visiva che vede il brand nerazzurro ricoprire un ruolo centrale insieme ai grandi campioni della storia del Club e all’internazionalità dei colori nerazzurri.

L'input è arrivato direttamente dal presidente Steven Zhang che ha deciso di dare al suo club una casa più ampia e moderna, con sale che portano i nomi di alcune nazioni del mondo - l'Italia, ovviamente l'Argentina, ma anche l'Olanda e la Nigeria per citarne alcune - per una sede che è davvero uno spettacolo con gigantografie di alcuni dei campioni - una cinquantina, era difficile contenerli tutti - che hanno fatto la storia del club di viale Liberazione, come andrà chiamato da oggi.

C'è anche una sala circolare con l'esposizione dei trofei conquistati in 112 anni di storia, non mancano ovviamente sale riunioni, bar, e anche tanta ecosostenibilità e tecnologia nel cuore del distretto dell'innovazione di Porta Nuova. L'Inter, insomma, si proietta nel futuro ma con un occhio al passato. Anche con un pizzico di scaramanzia: dall'ultimo trasloco, infatti, quello da via Durini a corso Vittorio Emanuele, nacquero gli ultimi trionfi nerazzurri, quelli targati Mourinho, Zanetti, Milito, Eto'o e Sneijder fra gli altri, quelli della saga del triplete, insomma.