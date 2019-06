Serie B, la Salernitana è salva: festa granata ai rigori, Venezia in C

Il Trapani torna in Serie B: 2-0 al Piacenza in Sicilia

Per Nesta, 43 anni, si tratta della terza squadra allenata in carriera dopo il Miami FC e il Perugia.

Il Frosinone ha deciso di ripartire da Alessandro Nesta. L'ex giocatore di Lazio e Milan è ufficialmente il nuovo allenatore del club ciociaro, appena retrocesso in Serie B con Marco Baroni in panchina.

