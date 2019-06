Dal Salone d'Onore del CONI la conferenza stampa dell'ex capitano giallorosso per il clamoroso annuncio.

di Marco Ercole - 17/06/2019 11:53 | aggiornato 17/06/2019 11:58

Per la Roma è un giorno storico. La bandiera per eccellenza del club giallorosso dà il suo addio, il secondo, quello definitivo. Dopo la chiusura della sua avventura da calciatore, Francesco Totti interromperà pure quella intrapresa da dirigente. Alla base della sua dolorosa decisione il fatto di sentirsi “estraneo in casa propria”. Ed è proprio per questo concetto che ha scelto di non parlare a Trigoria.

La cornice scelta per dare il suo addio in conferenza è la Sala d’Onore del CONI, dove nessun dirigente della Roma sarà presente in forma ufficiale. Francesco Totti annuncerà la sua volontà di tagliare il cordone ombelicale che lo lega alla sua squadra del cuore, una volta per tutte.

Il suo futuro non sarà più giallorosso, l’ex capitano dovrà decidere tra un largo ventaglio d’offerte. Ha già a sua disposizione tantissime opzioni, a partire da ruoli dirigenziali in FIGC e UEFA. Gli è stato proposto anche di fare da procuratore o, addirittura, di tornare a giocare in campionati di basso livello, ben felici di accoglierlo. Praticamente impossibile, quest’ultima opzione.

Francesco Totti ha chiuso con la carriera da calciatore, la forma fisica ovviamente non può essere più quella di una volta. A prescindere da cosa farà, però, quel che conta è che le strade tra l'ex numero dieci e la Roma si separeranno. E i motivi li spiegherà il diretto interessato a partire dalle 14. Segui qui la diretta scritta.

