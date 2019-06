F1, Ferrari: istanza di revisione per la penalità a Vettel in Canada

La scuderia di Maranello ha deciso di esercitare il diritto di revisione previsto dal regolamento sportivo. Da capire cosa potrà succedere ora.

di Matteo Bellan - 17/06/2019 21:28 | aggiornato 17/06/2019 21:36

La Ferrari non si arrende e conta di poter ancora ribaltare il risultato della gara di Formula 1 disputata in Canada. Come tutti ricordiamo, Sebastian Vettel arrivò primo al traguardo ma fu retrocesso in seconda posizione a causa di una penalità da 5 secondi infilittagli dai commissari per un rientro pericoloso in pista dopo un'uscita sull'erba.

È ufficiale la decisione della Ferrari di presentare alla FIA l'istanza di revisione, come previsto dall'articolo 14.1.1 del Codice Sportivo Internazionale. Esso sancisce il "diritto di revisione" di una decisione presa dai commissari sportivi qualora vengano portate delle nuove prove che non erano a disposizione quando il provvedimento era stato preso.

Ci sono 14 giorni di tempo dalla pubblicazione della classifica della gara per agire. Solitamente le penalità di tempo non sono appellabili, però la presenza di nuovi elementi può comportare un cambiamento del verdetto finale. La Ferrari è convinta di avere le prove per dimostrare che Vettel non ha compiuto una manovra irregolare nei confronti di Lewis Hamilton a Montreal.

Il regolamento stabilisce che "una volta scoperto un nuovo elemento significativo e rilevante, non disponibile alle parti nel momento del contenzioso, indipendentemente dal fatto che gli steward abbiano già emesso una sentenza, i delegati (o esterni, designati dalla FIA) devono incontrarsi (di persona o con altri mezzi) in una data concordata tra loro, convocare le parti interessate per ascoltare le spiegazioni e giudicare alla luce dei fatti e degli elementi portati".

La Ferrari subito dopo il Gran Premio del Canada di Formula 1 si è messa in azione assieme ai propri legali per studiare la strategia. In un primo momento si era pensato ad un ricorso al Tribunale Internazionale d'Appello, ma poi tale ipotesi è decaduta dato che non sarebbe stato accettato. La scuderia di Maranello ha deciso di mettere insieme più prove nuove possibili al fine di poter esercitare il diritto di revisione. Assieme agli avvocati sono stati raccolti ulteriori elementi che hanno portato il team a presentare l'istanza di revisione alla FIA. Adesso rimane da capire quali saranno le prossime mosse, quando ci sarà l'udienza nella quale l'argomento verrà affrontato e che tipo di epilogo avrà l'intricata vicenda.

I vertici della Ferrari vorrebbero evitare uno scontro frontale con la Federazione Internazionale dell'Automobile. Auspicano, invece, di riuscire a far valere le proprie ragioni e magari anche di ottenere un cambiamento della regola stabilita per il tipo di situazione che ha visto Vettel protagonista a Montreal. Si punta ad arrivare al più presto ad un verdetto chiaro e definitivo, in modo tale da archiviare un GP del Canada che finisce più. Nel weekend si corre in Francia, ma gli strascichi di quanto avvenuto a Montreal rischiano di condizionare l'atmosfera nel paddock.