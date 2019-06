Il team principal ferrarista torna a parlare dei problemi della monoposto rossa. C'è fiducia per il futuro, nonostante il gap dalla Mercedes.

di Matteo Bellan - 17/06/2019 17:28 | aggiornato 17/06/2019 17:33

In Canada la Ferrari è riuscita seriamente a mettere in difficoltà la Mercedes, come mai era avvenuto prima nel corso del campionato di Formula 1 2019. Tolto il Gran Premio del Bahrain, dove la scuderia di Maranello era superiore, per il resto le Frecce d'Argento sono sempre state abbastanza distanti.

A Montreal c'è stata la pole position di Sebastian Vettel, poi giunto anche primo al traguardo e privato della vittoria a causa di una discussa penalità da 5 secondi che ha consegnato il successo a Lewis Hamilton. Sul podio è salito anche Charles Leclerc, altro pilota Ferrari, a testimoniare che sulla pista canadese il livello della SF90 era buono. Bisogna ovviamente ricordare che Valtteri Bottas aveva certamente un passo da podio, ma delle qualifiche negative hanno compromesso la sua gara, conclusa in quarta posizione.

Mercedes sul ritmo aveva qualcosa in più con la gomma bianca hard, ma comunque la Ferrari con Vettel al traguardo è arrivata prima e ciò ha dato lo stesso morale al team. Bisognerà vedere nel prossimo weekend in Francia, sul tracciato di Le Castellet, quali saranno i valori. I piloti in tuta rossa riusciranno a giocarsela? Difficile fare previsioni.

Binotto, team principal Ferrari, spera di dare presto a Vettel e Leclerc una SF90 vincente costantemente.

Formula 1, Binotto analizza i problemi della Ferrari SF90

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha sempre ammesso che sono stati commessi alcuni errori nel progetto SF90. Dopo i positivi test invernali, le aspettative erano certamente maggiori. Ma con l'inizio del campionato 2019 di Formula 1 tutti a Maranello hanno dovuto fare i conti con la realtà.

Abbiamo sviluppato l'auto nella direzione sbagliata - spiega ad Auto Motor und Sport - Abbiamo mal giudicato le debolezze e i limiti del nostro pacchetto. Il nostro concetto di veicolo non si adatta ai pneumatici 2019. L'auto non è una delle migliori in termini di carico aerodinamico massimo, per questo abbiamo una resistenza aerodinamica favorevole. Negli ultimi due anni abbiamo fatto bene con la nostra aerodinamica ma essa non funziona più con queste gomme. Dal momento che manca del carico aerodinamico, abbiamo difficoltà a riscaldare le gomme e a tenerle nella finestra nella quale forniscono una aderenza ottimale.

Binotto ha ribadito i problemi della SF90 con gli pneumatici Pirelli della nuova stagione. La monoposto rossa non riesce a farli funzionare in maniera efficiente, a differenza della Mercedes. Ovviamente le gomme non si possono cambiare, però il team principal spiega che ci sono altri interventi che possono essere effettuati.

Quello che possiamo fare è cambiare il concetto della nostra macchina - racconta -. Ciò significa più carico aerodinamico, ma anche maggiore resistenza all'aria. E ciò non puoi correggerlo in un giorno. Il processo richiederà diverse settimane, perché dobbiamo anche assicurarci che tutti i nostri cambiamenti nell'aerodinamica stiano andando nella giusta direzione.

Già per il weekend del Gran Premio di Francia dovrebbe esserci qualche novità di tipo aerodinamico. Infatti, dovremmo vedere una nuova ala anteriore a Le Castellet. Binotto è fiducioso per il futuro, ma chiede tempo perché il recupero sulla Mercedes non può essere immediato.