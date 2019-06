I campioni in carica si sbarazzano dei danesi grazie alla doppietta di uno scatenato Richter e al gol di Waldschmidt. Accorcia le distanze Skov su rigore.

di Leonardo Mazzeo - 17/06/2019 22:50 | aggiornato 17/06/2019 22:57

Dopo la vittoria dell'Austria sulla Serbia per 2-0, alla Dacia Arena scendono in campo i campioni in carica degli Europei U21: la Germania (assoluta favorita del Girone B) affronta la Danimarca con l'obiettivo di ripartire da dove si era fermata due anni fa. E ci riesce alla grande: 3-1 per Richter e compagni, che superano senza troppi problemi il primo ostacolo.

L'avventura quindi parte bene per i giovani tedeschi di Kuntz, che hanno giocato una gara accorta e attenta, da grande squadra: dopo il primo gol la Germania ha gestito il vantaggio con una saggezza che rappresenta una piacevole qualità per degli Europei U21. Ma dai campioni in carica c'era da aspettarselo: i successi difficilmente arrivano per caso.

La Danimarca, da parte sua, a inizio ripresa ha provato anche ad abbozzare una qualche forma di reazione, ma è stata annichilita dal 2-0 di Richter, servito da uno retropassaggio sbagliato da Pedersen. Skov è stato il più vivo dei suoi, ma il suo talento non è bastato per pareggiare la differenza tecnica tra le due squadre. Che alla Dacia Arena è emersa tutta, consegnando la vittoria alla Germania. Il 3-0 è opera di Waldschmidt, proprio Skov ha accorciato le distanze su calcio di rigore ma i tedeschi non si sono fatti spaventare e hanno tenuto alta la soglia dell'attenzione fino al termine del match.

Europei U21, Germania-Danimarca: il racconto del primo tempo

Dopo una ventina di minuti di studio, al 19' c'è la prima vera occasione per la Germania: Oztunali parte dalla destra ed è bravo a spostare rapidamente il pallone e a crossare forte in mezzo; il suo bolide viene intercettato da Richter, che arriva in corsa e dà al pallone ancora più potenza, sparandolo però a lato. Qualche minuto più tardi prova a scaldare il destro anche Waldschmidt: tiro potete ma impreciso, alto non di poco.

Alla fine, però, dopo aver preso la mira la Germania fa centro: Eggestein viene pescato in area e appoggia per Richter, che arriva a supporto e lascia partire un bel destro a incrociare che supera un incolpevole Iversen. A minuto 40 i tedeschi sfiorano il gol del 2-0, ma il portiere danese è attento e respinge il tentativo di Waldschmidt da fuori area. Il primo tempo si chiude così col risultato di 1-0.

Regalo Danimarca, la Germania ringrazia

Ad inizio ripresa la Danimarca prova a rialzare la testa, ma poi si affossa da sola: Pedersen sabota i tentativi dei suoi con un retropassaggio sciagurato, raccolto e trasformato egregiamente in gol dal solito Richter, che realizza così la sua doppietta personale e porta la Germania sul 2-0.

I tedeschi però non si fermano e continuano a spingere, Waldschmidt cerca il gol da inizio partita e al 65' lo trova: assist di Richter, il numero 10 si invola verso la porta avversaria e a tu per tu con Iversen non sbaglia. Il gol del 3-0 chiude virtualmente il match, ma la Danimarca non si arrende.

Al 73' Baumgartl intercetta il pallone con il braccio all'interno dell'area di rigore e l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri va Skov, che non sbaglia e segna il gol del 3-1.Il risultato, però, non cambia più: i ragazzi di Kuntz portano a casa la prima vittoria, zero punti invece per la squadra di Frederiksen. E il Girone B comincia così a prendere forma.