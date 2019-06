I ragazzi di Gregoritsch regolano i pari età balcanici trascinati dalle giocate del talento del Salisburgo, che poi abbandona il campo in barella. Si teme un lungo stop.

di Andrea Bracco - 17/06/2019 21:18 | aggiornato 17/06/2019 21:31

C'era davvero tanta attesa per la "prima" della Serbia di Luka Jovic agli Europei Under 21. Chi si aspettava una vittoria facile per la selezione balcanica è però rimasto deluso: a passare, un po' a sorpresa, è invece la giovane Austria di Gregoritsch che, con un gol per tempo, si porta a casa tre punti pesantissimi in vista del prosieguo del cammino. Il match, che non ha riservato particolari emozioni, è stato deciso dalle reti del talento Wolf e dall'ottimo Horvath, mvp della partita.

Le due squadre decidono di affrontarsi a viso aperto fin dal principio; tra le fila balcaniche il numero 9, neoacquisto del Real Madrid, fa da referente offensivo in un 4-3-3 a trazione anteriore nel quale Zivkovic e Radonjic agiscono da esterni, scambiandosi più volte di posizione. In mezzo spazio al torinista Lukic, per l'occasione schierato da interno destro, e alla coppia di talenti composta da Masovic e Pantic, quest'ultimo in orbita Chelsea. Dietro il leader è il fiorentino Milenkovic, mentre a destra gioca Gajic, campione del mondo nel 2015 con la selezione Under 20 e tornato di recente in patria, alla Stella Rossa. Un'altra conoscenza italiana fa capolino in porta: si tratta di Boris Radunovic, ultima stagione alla Cremonese.

L'Austria propone un 4-2-3-1 che scimmiotta un po' lo stile di gioco delle ultime stagioni marchiato Red Bull Salisburgo; davanti al portiere Schlager gioca una linea a quattro molto forte fisicamente, composta da due centrali di qualità assoluta come Posch e soprattutto Danso, quest'ultimo tra le stelline proposte dall'ultima annata di Bundesliga. A destra si muove Ingolitsch, a sinistra giostra Ullmann, mentre in mezzo al campo Lienhart e Ljubic hanno il compito di costruire e ricamare l'azione. Sulla trequarti troviamo Hannes Wolf, talento svezzato proprio a Salisburgo e fresco di passaggio al Leverkusen, accanto al compagno di squadra Schlager e all'eclettico esterno destro Horvath. Davanti gioca Honsak.

Il 2-0 alla Serbia ha permesso all'Austria di vincere la partita di esordio degli Europei under 21: la selezione di Gregoritsch si è imposta grazie alle reti di Wolf e Horvath

Europei Under 21, la cronaca della partita: Jovic isolato, Wolf decisivo

Il primo tempo non offre particolari emozioni in termini di occasioni ma regala alcuni spunti tattici decisamente interessanti. Per esempio, l'Austria sin da subito imposta una variante difensiva per mettersi in parità numerica in mezzo al campo, con Schlager che scala indietro di qualche metro permettendo a Wolf di trasformarsi quasi in una seconda punta aggiunta. Il numero 19 ingaggia un duello personale con Milenkovic, col quale fa a spallate in un paio di occasioni andando a procurarsi qualche calcio piazzato da posizione interessante.

È però sulla sinistra che la Serbia soffre di più, visto che Horvath mette più volte in difficoltà il mancino Bogosevac con le sue accellerate palla al piede. Proprio dall'esterno di proprietà della Dinamo Dresda arriva l'occasione più nitida creata dai ragazzi di Gregoritsch, con Schlager che appoggia bene l'azione facendosi trovare pronto a rimorchio per un sinistro rasoterra ben intuito da Radunovic. Dall'altra parte Jovic non viene assistito a dovere dai compagni e decide di inventarsi qualcosa da solo, ma i due centrali austriaci lo controllano bene limitandogli i movimenti fronte alla porta.

Intorno al 37esimo arriva il gol (convalidato con il VAR) che stappa la partita: a segnarlo è Hannes Wolf, bravo a ribadire in porta un pallone stampato sul palo da Horvath al termine di un'azione corale nata dall'ennesima palla persa sulla trequarti offensiva dalla Serbia. Il talento lanciato dal Salisburgo finalizza un fraseggio perfetto nello stretto, cominciato da Schlager e rifinito da Honsak, pescando una rete più che meritata per ciò che si è visto durante tutto l'arco della prima frazione. Una menzione la merita però la fase di non possesso interpretata dall'Austria, sempre precisa e organizzata nei raddoppi e nelle letture di gioco, che permettono a Danso e compagni di andare a riposo in vantaggio di un gol.

La ripresa: Serbia spenta, Horvath chiude la contesa su punizione

Per vedere la Serbia sfiorare il gol del pareggio bisogna aspettare il secondo tempo quando, dopo un paio di minuti, è proprio Jovic di testa a stampare un pallone sulla traversa, girandosi in area piccola sugli sviluppi di calcio d'angolo. In realtà la selezione di Djorovic non riesce a spaccare le linee avversarie come vorrebbe, costringendo spesso Pantic - l'unico sopra la media - al lancio lungo che finisce regolarmente sulla testa dei centrali avversari. Le sgroppate di Horvath sono le cose migliori che questi 90 minuti hanno messo in mostra, ma intorno alla mezz'ora l'arbitro movimenta il match con un'espulsione abbastanza discussa.

A farne le spese è il centrale Jovanovic, cacciato dal campo su segnalazione del VAR per un intervento killer su Wolf, costretto a uscire in barella tra gli applausi dei compagni. Difficile dire se i suoi Europei Under 21 sono finiti qui, di certo l'Austria perde quell'imprevedibilità tra le linee che solo lui sapeva dare. Così, con un uomo in più, l'Austria pesca il jolly che chiude la partita grazie a una punizione velenosa del solito Horvath, uno dei giocatori più interessanti di questo primo scorcio di manifestazione.

Il match si chiude sul 2-0 ed è una botta tremenda per la Serbia, considerata alla vigilia come una delle squadre favorite nel ruolo di outsider. Il nervosismo, poi testimoniato anche dall'espulsione che di fatto ha chiuso ogni speranza di rimonta, si è tradotto in una prestazione opaca da parte di tutti gli interpreti. Jovic, troppo spesso abbandonato a sé stesso, ha sofferto la marcatura di Danso riuscendo a ritagliarsi solo una vera e propria occasione. Per il resto, Djorovic dovrà lavorare a fondo per recuperare in fretta le energie in vista dei prossimi impegni.