Mezzofondo stellare a Rabat con Genzebe Dibaba e Sifan Hassan entrambe sotto i 4 minuti sui 1500 metri. Fedrick Dacres oltre i 70 metri nel lancio del disco con 70.78m.

di Diego Sampaolo - 17/06/2019 01:59 | aggiornato 17/06/2019 11:04

Le tre migliori prestazioni mondiali dell’anno di Genzebe Dibaba sui 1500 metri (3’55”47) e di Getnet Wale sui 3000 siepi (8’06”01) e del discobolo giamaicano Fedrick Dacres con 70.78m sono stati i risultati più importanti del Meeting International Mohamed VI di Rabat, sesta tappa della IAAF Diamond League che ha regalato anche i primati personali degli azzurri Yeman Crippa sui 1500 metri (3’37”81) e Said El Otmani sui 5000m (13’19”30).

1500 metri femminili: Dibaba e Hassan scendono sotto i 3’56”- sette donne sotto i 4 minuti

Genzebe Dibaba ha vinto uno strepitoso duello spalla a spalla con Sifan Hassan sul rettilineo finale che si è concluso con entrambe al di sotto della magica barriera dei 3’56. Dibaba ha firmato la migliore prestazione mondiale dell’anno e il record del meeting con uno strepitoso 3’55”47, migliore prestazione su suolo africano e suo tempo più veloce dal 2015 (anno del suo record mondiale a Montecarlo). Hassan ha demolito il suo record nazionale con 3’55”93. La gara di Rabat ha regalato una pioggia di record personali. Addirittura sette atlete sono scese al di sotto dei 4 minuti: l’etiope Gudaf Tsegay si è classificata terza con 3’57”40 precedendo la marocchina Rababe Arafi (quarta con il record marocchino di 3’58”84), l’etiope Axumawit Embaye (3’59”02), l’ugandese Winnie Nanyondo (sesta con 3’59”56) e la statunitense Jenny Simpson (3’59”83). Di ottimo livello la canadese Gabriela Debues Stafford (4’00”46) e la figlia d’arte britannica Elish McColgan (4’00”97).

Genzebe Dibaba:

Sono contenta della mia prestazione. E’ una bella sensazione correre in Africa. E’ la terza volta che realizzo la migliore prestazione mondiale stagionale. Mi sento pronta per i Mondialis

Lancio del disco maschile: Dacres oltre i 70 metri

Lo svedese Daniel Stahl ha riscattato i tre nulli del meeting di Turku realizzando la misura straordinaria di 69.94m ma non è bastato per vincere la gara nella quale è caduto più volte il record del meeting di Piotr Malachowski. Il giamaicano Fedrick Dacres ha superato la barriera dei 69 metri con 69.50m in una serie straordinaria comprendente altri due lanci oltre i 68 metri (68.71m e 68.83m) e sembrava che Stahl avesse ormai in pugno la vittoria, ma è arrivato il clamoroso colpo di scena quando un lancio di Dacres oltre i 70 metri inizialmente dato nullo è stato successivamente giudicato valido. Il successo è andato così a Dacres con 70.78m, record del meeting, primato della Diamond League e migliore prestazione di sempre su suolo africano.

Regolari oltre misure di eccellenza anche Lukas Weisshaidinger, terzo con 68.14m e l’intramontabile polacco Piotr Malachowski, quarto con 66.58m.

Daniel Stahl:

Sono molto contento del risultato di oggi nonostante il secondo posto. La gara non è stata facile per lo straordinario livello di partecipazione. Mi penderò una pausa dalle gare in Luglio per ricaricare le batterie e tornerò alle gare in Agosto in un mese che sarà molto impegnativo

3000 siepi maschili: Wale batte la migliore prestazione mondiale dell’anno

Il giovane etiope Getnet Wale ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno e il record nazionale con 8’06”01 vincendo un bel testa a testa con il connazionale Chala Beyo, che è sceso sotto gli 8’07” con il record personale di 8’06”48. Il vincitore del Golden Gala Benjamin Kigen ha perso la migliore prestazione mondiale dell’anno ma ha ottenuto un buon terzo posto in 8’07”25.

Lancio del disco femminile: Perez batte quattro volte il record del meeting

Cuba ha fatto doppietta con le due fuoriclasse Yaime Perez e Denia Caballero. Perez ha migliorato ben quattro volte il record del meeting portandolo fino a 68.28m precedendo Caballero (65.94m). Sandra Perkovic si è dovuta accontentare del terzo posto pur migliorando il personale stagionale con 64.77m.

Salto con l’asta femminile: Morris batte il record del meeting con 4.82m

La campionessa mondiale indoor 2019 Sandi Morris ha stabilito il record del meeting con l’ottima misura di 4.82m dopo aver valicato l’asticella alla terza prova con 4.77m. La statunitense ha avuto un’incertezza alla quota di 4.47m superata alla seconda prova prima di superare 4.57m e 4.67m alla prima. La russa Anzhelika Sidorova ha valicato 4.77m alla seconda prova, mentre Morris ha avuto bisogno di tre tentativi per superare questa misura. Morris ha centrato i 4.82m al primo colpo, mentre Sidorova ha commesso tre errori. Katie Nageotte e Katerina Stefanidi hanno superato 4.67m ma la statunitense ha avuto la meglio nella lotta per il terzo posto per un numero minore di errori.

Sandi Morris:

E’ stata una grande giornata. Sono contenta del risultato e della vittoria. Ho avuto una fase di riscaldamento terribile perché non mi sono sentita al 100%. Ho avuto problemi a causa del vento contrario. La priorità è il mondiale di Doha ma devo prima qualificarmi. Ora sono concentrata sui Trials statunitensi di fine Luglio

110 ostacoli maschili: Shubenkov eguaglia il primato del meeting

Sergey Shubenkov ha vinto una gara rocambolesca eguagliando il record del meeting di David Oliver con 13”12 nonostante la caduta finale. Omar McLeod è partito forte ma Shubenkov ha ripreso il giamaicano, che è atterrato male sull’ultimo ostacolo perdendo l’equilibro. McLedod ha urtato la caviglia di Shubenkov, che nonostante la caduta è riuscito a vincere la seconda gara stagionale di Diamond League dopo quella di Roma. Il britannico Andy Pozzi ha approfittato della caduta di Mcleod per conquistare il secondo posto in 13”30 davanti al brasiliano Gabriel Constantino (13”41), al francese Wilhelm Belocian (13”43) e a McLeod (13”48).

Sergey Shubenkov:

E’ stata una gara ricca di colpi di scena ma è stata molto bella. Sono riuscito a vincere e per me era importante. Gareggiare contro Mcleod mi ha dato una motivazione ulteriore. L’incidente con McLeod è avvenuto sull’ultimo ostacolo e non ha condizionato il tempo finale

Salto in lungo maschile: Echavarria sfiora il record del meeting

Il cubano Juan Miguel Echevarria ha conquistato il successo con 8.34m superando al quinto tentativo il sudafricano Luvo Manyonga, che conduceva con un primo tentativo da 8.21m. Il sudafricanoRushwal Samaai ha completato la top 3 con 8.16m.

400 metri femminili: terzo successo in Diamond League per Naser

La vice campionessa mondiale di Londra 2017 Salwa Eid Naser ha conquistato il terzo successo stagionale in Diamond League con il personale stagionale e la seconda migliore prestazione mondiale dell’anno di 50”13 ma ha dovuto faticare per contenere la rimonta sul rettilineo finale della rappresentante del Niger Aminatou Seyni, che ha battuto il record nazionale con 50”24. Ottima prova anche per la botswana Christine Botlogetswe, che ha raccolto un altro piazzamento tra i primi tre in Diamond League dopo Shanghai fermando il cronometro in 50”48. La campionessa del mondo Phyllis Francis si è classificata al quarto posto con il personale stagionale di 50”76.

Salwa Eid Naser:

Mi sono sentita molto stanca nei metri finali. Sono contenta di aver battuto il personale stagionale ma mi aspettavo un tempo migliore. Volevo correre al di sotto dei 50 secondi. Correrò la prossima gara sui 200 metri al Prefontaine Classic di Stanford

100 metri femminili: Okagbare vince il derby africano con Ta Lou

La nigeriana Blessing Okagbare ha vinto la prima gara stagionale in Diamond League sui 100 metri in 11”05 superando l’ivoriana Marie Josée Ta Lou di quattro centesimi di secondo. Molto staccate tutte le altre con la canadese Crystal Emmanuel, terza in 11”30 davanti alla francese Orlan Ombissa Dzangue (11”32), all’olandese Dafne Schippers (11”32) e alla tedesca Gina Luckenkemper (11”36).

Blessing Okagbare:

Mi aspettavo di vincere e sono soddisfatta di aver raggiunto l’obiettivo. Purtroppo la gara non è stata abbastanza veloce. L’atmosfera è fantastica e il pubblico mi ha supportato molto. Il sostegno della gente mi ha dato molta energia. Devo mettere a punto alcune cose prima dei Mondiali. Non sono preoccupata perché ho ancora tempo. Sono fiduciosa che arriverò pronta a Doha

200 metri maschili: De Grasse in grande ripresa

Il canadese André De Grasse si è confermato in grande crescita di forma vincendo i 200 metri in 20”19 davanti a Ramil Gulyev (20”28) e a Alex Quinonez (20”30). L’astro nascente Kenny Bednarek ha debuttato in Diamond League dopo le grandi prestazioni su suolo statunitense ma non è andato oltre il quinto posto in 20”51.

André De Grasse:

Sono contento della vittoria ma non sono soddisfatto del tempo finale. Non sono in condizioni di salute perfette. Ho ancora molto lavoro da fare per tornare al massimo della forma. Voglio tornare ai livelli di due anni fa. Ci sono ancora tre mesi di lavoro da qui ai Mondiali. Spero che basterà

Salto in alto maschile: secondo successo di Bondarenko

Serata storta per Gianmarco Tamberi, che non è andato oltre l’ottavo posto con 2.19m prima di sbagliare tre prove a 2.22m. Bohdan Bondarenko ha superato 2.28m al primo tentativo. Come a Roma l’ucraino ha centellinato i salti limitandosi a soli tre salti a 2.15m, 2.22m e a 2.28m riusciti alla prima prova. Il giapponese Naoto Tobe ha superato 2.28 sempre alla prima prova ma ha commesso un errore a 2.19m e uno a 2.25m classificandosi secondo a pari misura davanti al russo Ilya Ivanyuk e all’ucraino Matthew Sawe.

Bohdan Bondarenko:

E’ sempre un piacere gareggiare a Rabat. Ho vinto qui diverse volte. La competizione è stata dura. Ho seguito una strategia che mi ha permesso di saltare 2.28m, ma aspiravo a fare una misura migliore

800 metri maschili: Amos vince di misura su Korir

Nijel Amos ha vinto di misura un emozionante duello spalla a spalla con Emmanuel Korir per tre centesimi di secondo in 1’45”57 ripetendo il successo di Doha sul keniano. Lo statunitense Clayton Murphy si è classificato terzo in 1’45”99.

5000 metri: El Otmani realizza il minimo per i Mondiali

Il campione del mondo under 20 di Tampere 2018 Edward Zakayo Pingua si è imposto per la prima volta in Diamond League in 13’11”49 superando l’etiope Solomon Berihu (13’16”08) e il marocchino Soufyan Bouqantar (13’17”26).

Grande prova per il ventisettenne italiano di origini marocchine Said El Otmani, che si è classificato sesto demolendo il record personale di oltre dieci secondi con 13’19”30, tempo che vale lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha. L’atleta allenato dall’ex specialista dei 3000 siepi Gianni Crepaldi aveva un personale di 13’31’02 stabilito a Rovereto nel 2015.

Said El Otmani:

L’obiettivo era proprio il minimo per i Mondiali di Doha. Ho trovato la gara giusta. Sono stato anche fortunato ed è andato tutto come volevo. Ero un po' bloccato all’inizioperché non ho gare veloci nelle gambe. Ho sofferto un po' all’inizio, ma verso i 3000m mi sono sbloccato e ho provato a fare l’azione per recuperare sui rivali davanti. E’ un risultato che significa tutto per me. Significa che stiamo lavorando bene e finalmente sto trovando continuità

1500 metri maschili: personale per Yeman Crippa

Continua il momento di grande risveglio del mezzofondo italiano anche sui 1500 metri dove Yeman Crippa ha battuto il record personale da 3’38”22 a 3’37”81 in una gara condotta su buoni ritmi. Il bronzo europeo dei 10000 metri ha concluso all’undicesimo posto nella gara vinta in volata dal keniano Vincent Kibet in 3’35”80 per cinque centesimi di secondo sul marocchino Ankankam, mentre il terzo posto è andato al sorprendente francese Alexis Miellet in 3’35”98 davanti allo spagnolo Adel Mechal (3’36”21). Crippa ha preceduto il marocchino Fouad El Kaam (3’38”13) e l’australiano Ryan Gregson (3’39”04).

Yeman Crippa:

Non sono troppo soddisfatto della mia prova di Rabat. Ho corso al di sotto dei 3’38” ma mi aspettavo molto meglio. Non sono mai riuscito ad entrare in gara. Ora non ci resta che tornare a casa per lavorare più duramente di prima

800 metri femminili: Jepkosgei in volata su Alemu

Non meno emozionanti gli 800 metri femminili dove Nelly Jepkosgei ha vinto la prima gara della sua carriera in Diamond League in 1’59”50 davanti all’etiope Habitam Alemu (1’59”90). L’ucraina Olha Lyakhova si è piazzata terza in 2’00”35 superando la scozzese Lynsey Sharp (2’00”61).