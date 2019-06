Parte bene l'avventura della Celeste che ne fa quattro all'Ecuador rimasto in dieci alla metà del primo tempo. Decidono i gol di Lodeiro, Suarez, Cavani e l'autorete di Mina.

di MarcoValerio Bava - 17/06/2019 07:01 | aggiornato 17/06/2019 07:20

Ok, l'esordio è giusto! Potrebbe essere questo il titolo per il debutto in Copa America dell'Uruguay che batte l'Ecuador e si porta in testa al gruppo C in attesa della sfida tra Giappone e Cile. Partita senza storia quella andata in scena a Belo Horizonte - in quel Minerao in cui il Brasile mondiale conobbe la peggior sconfitta della sua storia - con la Celeste dominante sin dal primo minuto e l'Ecuador, già di caratura tecnica inferiore, capace di farsi anche del male da solo.

Sei minuti e Lodeiro può festeggiare il ritorno in nazionale in una grande competizione (era stato escluso da Russia 2018) con un gol di pregevole fattura. Nandez farebbe 2-0, ma c'è fuorigioco. Festa rimandata di poco però perché Cavani, che era stato murato due volte da un Dominguez sontuoso, in rovesciata riesce a raddoppiare. Tegola pesantissima perché l'Ecuador nel frattempo è rimasto anche in dieci per una gomitata rifilata da Quintero a Lodeiro.

Allo scadere del primo tempo segna anche l'ultimo componente del tridente dell'Uruguay: Caceres spizza un corner di Lodeiro e Suarez sul secondo palo segna il suo 57° gol in nazionale. Nella ripresa i ritmi sono evidentemente più bassi, complice anche un risultato che permette alla squadra di Tabarez di gestire le energie in vista dei prossimi impegni. Cavani si vede annullare la doppietta per un fuorigioco piuttosto limpido. Il 4-0 però arriva nel finale con Mina che sbaglia porta e insacca una sponda di Pereiro per Suarez. L'avvio dell'Uruguay è trionfale, quello dell'Ecuador da incubo.

Tabarez ritrova Luis Suarez reduce dall'operazione dal menisco e gli affianca Edinson Cavani e Lodeiro nel 4-3-3 che a centrocampo può vantare Vecino, Bentancur e Nandez. In difesa coppia centrale formata da Godin e Gimenez fino a maggio compagni nell'Atletico Madrid. Sugli esterni due "italiani" come Caceres e Laxalt. Gomez si affida al bomber Enner Valencia supportato da Mena Delgado in un 4-4-2 nel quale Antonio Valencia agisce come esterno di centrocampo a destra. Pronti via e l'Uruguay chiede subito un rigore per un presunto tocco di mano del giocatore dello United, ma l'arbitro (e il Var) lasciano andare. La Celeste ci mette comunque sei minuti ad andare in vantaggio, Suarez si allarga a destra, cross a tagliare l'area per Lodeiro che in palleggio supera un avversario e con un preciso diagonale di sinistro batte Dominguez.

Golazo de Lodeiro cambia el marcado a favor de la Albiceleste. Uruguay 1-0 Ecuador 🇺🇾⚽️🇪🇨 #CopaAmerica #LaCopaQueNosUne pic.twitter.com/E0ZwTQ6hH7 — Canal 13 (@canal13) June 16, 2019

Passano 240 secondi e la selezione di Tabarez troverebbe pure il raddoppio con Nandez, ma il guardalinee segnala giustamente un fuorigioco di partenza di Cavani e annulla. Il segnale però è chiaro, l'Ecuador è in grave difficoltà. La partita è tesa, molti contatti tra i giocatori in campo, Quintero è tra i più irruenti e prima rifila una gomitata a Laxalt che l'arbitro non giudica punibile, dopo due minuti ne assesta un'altra a Lodeiro che sanguina dall'arcata sopraccigliare. Il Var richiama Daronco (che aveva estratto il giallo) e dopo una lunga review ecco il rosso. Ecuador dunque sotto di un gol e di un uomo. Al 26' ci vuole un super intervento di Dominguez per dire no al colpo di testa di Cavani.

Gomez corre ai ripari e toglie Angel Mena per inserire Velasco. Ma ci vuole ancora un Dominguez versione Spiderman per salvare sul colpo di tacco di Cavani che sembrava indirizzato all'angolino. Ma al terzo tentativo il Matador riesce a vincere la sfida con il portiere dell'Ecuador: corner da destra, gioco di sponde tra Lodeiro e Godin e rovesciata finale dell'attaccante del PSG che fa 2-0. Al 34' Nandez ha la palla del 3-0 e probabilmente del match, ma dopo spreca calciando tra le braccia di Dominguez un visionario assist di Luis Suarez. Ma è proprio il Pistolero a mettere la sua firma sul tris della Celeste che colpisce ancora da corner. È abile Suarez a sbucare sul secondo palo e a infilare d'esterno la spizzata di Caceres.

La ripresa

Il ct ecuadoriano opta per il secondo cambio subito con Ibarra per Preciado. Ma il copione della partita non cambia, perché ogni palla inattiva battuta dall'Uruguay diventa un pericolo e al 47' si vede annullare -sempre per offside- il secondo gol di giornata. I ritmi nel secondo tempo sono ovviamente più bassi, il risultato consente alla Celeste di gestire le energie. Anche se Luis Suarez ha l'occasione per fare male in contropiede, ma viene anticipato dall'uscita di Dominguez.

Al 58' proprio Suarez batte male una punizione, Enner Valencia prova a scappare in contropiede ma Laxalt è bravo a contenerlo e a evitare che si presenti a tu per tu con Muslera. Tabarez inserisce Pereiro e Torreira per Nandez e Lodeiro e proprio l'ex Samp prova l'inserimento in area ma viene ostacolato da... Vecino che si trova sulla sua stessa traiettoria. Gimenez rimedia un'ammonizione evitabile soprattutto visto il tenore della ripresa.

All'80' per l'Ecuador arriva anche la beffa di un autogol con Mina che trasforma in rete una sponda aerea di Gaston Pereiro. Ci vuole anche qualche minuto per convalidare il tutto perché la posizione dell'ala del PSV viene valutata al Var, ma è tutto buono e l'Uruguay cala il poker. C'è spazio anche per Valverde e per l'occasione buona per il 5-0 che però Suarez cestina da pochi passi.