Certamente può essere un vantaggio. Boban segue molto la Nazionale croata in cui Kramaric gioca con grande continuità. I suoi gol sono stati sempre decisivi e grazie alle sue reti la Croazia è andata ai Mondiali. L'anno scorso ha portato l'Hoffenheim direttamente in Champions con una doppietta nell'ultima partita contro il Borussia Dortmund. Fa tanti gol e tanti assist importanti. Credo sia normale venga seguito da tanti club. Il prezzo? Difficile dirlo, credo intorno ai 30-40 milioni di euro

Al Milan piace Kramaric , ma lui interessa a mezza Europa. Parliamo di uno degli attaccanti più prolifici del continente. In Germania è uno di quelli che ha segnato di più nelle ultime due stagioni, anche se non gioca nel Bayern Monaco o nel Borussia Dortmund. Tutte le squadre che stanno cercando un attaccante ovviamente sono interessate a lui”

C'è Andrej Kramaric nel mirino del Milan per il reparto avanzato. L'attaccante croato classe 1991 ha disputato l'ultima stagione con l'Hoffenheim (a cui è legato fino al 2022) collezionando 37 presenze, segnando 22 gol e sfornando 5 assist. Numeri che hanno attirato le attenzioni di tanti top club europei. E tra questi ci sono anche i rossoneri, come confermato dall'agente Vincenzo Cavaliere a Milan News:

