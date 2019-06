Solskjaer studia le alternative al francese, il cui futuro sembra ormai lontano dall'Old Trafford: sono 8 i calciatori che il tecnico norvegese ha individuato come possibili eredi.

Sembra ormai scontato che il Manchester United saluterà Paul Pogba nel corso del prossimo calciomercato: dopo averlo perso a parametro zero ed esserselo ripreso tre anni fa - spendendo oltre 100 milioni di euro - i Red Devils sarebbero ormai rassegnati a dire nuovamente addio al centrocampista francese, sempre più deciso a lasciare la Premier League per accettare la corte del Real Madrid di Zinedine Zidane.

Il tecnico delle merengues lo ha indicato al proprio club come l'obiettivo principale di un calciomercato che per adesso è stato stellare, la ciliegina sulla torta di una squadra rinnovata e ambiziosa, decisa a tornare sul tetto di Spagna e d'Europa anche grazie alla classe e alle giocate di Pogba. Il quale, nei tre anni trascorsi dal suo ritorno a Manchester, ha alternato alti e bassi restando però rendimento alla mano tra i migliori centrocampisti in circolazione.

A patto che qualcuno tiri fuori la somma richiesta - pari a circa 130-140 milioni di euro, in corsa Real, PSG e Juventus - il Manchester United si farà una ragione della partenza di Pogba: per ripartire dopo una stagione deludente servono prima di tutto uomini motivati, ecco perché Solskjaer starebbe già guardando avanti e secondo il Sun avrebbe stilato una lista di possibili sostituti del francese contenente ben 8 nomi di alto livello e alla portata delle casse dei Red Devils.

Ivan Rakitic e Isco si contendono il pallone durante un Clasico: uno dei due potrebbe sostituire Pogba al Manchester United.

Calciomercato, i nomi nella lista di Solskjaer per sostituire Pogba

Il primo nome, il più importante, è quello di Philippe Coutinho: trasferitosi al Barcellona nel gennaio del 2018 per la cifra-monstre di 160 milioni di euro, il brasiliano ha perso posti nelle gerarchie dei catalani e nel prossimo calciomercato sicuramente lascerà la squadra. In Spagna ha operato come ala, ma ha dimostrato più volte nella sua precedente esperienza al Liverpool di poter agire anche come interno di qualità. I problemi? Il prezzo - i blaugrana non lo svenderanno - e la volontà del giocatore, che in caso di ritorno in Premier preferirebbe indossare la maglia del Chelsea.

Sempre da Barcellona potrebbe arrivare Ivan Rakitic: il croato è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma la recente opera di rinnovamento intrapresa dai catalani potrebbe portarli a rinunciare a quello che a tutti gli effetti è stato un simbolo degli ultimi 5 anni, capace di inserirsi perfettamente in un centrocampo di grande qualità e addirittura di alzarne il livello. L'incognita in questo caso è l'età: Rakitic ha 31 anni e la dirigenza del Manchester United sembra voler puntare su giocatori decisamente più giovani.

Philippe Coutinho non è mai riuscito a imporsi definitivamente nel Barcellona e quest'estate cambierà aria: il Manchester United segue la situazione.

Decisamente meglio Isco, che di anni ne ha appena compiuti 27 e che resta un calciatore di classe mondiale nonostante l'ultima stagione decisamente negativa, con Solari che puntualmente rinunciava al suo apporto. Il ritorno di Zidane, suo scopritore, sembrava potergli giovare, ma le tensioni precedentemente avute con le merengues e la volontà del tecnico di puntare su altri nomi a centrocampo potrebbe relegarlo ancora al ruolo di riserva di lusso, che difficilmente Isco accetterebbe. Difficile ma non impossibile che rientri in una trattativa che porti Pogba a Madrid: per il francese lo United vuole solo cash, ma un'apertura in questo senso non sarebbe completamente da escludere.

27 anni sono anche quelli sulla carta d'identità di Christian Eriksen, faro del centrocampo del Tottenham capace di arrivare fino in finale di Champions League. Dopo tanti anni a Londra il danese potrebbe voler cambiare aria, soprattutto dopo che sono emerse voci che lo vorrebbero non più convinto dei programmi degli Spurs: per il regista di Pochettino il club difficilmente potrà fare meglio di quanto fatto finora, lo United rappresenterebbe una nuova e ambiziosa sfida.

Christian Eriksen, faro del centrocampo del Tottenham, potrebbe trasferirsi al Manchester United in estate.

Decisamente da non sottovalutare la pista che porta a Adrien Rabiot, disponibile a parametro zero dopo un anno passato ai ferri corti con il PSG, che lo ha confinato in tribuna una volta constatata la volontà del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Un atteggiamento che la dice lunga sul carattere del giocatore, difficile da gestire ma allo stesso tempo tecnicamente e fisicamente straripante, forse il più simile a Pogba tra i candidati inseriti da Solskjaer nella lista. Scontato un contratto importante, allettante la possibilità di spendere zero per il cartellino.

Piace tanto anche un altro giovane, Donny van de Beek: 22 anni, stella dell'Ajax e dell'Olanda messa un po' in ombra da Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt, si tratta di un centrocampista estremamente duttile e fortissimo tatticamente nonostante l'ancor giovane età, il perfetto rappresentante della scuola Ajax. Può agire da mediano, interno e trequartista, ha fisico e piede e un costo abbastanza contenuto, dai 50 ai 60 milioni di euro. Le incognite sono l'esperienza e i dubbi sulla resa effettiva lontano da Amsterdam.

Adrien Rabiot lascerà il PSG a parametro zero: tra i club interessati anche il Manchester United.

E se l'erede di Pogba fosse il portoghese Bruno Fernandes? Dopo essere emerso in Italia con le maglie di Udinese e Sampdoria il centrocampista è tornato in patria nel 2017, prelevato dallo Sporting Lisbona dove si è definitivamente consacrato come uno dei più importanti interpreti del ruolo in Europa. L'ultima stagione è stata pazzesca, con 32 gol e 18 assist in un totale di 53 partite. Si tratterebbe comunque di una scommessa, dato che la massima serie lusitana non è certo paragonabile per intensità e difficoltà alla Premier League.

Una scommessa è anche Youri Tielemans, 22enne belga di proprietà del Monaco ma che ha giocato la seconda parte dell'ultima stagione in prestito al Leicester City. Se in Francia il suo rendimento era stato al di sotto delle grandi attese che lo circondavano - di lui si parla da quando era minorenne - in Premier il ragazzo sembra aver trovato l'ambiente giusto per completare quella maturazione che tanti attendono da tempo. Costa circa 45 milioni e potrebbe rappresentare per lo United un investimento a medio-lungo termine di spessore.