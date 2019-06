Il faccia a faccia è stato positivo, non poteva essere altrimenti visto il legame che c'è tra i due (Raiola è stato procuratore del Nedved giocatore e nel 2001 lo portò dalla Lazio alla Juventus). La trattativa col PSG non è ancora chiusa, la Juve può così inserirsi al fotofinish e provare l'affondo.

Il capitano dei Lancieri è molto vicino al PSG, con il nuovo direttore sportivo Leonardo intenzionato a perfezionare subito un colpo da urlo. Ma secondo Tuttosport c'è ancora una speranza per la Juve, come testimonia l'incontro svoltosi sabato tra il vicepresidente juventino Pavel Nedved e l'agente del centrale Mino Raiola.

C'è anche la Juventus in corsa per la stella dell'Ajax Matthijs de Ligt. Dopo aver ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore, i bianconeri possono finalmente concentrarsi sugli obiettivi di mercato, tra cui c'è anche il classe 1999 olandese.

