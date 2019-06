Il Chelsea saluta Sarri: "Voleva tornare in Italia per la famiglia"

Il Chelsea saluta Sarri: "Voleva tornare in Italia per la famiglia"

Il 17 maggio la Juventus e Allegri hanno divorziato, successivamente Paratici e Nedved hanno iniziato a pensare insistentemente a Sarri che non è stato liberato subito dal Chelsea. Questo spiega i contatti con Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic, che dopo aver capito l'antifona hanno rinnovato rispettivamente con la Lazio e col Bologna. E così, dopo aver vinto l'Europa League con i Blues, Sarri è rimasto in attesa della fumata bianca che è arrivata appena ieri.

Prima di Sarri, la Juventus ha pensato a Pep Guardiola , sogno del presidente Andrea Agnelli. A marzo c'è stato un contatto esplorativo, nessuno discorso approfondito. Il manager catalano ha però subito fatto capire quali fossero le sue intenzioni: restare in Inghilterra al Manchester City. A quel tempo l'idea di salutare Massimiliano Allegri non era ancora matura. Ha iniziato a prendere corpo esattamente il 16 aprile, sera in cui l'Ajax si è imposto 2-1 all'Allianz Stadium estromettendo Cristiano Ronaldo e compagni dalla Champions League.

Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo in panchina dell'ex allenatore del Napoli. Ma prima ci ha provato per il manager del Manchester City.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK