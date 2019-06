Il fantasista croato ha deciso di tornare in nerazzurro: il trasferimento può andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

di Redazione Fox Sports - 17/06/2019 17:27 | aggiornato 17/06/2019 17:32

A volte ritornano. Dopo aver giocato con l'Inter da gennaio 2013 a maggio 2015, Mateo Kovacic potrebbe tornare a indossare la maglia nerazzurra. Sì, perché Nicolò Barella, per cui l'offerta al Cagliari è arrivata a 36 milioni più 4 di bonus (oltre a ulteriori 10 più difficili e i prestiti di Dimarco e Bastoni), non sarà l'unico innesto a centrocampo.

Conte potrebbe accogliere anche il fantasista croato di proprietà del Real Madrid, che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Chelsea collezionando 51 presenze e 2 assist. Adesso con ogni probabilità tornerà in Liga tra le fila dei Blancos, dove però non è destinato a restare a lungo.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il classe 1994 starebbe spingendo per un ritorno all'Inter. In queste ore l'ad Marotta e il ds Ausilio sono a lavoro per capire la fattibilità dell'affare. L'operazione potrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto.