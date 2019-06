Il cileno ha ricevuto una proposta importante per lasciare la Catalogna, dove il suo spazio potrebbe ulteriormente ridimensionarsi dopo l'arrivo di de Jong.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 17/06/2019 15:43 | aggiornato 17/06/2019 15:48

Il matrimonio tra Arturo Vidal e il Barcellona potrebbe essere arrivato ai titoli di coda. Il centrocampista cileno, attualmente impegnato con la propria nazionale in Copa America, sarebbe sul punto di lasciare il club blaugrana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, uno dei principali quotidiani spagnoli, l'occasione potrebbe già arrivare nella sessione estiva di calciomercato, quando alla sede della società catalana pare possa bussare un colosso cinese, pronto a fare ponti d'oro al numero 22. Ancora non si conosce precisamente l'identità del club interessato, ma alcuni indizi portano a pensare al Guangzhou Evergrande.

La squadra attualmente allenata da Fabio Cannavaro di recente è tornata a investire in maniera sensibile, soprattutto dopo che il governo centrale di Pechino ha mollato un po' la presa sui vincoli economici imposti alle società locali. Lo scorso anno sull'asse Guangzhou - Barcellona si è mosso con grande profitto Paulinho, elemento che in Cina ha speso diversi anni della propria carriera prima di ritagliarsi uno spazio molto importante - seppure per un brevissimo periodo - nel capoluogo catalano.

L'asse tra società potrebbe quindi rinsaldarsi a breve: Vidal, secondo il portale francese Soccer Link, starebbe già valutando l'offerta giratagli dal proprio rappresentante, convinto sia dal punto di vista economico che tecnico. Già, perché accettare la Cina significa non solo rimpolpare sensibilmente il proprio conto in banca, ma anche entrare a far parte di un movimento calcistico che sta ostinatamente cercando di emergere. Attirare i campioni, come nel caso dei vari Hamsik e Lavezzi, è la strada scelta dalla Chinese Super League per ampliarsi a macchia d'olio, un progetto sportivo nel quale il cileno potrebbe rientrare alla grande.

Potrebbe proseguire in Cina la carriera di Arturo Vidal: il centrocampista cileno ha ricevuto un'offerta importante e potrebbe lasciare il Barcellona durante l'estate

Barcellona - Vidal al bivio: l'arrivo di de Jong ne facilita l'uscita

Arrivato durante la scorsa sessione estiva di mercato per 18 milioni di euro dal Bayern Monaco, Vidal non è mai stato un elemento fondamentale per questo Barcellona. Il feeling con Ernesto Valverde non è mai sbocciato e l'allenatore, pur provandoci con insistenza, non gli ha mai cucito addosso un vero e proprio ruolo particolare nell'abito tattico studiato per i blaugrana. Vidal è di fatto un comprimario, seppure di lusso, e a 32 anni il salto in un contesto molto più morbido come quello cinese potrebbe permettergli di ritagliarsi non solo un nuovo ruolo da protagonista, ma anche una sorta di seconda giovinezza.

Inoltre, in casa Barcellona stanno già studiando per la prossima stagione, quando al Camp Nou atterrerà uno dei centrocampisti emergenti più forti in circolazione, quel Frenkie de Jong che quest'anno ha comandato la mediana dell'Ajax candidandosi come una delle "next big things" in chiave futura. L'olandese toglierebbe ulteriore spazio a Vidal, peraltro già non particolarmente ben visto dallo stesso tecnico, confinandolo ancora più in fondo alle gerarchie di una squadra che ha ampiamente dimostrato di poter fare a meno di lui.

Ora bisognerà capire quanto questa trattativa possa evolversi, perché in caso di buona offerta economica il Barcellona potrebbe immettere nel motore denari freschi per intervenire meglio in entrata, magari per calciatori più funzionali di Vidal, che comunque ha un contratto in scadenza nel 2021 e rappresenta un costo elevato per la società. D'altro canto, Cannavaro si ritroverebbe per le mani un profilo assolutamente top per tornare a dare l'assalto alla Champions League asiatica, vera e propria ossessione per il Guangzhou, pronto adesso a perfezionare uno degli acquisti più importanti della propria storia.