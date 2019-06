Risultati dell’atletica internazionale in giro per il mondo.

di Diego Sampaolo - 17/06/2019 01:46 | aggiornato 17/06/2019 09:51

Noah Lyles ha vinto i 150 metri in 14”67 al Boston Adidas Boost, evento di street athletics sponsorizzato dall’Adidas in Copley Square. Shaunae Miller Uibo ha conquistato il successo sui 150 metri femminili in 16”37. Il campione europeo dei 100 metri Zharnel Hughes si è imposto in un 200 metri interamente corso in rettilineo in 20”00 precedendo Kyle Greaux di 9 centesimi di secondo. Il sudafricano Akani Simbine ha destato ottima impressione vincendo i 100 metri in 9”92 superando Kendall Williams (10”03).

Murielle Ahouré si è aggiudicata il successo sui 100 metri femminili in 11”09 davanti alla vincitrice della Diamond League di Shanghai Aleia Hobbs (11”11) e alla campionessa del mondo di Londra 2017 Tori Bowie (11”22). Sharika Nelvis ha preceduto l’altra ostacolista statunitense Christina Clemons per 4 centesimi di secondo in 12”65 e la giamaicana Danielle Williams (12”74). Orlando Ortega ha avuto la meglio su Shane Brathwaite per 1 centesimo sui 110 ostacoli in 13”32. La vice campionessa del mondo Shamier Little ha fermato il cronometro in 25”88 vincendo i 200 ostacoli.

Migliori prestazioni mondiali dell’anno di Lasitskene e Fajdek al Memorial Kusocinski di Chorzow (Polonia)

Il tradizionale Memorial Janusz Kusocinski ha regalato le due migliori prestazioni mondiali dell’anno di Maria Lasitskene nel salto in alto con 2.02m e di Pawel Fajdek nel lancio del martello maschile con 80.87m. Lasitskene ha superato tutte le misure fino a 2.02m al primo tentativo prima di sbagliare tre prove a 2.07m. La due volte campionessa mondiale ha preceduto l’ucraina Iryna Herashchenko (1.94m). Kamila Lichwinko è tornata con 1.87m dopo un anno di pausa per maternità.

Pawel Fajdek si è preso la rivincita dopo la sconfitta contro il connazionale Wojchiech Nowicki di pochi giorni prima a Bydgoszcz vincendo con la migliore prestazione mondiale dell’anno con 80.87m nel lancio del martello maschile. Nowicki ha superato la barriera dei 79 metri con 79.52m precedendo l’ungherese Bence Halasz (78.07m) e il britannico Nick Miller (77.88).

La statunitense Gwen Berry ha battuto la primatista del mondo Anita Wlodarczyk (75.12m) nel lancio del martello femminile.

In una straordinaria gara di getto del peso maschile il neozelandese Tom Walsh ha realizzato la sua migliore prestazione mondiale dell’anno con 22.18m scavalcando in classifica Michal Haratyk, che conduceva con 21.98m al quinto tentativo.

Sam Kendricks ha vinto il salto con l’asta con 5.85m al primo tentativo dopo aver fatto fatica alle misure iniziali. Lo statunitense ha superato il polacco Piotr Lisek, che si era portato in testa provvisoriamente con un salto da 5.78m.

Grande sorpresa nei 100 ostacoli femminili dove la polacca Karolina Kolecek ha battuto la campionessa olimpica Brianna McNeal per 4 centesimi di secondo in 12”75.

La campionessa europea indoor Ewa Swoboda si è imposta sui 100 metri in 11”18 precedendo Morolake Akinosoun e Tatjana Pinto, seconda e terza con 11”26. Mike Rodgers ha dominato i 100 metri maschili in 10”06 davanti a Chijndu Ujah (10”18). Abbas Abubakher del Barhein ha stabilito il record personale sui 400 metri in 45”02.

La campionessa olimpica dei 400 ostacoli Dalilah Muhammad si è cimentata sui 400 metri piani vincendo in 50”60 davanti alla polacca Justyna Ersetic Swiety (50”85).

Il due volte campione italiano indoor Simone Barontini si è classificato sesto negli 800 metri in 1’47”94 nella gara vinta da Alfred Kipketer in 1’45”32 davanti al campione europeo Adam Kszczot (1’45”73).

Meeting di Bydgoszcz: Luminosa Bogliolo vince con il secondo miglior tempo in carriera

Luminosa Bogliolo ha vinto i 100 ostacoli in 13”07 con vento contrario di -1.4 m/s al Memorial Irena Szewinska di Bydgoszcz dedicato alla straordinaria atleta polacca, che detenne i record del mondo dei 100, 200 e dei 400 metri. Bogliolo ha avvicinato il record personale stabilito lo scorso anno sulla pista di casa di Savona con 12”99. L’ostacolista di Alassio allenata dall’ex velocista azzurro Ezio Madonia e da Antonio Dotti ha battuto la giovane ostacolista polacca Kladia Siciarz (13”37).

Luminosa Bogliolo:

Sono molto soddisfatta anche perché c’era molto vento contrario e sicuramente non ha giovato. Ho battuto avversari che avevano personali ben inferiori al mio. Ho fatto la mia gara spingendo fino in fondo. Potevo essere più fortunata se avessi trovato vento a favore ma va bene così. Spero di incontrare avversarie ancora più forti e divertirmi ancora. Tornerò in pista a Nancy il 22 giugno

Prima dell’impegno con i Societari di Fiernze Maria Benedicta Chigbolu ha corso i 400 metri in 51”89 sfiorando di tre centesimi di secondo il personale stagionale stabilito sulla pista di casa di Rieti durante la Fastwebcup dello scorso Maggio. La nipote dell’ex saltatore in alto nigeriano Julius Chigbolu si è classificata seconda nella sua serie alle spalle della britannica Laviai Nielsen (51”51) e sesta nel computo finale di tutte le serie dove la rappresentante del Niger Aminatou Seyni ha primeggiato con 51”11 davanti alla campionessa europea di Berlino 2018 dei 400 metri e della staffetta 4x400 Justyna Swiety Ersetic (51”30).

Lorenzo Perini si è classificato secondo sui 110 ostacoli in 13”76 ad un centesimo di secondo dal polacco Damian Czykier in una gara condizionata dal forte vento contrario di -2.1 m/s.

Elena Bellò si è classificata quarta sugli 800 metri in 2’03”67 nella gara vinta dall’etiope Frewoini Hailu in 2’01”34.

In chiave internazionale spicca soprattutto l’eccellente 21.90m con il quale il campione europeo Michal Haratyk ha stabilito il personale stagionale nel getto del peso e ha mancato il record nazionale di 18 centimetri. Il pesista polacco ha superato i 21 metri in cinque tentativi su sei (due volte 21.40m, 21.46m, 21.90 e 21.81m).

La gara del lancio del martello valida per il circuito IAAF Hammer Throw Challenge ha visto i due campioni polacchi Wojchech Nowicki e Pawel Fajdek duellare su misure oltre gli 80 metri. Il successo è andato al campione europeo di Berlino 2018 Nowicki con un lancio da 80.26m al terzo tentativo, che gli ha permesso di battere Fajdek, a sua volta oltre gli 80 metri con 80.09m. Il campione del Commonwealth Nick Miller si è classificato al terzo posto con 78.39m, seconda migliore misura della sua carriera, precedendo l’ungherese Bence Halasz (78.27m). Ottavo posto per il campione olimpico Dilshod Nazarov con 74.55m. Nonostante la sconfitta Fajdek mantiene il primato negli scontri diretti con Nowicki, vincendo otto sfide su quattordici dal 2018 in poi.

Il campione del mondo indoor degli 800 metri Adam Kszczot ha vinto sul doppio giro di pista in 1’45”14 precedendo il sudafricano Tshepo Tsihte (1’45”78).

In una gara di salto in lungo femminile con le prime tre atlete divise da appena sei centimetri l’ungherese Anasztasia Nguyen si è imposta con misura di 6.57m con vento a favore di +3.1 m/s precedendo la portoghese Evelise Veiga con la stessa misura in virtù di un secondo miglior tentativo.

Meeting di Samorin (Slovacchia): Taylor 17.33 nel triplo

Il due volte campione olimpico e tre volte iridato del salto triplo Christian Taylor ha realizzato la buona misura di 17.33m con vento contrario di -1.4 m/s pochi giorni dopo il 17.41m realizzato a Montreuil. Taylor ha ottenuto un secondo miglior salto da 17.32m con vento contrario di -0.8 m/s.

Taylor ha realizzato uno degli otto record del meeting slovacco. L’altro momento clou è arrivato dai 1000 metri maschili dove il gibutiano Ayanleh Souleiman ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno sui 1000 metri con 2’16”51.

Il siriano Majid Ghazal ha battuto il record del meeting nel salto in alto con la misura di 2.30m prima di tentare senza successo tre prove a 2.33m.

L’azzurro Yohanes Chiappinelli si è classificato quinto sui 3000 siepi con 8’31”36 nella gara vinta dall’etiope Tafese Seboka in 8’24”80 davanti al connazionale Hailemaryam Amare (8’25”56) e all’ugandese Abel Siwoko (8’25”91). Chiappinelli, bronzo europeo a Berlino 2018 sulla distanza, ha stabilito la quinta migliore prestazione della sua carriera.

Gli altri record del meeting sono arrivati da Johnny Dutch (49”26) e da Kiah Seymour (55”92) sui 400 ostacoli e dalla vice campionessa europea dei 400 metri Maria Belimpasaki della Grecia sul giro di pista senza barriere con 51”96.

Il vento contrario ha frenato le gare di sprint. Lo statunitense Christopher Belcher si è imposto sui 100 metri in 10”18 con -0.8 m/s di vento contrario. L’ucraina Hanna Plotisyna ha preceduto di due millesimi di secondo l’eptatleta statunitense Kendall Williams in 13”15. Williams ha vinto il salto in lungo con 6.55m.

L’under 20 Freweyni Hailu si è aggiudicata gli 800 metri in 2’00”95.

Personale all’aperto di Roberta Bruni nel salto con l’asta a Praga

Prima di gareggiare ai Societari di Firenze l’astista romana Roberta Bruni ha migliorato dopo cinque anni il record personale di un centimetro nel salto con l’asta superando la misura di 4.46m al terzo tentativo in una gara internazionale di salto con l’asta in piazza. L’astista laziale allenata da Riccardo Balloni aveva stabilito il record personale di 4.45m il 31 Luglio 2014 a Rieti. Nel 2013 realizzò il record italiano assoluto con 4.60m in occasione dei Campionati Italiani Indoor di Ancona. Bruni ha eguagliato la migliore prestazione italiana dell’anno all’aperto realizzata da Sonia Malavisi ai Salti in Piazza di Padova. La statunitense Katie Nageotte ha realizzato il record personale con 4.81m nel giorno del suo ventottesimo compleanno aggiudicandosi la gara davanti alla primatista Alysha Newman (4.71m) e alla ceca Romana Malacova (4.56m).

Roberta Bruni:

Un personale che vale tutto. Questo record è per il mio allenatore Roberto Balloni, che non ha mai smesso di credere in me neanche un secondo. Lo dedico anche a Sandi Morris, che in tre giorni di allenamento a Rieti mi ha fatto tornare la luce negli occhi, e per il mio gruppo sportivo, che mi ha sempre aiutata a non mollare mai

Chicherova torna a superare i 2 metri

Anna Chicerova ha superato di nuovo i 2 metri a Zhukovskiy centrando questa misura per la quinta volta su otto gare disputate nel 2019. Aleksandra Yaryshina si è piazzata al secondo posto con 1.94m. Mikhail Akimenko si è imposto nella gara maschile con 2.31m. Nel salto triplo femminile Darya Nidbakina ha realizzato la misura di 14.39m.

Valentin batte Renaud nella sfida dei fratelli Lavillenie a Pierre Benite

Il primatista del mondo Renaud Lavillenie è tornato alle gare al meeting francese di Pierre Benite dopo un periodo di stop per un infortunio. Il campione francese ha superato 5.45m al terzo tentativo prima di commettere tre errori a 5.55m, ma è stato battuto dal fratello Valentin, che ha stabilito il record personale con 5.81m (quarta migliore prestazione mondiale dell’anno e minimo per i Mondiali di Doha).