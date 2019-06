Inter, ladri in casa di Perisic: rubati orologi per 80mila euro

Una proposta che non fa che inasprire i rapporti fra l'entourage del giocatore e la società. L'Inter vede in Icardi ancora un patrimonio nonostante l'ultima stagione, quindi si fa verso un muro contro muro fino all'8 luglio, data dell'inizio del ritiro a Lugano.

Continua il braccio di ferro fra Mauro Icardi e l'Inter , con gli ultimi sviluppi che avrebbero del clamoroso se confermati. Secondo Repubblica ci sarebbe stato un confronto telefonico fra Wanda Nara e Antonio Conte in cui il tecnico avrebbe ribadito come l'argentino sia fuori dal progetto.

L'agente dell'attaccante argentino ha parlato col nuovo tecnico che ha ribadito come Maurito non faccia parte del progetto: si rischia il braccio di ferro.

