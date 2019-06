Nel circuito di casa il catalano del team Marc VDS batte Luthi e Navarro e guida la classifica mondiale. Primo successo in Moto3 per Ramirez, con il leader del mondiale Canet e l'italiano Vietti sul podio. Spagna sempre più dominatrice del Motomondiale.

di Mirko Colombi - 16/06/2019 13:02 | aggiornato 16/06/2019 14:06

Cielo blu, sole caldo e spettacolo in pista. Il settimo appuntamento del Motomondiale 2019 a Barcellona ha offerto battaglie tra i piloti, con sorpassi al limite e spesso oltre. Tante le cadute ed i contatti, specialmente nella classe Moto3. La piccola cilindrata ha registrato penalizzazioni di gruppo dopo prove e qualifiche e numerosi incidenti in gara. L'irruenza dei giovanissimi corridori ha prevalso sulla strategia. Dopo 20 giri del Circuit of Catalunya, il Gran Premio "ad eliminazione" - persi quasi tutti i migliori della classifica - ha visto trionfare per la prima volta Marcos Ramirez, che ha beffato il leader del mondiale Aron Canet. Secondo podio stagionale per Celestino Vietti, che fa il paio con quello di Jerez.

La più grossa ma meno agitata Moto2 con propulsori Triumph. il numero di derapate è stato maggiore di quello dei sorpassi. Le gomme Dunlop scivolavano tantissimo, con temperature d'aria ed asfalto veramente estive. Con una tattica oculata, Alex Marquez vince ancora. Dopo aver analizzato i dati e scelto coperture adeguate, il pilota di casa ha mangiato in un sol boccone Thomas Luthi, per incontrarlo nuovamente nel parco chiuso. Il catalano aveva un passo in più rispetto ai rivali, che lo guardano ora sul tetto della Moto2.

La Spagna domina praticamente tutte le classifiche del motociclismo. Marc Marquez - attendendo la gara di oggi - svetta in MotoGP, il fratello Alex guida la Moto2, in Moto3 il giù citato Canet conduce il gruppo. Il motivo di questa egemonia è legata ai soldi. Da quelle parti si investe tanto nel motociclisimo, con sponsor, team e tv legati strettamente in progetti a lungo termine. Lo dimostrano i ben quattro Gran Premi presenti nel calendario. Jerez, Aragon e Valencia affiancano quello di Barcellona. Potrebbe essere così pure per i colori italiani, ma il "sistema" nostrano non è così amalgamato, legato e sentito.

Motomondiale, a Barcellona è un successo "casalingo" per Alex Marquez

Il catalano Alex è nato a pochi chilometri dal Montmelò e, proprio con il fratello Marc, conosce la pista di Barcellona come le strade di casa, Un inizio di Gran Premio attento per il numero 73, che evita inutili scaramucce con Luthi, poi sorpassa lo svizzero a metà contesa, per seminarlo nel finale. Le tantissime bandiere sventolate dal pubblico sulla colline hanno festeggiato il successo di tappa del pilota Marc VDS, che è ora il primo in classifica e sogna sempre di più la MotoGP.

Per compiere il salto dalla Middle alla Top Class, a Marquez viene richiesto il titolo mondiale. Qualora lo vincesse, Alex arriverebbe a quota due, con l'alloro della Moto3 già conquistato. La strada è lunga - siamo solo alla settima tappa su diciannove complessive - ma spianata per il ragazzo di Cervera. La tripletta tra Le Mans, Mugello e Montmelò pone il fratello del numero 93 Honda come un suo futuro rivale nella massima categoria e lo stesso Marc ne è certo:

Alex è stato bravo e forte oggi. Non era facile vincere il Gran Premio di Barcellona, ma lui è rimasto concentrato e convinto per tutti i giri della gara. Posso dire che merita il successo e pure il passaggio in MotoGP

Se lo dice il sette volte campione c'è da crederci. Per i bravi Luthi - oggi secondo - Navarro con una ottima Speed Up e Fernandez con la Kalex non c'è stato niente da fare per fermarlo. Ha concluso con uno zero dopo una caduta la corsa di Lorenzo Baldassarri, che ha perso il primato in classifica. Gli italiani le hanno prese dagli spagnoli, perché quasi tutte le posizioni importanti sono state detenute dai rappresentanti iberici. Buoni i piazzamenti di Bastianini e Marini, ma non valevoli per il podio.

Gran Premio di Catalogna Moto2, ordine di arrivo

73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 38'25.678 158.9 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 38'27.667 158.8 1.989 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 38'28.210 158.7 2.532 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 38'29.480 158.6 3.802 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 38'33.150 158.4 7.472 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 38'39.674 157.9 13.996 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 38'40.243 157.9 14.565 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 38'40.631 157.9 14.953 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 38'41.576 157.8 15.898 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 38'43.625 157.7 17.947 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 38'46.569 157.5 20.891 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 38'46.608 157.5 20.930 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 38'48.030 157.4 22.352 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 38'50.870 157.2 25.192 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 38'52.810 157.0 27.132

Classifica piloti

Marquez (Spagna) 111 punti Luthi (Svizzera) 104 punti Navarro ( Spagna) 89 punti Baldassarri (Italia) 88 punti Schrotter (Germania) 73 punti Marini (Italia) 68 punti

Moto3, a Barcellona è la prima volta di Ramirez, in un duello tutto Spagna - Italia

Marcos Ramirezè un giovane andaluso, nativo dalle parti di Jerez de La Frontera. Il suono dei motori è una normalità per lui, che mosse i primi passi su piccole minimoto. Arrivato nel paddock mondiale a metà 2016, Marcos aveva raccolto - prima di oggi - quattro podi, mai il gradino più alto. L'occasione era ghiotta, di fronte al pubblico amico. Con la Honda del team Leopard, Ramirez ha vinto, resistendo in volata, dopo sgomitate e carenate. La prima volta non si scorda mai, soprattutto dopo un Gran Premio così combattuto.

Furbo ed intelligente Aron Canet. Il pilota della squadra di Max Biaggi ha capito che, per alzare al cielo l'alloro finale - a volte ci si deve "accontentare". Oggi il numero 44 ha fatto proprio così, conquistando un secondo posto che lo mantiene in vetta alla graduatoria corridori. Pure Biaggi era contento, in fondo, i titoli si vincono anche con la regolarità; e che regolarità: quattro podi per Canet su sette partenze.

Partenza in salita per Celestino Vietti, pilota Sky VR46, che scattava dalla ventunesima casella in griglia. Autore di una rimonta furibonda, il piemontese ha sorpassato quasi tutti, approfittando anche delle tante cadute di gara. Con un ultimo giro decisivo ed un sorpasso alla Valentino Rossi ai danni di Lopez, Celestino ha ottenuto un bellissimo terzo posto, difficilmente pronosticabile prima del via. Per l'italiano è il secondo podio stagionale, entrambi sono stati calcati in Spagna.

Spagna che guida la classifica e che vede Aron Canet in vetta, poi italiani. Fino al sesto posto di Arbolino - oggi ritirato per problemi tecnici - è una rivalità tra corridori del Bel Paese con quelli iberici. Non è una novità per la Moto3, che ogni anno sforna talenti da mandare poi nei campionati dei più adulti. Nei primissimi non ci sono Foggia e Fenati. anche se Dennis e Romano sono stati protagonisti di belle prestazioni a Barcellona. Per rimanere in cima, tuttavia, bisogna essere costanti e regolari. Proprio come fa Canet.

Gran Premio di Catalogna Moto3, ordine di arrivo

2 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 38'36.156 151.0 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 38'36.275 151.0 0.119 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 38'36.302 151.0 0.146 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 38'36.391 151.0 0.235 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 38'37.103 150.9 0.947 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 38'37.164 150.9 1.008 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 38'37.224 150.9 1.068 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 38'37.514 150.9 1.358 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 38'38.140 150.8 1.984 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 38'38.628 150.8 2.472 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 38'38.885 150.8 2.729 99 Carlos TATAY SPA Fundacion Andreas Perez 77 KTM 38'39.136 150.8 2.980 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 38'39.420 150.8 3.264 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 38'47.276 150.4 11.120 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 38'54.623 149.8 18.467

Classifica piloti