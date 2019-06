Maurizio Sarri si avvicina sempre di più alla panchina della Juventus ma l'ultimo nodo da sciogliere per permettere al tecnico di tornare in Italia sulla panchina della squadra bianconera è quello che lo lega ancora al Chelsea.

L'ex allenatore del Napoli deve ufficializzare il suo divorzio dalla società londinese e a quanto rivelato da suo padre Amerigo intervistato dallo youtuber Giacomo Carolei, la situazione non si è ancora sbloccata.

Maurizio ora è in vacanza, non so se andrà alla Juventus visto che il Chelsea non lo ha ancora liberato. Il suo futuro non lo sa nemmeno lui, io spero solo rientri in Italia.