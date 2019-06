L'esterno colombiano, che in Brasile non doveva nemmeno esserci, ha festeggiato con un grande gol il suo ritorno in nazionale a due anni e mezzo dall'ultima chiamata.

Al minuto 70 di Argentina - Colombia, l'esordio ufficiale per entrambe le selezioni alla Copa America, la situazione è talmente bloccata che solo con una giocata estemporanea si può ancora pensare di stappare la partita. Una vera responsabilità, che contrariamente alle altre volte non è uno dei tanti campioni a prendersi: a risolvere il match ci pensa Roger Martinez, un attaccante esterno che non giocava in nazionale da due anni e mezzo, decidendo così di ringraziare il proprio commissario tecnico sia per la chiamata che per la successiva fiducia concessagli.

E dire che in Brasile non doveva nemmeno esserci, vista la causa intentatagli dalla moglie per via degli alimenti non pagati alla figlia: entrato intorno al quarto d'ora del primo tempo per prendere il posto dell'infortunato Muriel, il Chapulin - il cappellino, soprannominato così per le misure "ristrette" e la sua abilità negli spazi - si è inventato una giocata delle sue partendo largo sulla sinistra e, dopo essere rientrato sul piede forte, scaricando un destro sul secondo palo imprendibile per Franco Armani. Un colpo da maestro, di quelli che negli ultimi anni non gli erano più riusciti e che ci proiettano direttamente indietro di qualche anno, quando il classe 1994 colombiano si era imposto a livello mondiale grazie alle tante reti segnate con la maglia del Racing.

Poi una serie di scelte particolari lo hanno portato ad autoemarginarsi dal calcio che conta, soprattutto perché - dopo l'esplosione all'Academia - la sua carriera è proseguita per due anni in Cina dove, approdato allo Jiangsu Suning, aveva ricevuto alcune garanzie di passare all'Inter non appena i nerazzurri avessero liberato un posto da extracomunitario, sfruttando la partnership sportiva tra le due società in questione. In realtà le cose non sono andate esattamente così, visto che alla fine a Milano il talento cafetero non ci è mai arrivato.

Roger Martinez, l'argentino d'adozione che ha fatto piangere tutto il paese

Non è comunque la prima volta che Martinez si ritrova a fare i conti con le delusioni sportive. Pur essendo uno dei gioielli più cristallini prodotti di recente dal calcio colombiano, l'attaccante della nazionale tricolor è legato a doppio filo all'Argentina, guarda caso proprio il paese castigato poche ore fa con uno di quei gol che si candidano a entrare di diritto nella videoteca storica della Copa America. Cresciuto in un barrio povero di Cartagena, città ad alto tasso turistico le cui spiagge vengono addirittura accostate a quelle ben più celebri di Copacabana, a 18 anni ha lasciato il paese grazie all'intuizione del padre, che per toglierlo dalla strada lo ha accompagnato a sostenere dei provini a Buenos Aires dopo un breve periodo passato nel piccolo Expreso Rojo di Bogotà.

Nella Gran Capital Roger prova a convincere prima il Boca Juniors e poi l'Argentinos, in entrambi i casi con scarsi risultati. L'ultima spiaggia si chiama Racing, in una città che pulsa per il futbol e non vede l'ora di eleggere un nuovo idolo in grado da ereditare i crismi di grande mito da Diego Milito. Ad Avellaneda arriva l'incontro della svolta: Luis Zubeldia, allora tecnico dell'Academia, si innamora delle sue qualità nel breve e lo lancia in prima squadra. Il suo esordio è memorabile, a tal punto che in poco tempo è titolare e segna anche il suo primo gol in Libertadores, sentenziando il Bolivar.

Gli inizi difficili e il Racing nel cuore

Un'ascesa rapida al pari della sua formazione umana, cominciata nelle strade polverose di un quartiere dove narcotraffico e fame la facevano da padrone. A raccontarlo è lui stesso durante un'intervista rilasciata nel 2016 al sito ufficiale del Racing:

Giocavo per dimenticare le mille difficoltà che io e i miei amici dovevamo affrontare tutti i giorni. Il calcio mi ha aiutato a stare fuori da certi giri: oggi molti ragazzi coi quali condividevo una palla e le pietre per delimitare la porta non ci sono più. La mia famiglia ha evitato che prendessi la strada sbagliata.

Una maturità, la sua, che lo porta ad accettare la corte di un Villarreal che in realtà non può offrirgli troppo spazio né un contesto sano in cui crescere. Al Submarino lo utilizzano come laterale di centrocampo e lui ci mette impegno, ma riesce a pungere solo quando viene schierato da punta (il suo unico gol arriverà proprio così, contro il Real Madrid) al fianco del suo connazionale Bacca, col quale oggi è legato da una profonda amicizia nata durante il suo breve passaggio nella comunità valenciana. L'ultima tappa si chiama Club America, la squadra più gloriosa del Messico, dove Roger Martinez finalmente sembra aver trovato la sua dimensione.

Il campionato locale è di alto livello e gli permette di onorare la fiducia e il grosso impegno economico che la società si è presa un anno fa, quando ha sborsato quasi 9 milioni di euro per portarselo a casa. L'esterno cafetero ha messo a segno 14 gol in stagione, tornando a giocare sui livelli della sua ultima annata al Racing, quando le sue giocate avevano impressionato mezza Europa convincendo l'Inter a bloccarlo tramite lo Jiangsu.

Il suo sogno? Tornare a giocare prima o poi in Argentina, magari proprio all'Academia, club col quale è ancora oggi si sente in debito e per il quale ha dichiarato di fare il tifo. E poco importa se i tifosi albicelestes per qualche ora lo hanno odiato: in fondo, almeno dalle parti del Cilindro, qualcuno felice per la sua rinascita ci sarà sicuramente stato.