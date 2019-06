Il capitano giallorosso non è entrato in sintonia con la nuova società, che non gli ha mai concesso un ruolo centrale. Neanche nella scelta del nuovo allenatore.

di Leonardo Mazzeo - 16/06/2019 14:49 | aggiornato 16/06/2019 15:26

E quindi alla fine è arrivata quella "deromanizzazione della Roma" tanto temuta dai tifosi. Una rivoluzione totale, pezzi di storia caduti come l'intonaco che si stacca dai muri di un edificio da ricostruire da zero. Arrivati a questo punto, non ci sono alternative per la Roma: va rifatto tutto. Perché adesso anche Totti sta per dire addio.

Prima De Rossi, ora Totti. Nel mezzo, anche Claudio Ranieri. Simboli di una romanità che, al momento, per questa dirigenza sembra non avere spazio. I tifosi prendono d'assalto i social, inferociti, chiedendo risposte a domande sempre più insistenti. Che ne sarà dei giallorossi? A quale prezzo si rinuncia alla storia? Nel frattempo, sono spuntati alcuni retroscena che raccontano altre parti di una storia non a lieto fine.

Il capitano nella giornata di domani terrà una conferenza stampa. Il giorno stabilito forse è un caso, forse no: il 17 di giugno di 18 anni fa la Roma batteva il Parma allo Stadio Olimpico e festeggiava lo scudetto. Totti ha confermato tutto attraverso il suo profilo Twitter: alle ore 14:00, al CONI, la bandiera giallorossa spiegherà i motivi del suo addio.

Dopo due anni dal suo addio al calcio giocato, ecco un altro momento di rottura per Totti. Tornando proprio a quei giorni lì, spunta un retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport. Nei momenti del suo addio, tra l'abbraccio del pubblico e il discorso di cuore, il capitano aveva detto tre semplici parole: "Adesso ho paura". L'inizio della fine è proprio lì.

Di fronte a lui c'era l'incognita di un futuro da dirigente dopo una lunghissima e splendida carriera da calciatore. Il tutto in una società dove Baldini, con il quale Totti non ha mai avuto un rapporto idilliaco (per usare un eufemismo), aveva (e ha ancora oggi) un ruolo centrale. Proprio quello che all'ex capitano, invece, non è stato mai dato.

Il nuovo allenatore della Roma come "goccia" in un vaso già pieno

Rewind: quando è arrivato l'esonero di Di Francesco, il CEO Fienga ha coinvolto Totti, che a sua volta ha contattato Ranieri per chiedergli di tenere la panchina giallorossa in caldo per tre mesi. Sì, ma in caldo per chi? Questa volta è il Corriere dello Sport a svelare il retroscena: tra Totti e Conte ci sarebbe stato un dialogo nel quale era stato stabilito che loro due più il prossimo DS avrebbero guidato la Roma del futuro.

All'incontro successivo con Conte si è recato solo Fienga: l'ex Chelsea gli ha chiesto garanzie su una squadra da scudetto, il CEO non è riuscito a dargliele e così Conte è partito verso Milano. Dopo è arrivato il no di Gasperini, a quel punto Totti (dopo aver depennato Mihajlovic perché bravo ma non adatto all'ambiente) avrebbe mandato un messaggio a Rino Gattuso.

Alla fine dei giochi, solo tre profili erano rimasti in ballo: De Zerbi, Giampaolo e Fonseca. La scelta è ricaduta sul portoghese, ma Totti non è stato coinvolto nella decisione. La goccia, il vaso, l'addio. Così, un'altra bandiera lascerà la Roma. E che bandiera...