Il francese è pronto a non presentarsi al raduno per protesta contro il suo club. Raiola al lavoro per sbloccare la trattativa con il Real Madrid, ma servono 180 milioni.

di Andrea Bracco - 16/06/2019 10:01 | aggiornato 16/06/2019 10:12

Le strade di Paul Pogba e del Manchester United potrebbero presto dividersi. Il centrocampista francese avrebbe preso posizione contro il suo attuale club chiedendo apertamente la cessione durante la prossima sessione di calciomercato, quando - dopo tre stagioni passate a difendere i colori dei Red Devils - il fresco campione del mondo si sarebbe convinto a cambiare aria per mettersi in gioco da un'altra parte.

Il richiamo dell'Italia è molto forte, perché la Juventus rappresenta quel primo amore che in realtà non si scorda mai, però a oggi l'affare con i bianconeri parrebbe abbastanza difficile per via sia per una questione economica, dato che lo United ha sparato cifre davvero alte, ma anche per il fatto che nelle ultime settimane il Real Madrid si è fatto sempre più sotto, sondando prima Mino Raiola e poi lo stesso calciatore, aggiungendoci a corredo sul piatto un'offerta molto importante.

Nella capitale spagnola vogliono tornare a vincere e vogliono farlo in fretta, soprattutto dopo un'ultima stagione estremamente deludente nella quale sulla panchina delle Merengues si sono alternati ben tre allenatori. L'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax ha fatto infuriare Florentino Perez, che nel richiamare Zinedine Zidane ha promesso al nuovo tecnico almeno 500 milioni di euro di investimenti in entrata. Va detto che, con gli ultimi arrivi di Hazard e Jovic, siamo a buon punto. Manca però almeno una ciliegina a centrocampo, un innesto di spessore per un reparto che ha bisogno di un parziale rinnovo per far tornare a sognare i tifosi dei Blancos.

Pogba - Real Madrid, si tratta: lo United chiede 180 milioni di euro

Oltre a Crhistian Eriksen si è quindi pensato a proprio a Pogba, pallino di Zidane e già suo oggetto del desiderio un paio di estati fa, quando dopo le prime avvisaglie in merito ai suoi "mal di pancia" inglesi il Real Madrid aveva già provato a strapparlo ai Red Devils. Le parti avrebbero raggiunto un accordo da tempo, ma adesso da convincere ci sono gli inglesi, poco inclini a venire incontro alle Merengues. Così, qualora la trattativa dovesse rimanere in fase di stallo, secondo quanto riportato dal Mirror il calciatore sarebbe pronto a non presentarsi al raduno estivo della squadra.

Una presa di posizione dura, netta ma soprattutto supportata da Mino Raiola, al quale di recente la Corte federale internazionale ha permesso di tornare a operare in prima persona dopo la sospensione di una squalifica legata al famoso "Caso Scamacca". Il plenipotenziario agente sta lavorando ai fianchi lo United, al momento ancorato alla richiesta di circa 180 milioni di euro. Una valutazione che spaventa Florentino, alle prese con la quadratura del prossimo bilancio per non sforare i termini previsti dalla UEFA riguardo al Fairplay finanziario.

I tabloid inglesi rivelano che a Madrid non vorrebbero spingersi oltre i 125 milioni di euro, una cifra che indirettamente pone fuori gioco ogni altra pretendente per il giocatore e, nello stesso tempo, potrebbe essere la base per venire incontro alle pretese del Manchester United. A questo punto l'atteggiamento di Pogba potrebbe fare la differenza: il francese, che ha un contratto in scadenza nel 2021 e in questa stagione ha messo insieme 16 e 11 assist in 47 apparizioni, rappresenta comunque un asset importante per la società e a breve entrerà nel giro dei giocatori opzionabili a parametro zero, un rischio che nessun club al mondo può permettersi.

La sensazione è che alla fine le due parti si accorderanno per chiudere l'affare. In tal senso, sulla sponda rossa della città avrebbero già anche trovato il papabile sostituto di Pogba: si tratta di Youri Tielemans, centrocampista del Leicester classe 1997, un profilo di grandissima qualità reduce da una buona annata. L'accordo col belga sarebbe già stato addirittura trovato, in modo tale da non essere impreparati nel momento in cui si dovesse liberare una slot importante in mezzo al campo. Gli incastri sembrano esserci tutti e, già nelle prossime settimane, potrebbero uscire ulteriori novità.