Pogba: "Per me è il momento di provare una nuova sfida altrove"

Parole che non possono essere fraintese quelle di Pogba , che ora aspetta soltanto di sapere chi fra Real Madrid e Juventus è disposta a fare di più per aggiudicarselo. Quel che è certo è che questa dovrebbe essere stata la sua ultima stagione al Manchester United.

Si è parlato tanto di me, i 3 anni a Manchester sono stati fantastici pieni di momenti belli e con qualche momento negativo come succede ovunque. Questa è stata la mia stagione migliore, credo sia il momento giusto per provare una nuova sfida altrove.

Parlando ai giornalisti del Guardian presenti in un evento tenuto a Tokyo, il campione del mondo ha dichiarato con grande chiarezza di essere pronto per lasciare i Red Devils e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

