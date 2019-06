Il giocatore dell'Ajax racconta un aneddoto sul suo allenatore: "Non gli piaceva la mia pettinatura e gli dissi di pensare alla sua: mi mise in panchina".

di Redazione Fox Sports - 16/06/2019 20:58 | aggiornato 16/06/2019 21:02

L'Ajax è stata sicuramente la squadra rivelazione del calcio europeo nella scorsa stagione, sfiorando la finale di Champions League e vincendo sia campionato che coppa olandese. Uno dei protagonisti più sorprendente è stato David Neres, che ha raccontato un aneddoto curioso sul suo allenatore Ten Hag.

Il giovane talento brasiliano ha spiegato che una volta il suo allenatore si è lamentato con lui per la sua acconciatura. E la risposta del giocatore non ha fatto piacere al tecnico che ha reagito di conseguenza.

Una volta mi criticò per i miei capelli, io risposi che io mi occupo dei miei e lui doveva pensare ai suoi.

Una risposta normale, non fosse per la calvizie di Ten Hag. Il tecnico dell'Ajax però non la prese bene e decise addirittura di punire Neres per la sua impertinenza non schierandolo nelle settimane successive.