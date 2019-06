Dopo neanche 2 giorni da una delle vittorie del titolo più clamorose di sempre, il mondo NBA viene scosso da una nuova bomba: i Los Angeles Lakers hanno trovato l'accordo per l'approdo di Anthony Davis in gialloviola.

Lo rivela Adrian Wojnarowski‏ di ESPN: i Pelicans hanno dato l'assenso alla trade che porterà a New Orleans Hart, Ingram, Ball e 3 prime scelte (tra cui la numero 4 del prossimo draft in programma giovedì).

The Pelicans have agreed to a deal to trade Anthony Davis to the Lakers for Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, and three first-round picks – including the No. 4 overall in 2019 Draft, league sources tell ESPN.