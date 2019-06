Il giocatore del Siviglia è uscito all'ottavo minuto dopo un contrasto con Paredes. Potrebbe avere lesioni al legamento.

di Redazione Fox Sports - 16/06/2019 08:11 | aggiornato 16/06/2019 08:14

La vittoria della Colombia nel debutto in Copa America contro l'Argentina ha un retrogusto amaro per la Nazionale di Queiroz per via delle condizioni di Luis Muriel, uscito per infortunio dopo nemmeno 10 minuti.

Il giocatore di proprietà del Siviglia, che ha finito la stagione con la maglia della Fiorentina, è andato a terra dopo un contrasto con Paredes che gli ha chiuso la gamba sinistra trascinandola poi a terra. L'attaccante ha subito chiesto l'aiuto dei medici ed è stato portato fuori dal campo.

Y esta tijera de Paredes a Muriel que lo sacó del partido al colombiano y ni comentaron la jugada, por Dios es una brutalidad e imprudencia del jugador del PSG.#ARGCOL #CopaAmerica pic.twitter.com/NL50ti629p — Carlos Encalada (@chechelo8) June 15, 2019

Secondo quanto riportato da DAZN, Muriel ora si trova in un ospedale di Salvador per dei controlli più approfonditi ma la paura è che abbia riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro.