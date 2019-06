Lo strike compiuto dal maiorchino non è stato perdonato da Maverick, che auspica una punizione dalla Race Direction. Petrucci è stato agevolato al podio, Rossi punta il dito contro la curva, Marquez non condanna il compagno di squadra.

16/06/2019

Uno strike così in MotoGP non si vedeva da molto tempo e, forse, non si è mai visto. L'errore commesso da Jorge Lorenzo ha cambiato i connotati della gara di Barcellona. Tre gli avversari falciati dal maiorchino, con un computo impressionante di trofei mondiali finiti a terra. Dovizioso ne conta uno in 125, Vinales ha vinto un campionato della Moto3, Rossi detiene nove allori e lo stesso Lorenzo cinque. Il totale è impressionante: 16 titoli mondiali buttati giù dalla Honda numero 99.

Se fosse stato centrato pure Marquez, il conto sarebbe salito alle stelle. Marc è a quota sette. Aggiungendoli ai sedici, avremmo contato ventitre riconoscimenti finiti nelle vie di fuga del Circuito di Catalogna. Per un pelo, però, Marquez se l'è cavata. Il suo sorpasso ai danni della Ducati del Dovi è stato decisivo, perché con quella manovra l'ufficiale HRC si è tolto dai guai. Invece per gli altri tre è andata diversamente. Cioè, male.

Vinales era molto deluso. Maverick a motori spenti ha accusato Lorenzo, affermando che Jorge nemmeno gli abbia chiesto scusa. In realtà, l'autore dello sbaglio si è scusato con Massimo Meregalli, team manager Yamaha. La risposta di "Maio" è stata dura. Un "errore da rookie", da principiante, questa la risposta ricevuta, poi echeggiata da Lin Jarvis. Petrucci ne ha giovato, finendo in terza posizione. Danilo ha ammesso che lo strike gli ha spianato la strada verso il podio. Laconico Rossi: Valentino dà colpa all'avversario, ma anche alla curva del circuito, troppo stretta e lenta. Infine, il vincitore, Marquez. Marc condivide il box Repsol Honda MotoGP con Lorenzo ed imputa alla sfortuna l'incidente di gara. Sottolineando che lui stesso immaginava che un gran botto potesse accadere.

Vinales è deluso: il suo Gran Premio MotoGP di Barcellona è finito anzitempo e Maverick accusa Lorenzo

MotoGP, Vinales duro con Lorenzo: "Spero venga punito"

Un inizio di gara davvero imprevedibile a Barcellona. L'apice della MotoGP di Catalogna stato raggiunto nelle batture iniziali. Era il secondo giro quando Lorenzo - con una staccata killer - ha sbagliato, cadendo, buttando giù Vinales e la sua Yamaha, Dovi e la Ducati oltre a Rossi con la M1 ufficiale numero 46. Un disastro per Jorge un pesante zero rimediato da Maverick, Andrea e Valentino.

Proprio Maverick è stato il più duro e diretto dei tre coinvolti nel big crash. Lo spagnolo del team Monster Yamaha sentiva di poter disputare una bella gara, con l'obiettivo minimo di salire sul podio. Invece, nisba: nemmeno di fronte al pubblico amico Vinales ha portato a termine la missione, e la delusione manifestata nel garage blu dal numero 12 era evidente. Tutto rosso in volto, Vinales non le ha mandate a dire. Lorenzo deve pagare:

Spero proprio che la Direzione Gara prenda dei provvedimenti, perché Lorenzo deve essere punito. Percepivo che una moto stesse arrivando troppo veloce, avevo capito che qualcosa stesse accadendo. Quando la Honda ha colpito la mia Yamaha era troppo tardi, io non potevo rimediare. Un errore del genere ha compromesso la mia corsa, la cosa peggiore è che Jorge nemmeno sia venuto a scusarsi con me

Invece il maiorchino è andato a porgere il proprio dispiacere verso iil box Yamaha, che lo ha trattato come un pivello. Meregalli in primis e Jarvis dopo, non hanno giustificato Lorenzo che ha ricevuto il peggior commento mai sentito prima da un cinque volte campione del mondo. Sia Maio che Lin sono andati giù pesanti. Se pensiamo che con loro Jorge abbia vinto gare e titoli, l'accusa ferisce ancor di più:

Jorge ha sbagliato evidentemente, lo abbiamo visto tutti. Siamo molto delusi, un cinque volte campione del mondo non dovrebbe compiere manovre così. Il suo errore è stato da vero rookie, come se lui fosse un debuttante e non un pluriiridato

Petrucci soddisfatto: "L'errore di Lorenzo e la mega caduta mi hanno aiutato a salire sul podio"

Danilo ha corso bene ed il terzo posto centrato dal ternano è sicuramente meritato. Detto questo, nell'analisi dinamica della gara va tenuto in considerazione l'incidente iniziale. Probabilmente, senza i magnifici quattro a terra, Petrux non avrebbe acciuffato il terzo posto. Il suo passo gara non era al livello di Dovi, Vinales e Rossi, anche se in un Gran Premio tutto è possibile:

Ho dato il massimo è sono soddisfatto della mia prestazione. Il duello con Quartararo è stato duro e divertente, le mie gomme scivolavano ma la Ducati si guidava bene. Dopo il Mugello, salire sul podio era il mio obiettivo. Ce l'ho fatta, grazie anche all'errore di Lorenzo. L'incidente avvenuto nel secondo giro mi ha aiutato

Rossi deluso ed ironico: "Quella curva sembra il parcheggio del Conad"

Dopo lo zero del Mugello, un altro ritiro in MotoGP per Rossi a Barcellona: Lorenzo lo ha fatto cadere

Dopo aver raggiunto il box Yamaha con la M1 storta e malfunzionante, Rossi ha voluto guardare più volte le immagine dell'incidente. Imprecando a bassa voce, Valentino ha riordinato le idee e, con l'ennesimo zero rimediato ed a mente fresca, ha commentato l'accaduto. In effetti, il nove volte iridato è stato meno polemico di Vinales, nonostante la sorte capitata fosse la stessa di Maverick. Rossi ha puntato il dito sulla curva dove si sono stesi in quattro:

Ne avevamo discusso nella Safety Commission. Se avessimo gareggiato usando la curva più larga ed ampia, l'incidente non sarebbe avvenuto. Questa modifica va bene per le Formula 1 ma non per le MotoGP, perché il tornante è troppo stretto, lento e torna indietro. Sembra il parcheggio del Conad e non una curva da Motomondiale. Lorenzo ha sbagliato, arrivando lungo, il prezzo lo abbiamo pagato noi piloti coinvolti

Marquez veggente: "Mi aspettavo che qualcuno sbagliasse in quel punto di frenata"

A Marquez è andata bene, benissimo. Oltre ad evitare - fortunatamente - di essere coinvolto nel grosso strike, Marc ha vinto il Gran Premio, consolidando la posizione in campionato. Il numero 93 Honda è primo e fruisce dello zero rimediato da Dovizioso. In fondo, quello del compagno di squadra è stato un regalo per Marc, che ha portuto guidare solitario ed indisturbato. L'errore di Jorge ha facilitato il lavoro di Marc, che non condanna l'autore del fallo:

In quel punto della pista possono succedere incidenti del genere, ed io me l'aspettavo, Proprio per questo motivo ho pensato di superare Dovizioso e mettermi in testa, scappando avrei evitato guai. In fondo, si tratta di un episodio sfortunato, evidentemente Jorge non l'ha fatto apposta

Non ha lasciato dichiarazioni ufficiali Andrea Dovizioso, il pilota che ha pagato il prezzo più alto a Barcellona. Il numero 04 era - ed è - in lotta per il titolo mondiale, ma la caduta e l'incidente gli hanno tolto la possibilità di giocarsela con Marquez. Il Gran Premio di Catalogna era il settimo dei diciannove previsti dal calendario, ma sappiamo che, per vincere in MotoGP, è fondamentale arrivare al traguardo con punti in tasca, sempre e comunque.