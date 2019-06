Segui la diretta LIVE del GP di Catalunya. Fabio Quartararo parte dalla pole, ma dovrà vedersela sin dalla partenza con il campione in carica Marc Marquez. 3° Morbidelli, Rossi e Dovizioso in seconda fila, 7° Petrucci.

16/06/2019 13:26

13:35 - Diamo un'occhiata alle quote dei bookmaker: il grande favorito resta Marc Marquez a 2,00, a gran sorpresa il secondo dei favoriti è Alex Rins la cui vittoria è pagata 4,00, seguito da Fabio Quartararo a 4,5. La vittoria di Dovizioso premia 7,5 volte la posta in gioco, Valentino Rossi a quota 9,00, Danilo Petrucci a 21,00.

LIVE 📡: The #CatalanGP is coming up next! Feel the atmosphere down on the starting grid! 🔥 https://t.co/9Ktm9FozPH — MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) June 16, 2019

13:30 - Cominciano a svelarsi le strategie gomme: doppia Soft per Pecco Bagnaia, Dovizioso e Petrucci orientati sulla media all'anteriore e la soft al posteriore.

Fabio Quartararo al Montmelò

MotoGP, il riassunto del sabato di qualifiche

Le qualifiche MotoGP del GP di Catalunya portano il marchio di Fabio Quartararo, alla sua seconda pole position stagionale. Ancora una volta il rookie francese del team Petronas SRT dimostra di essere uno dei migliori sul giro secco, mettendosi alle spalle per l'ennesima volta le M1 ufficiali di Maverick Vinales e Valentino Rossi. Buono il bilancio in casa Yamaha, con i quattro piloti nelle prime cinque posizioni, ma Vinales ha subito la retrocessione di tre posizioni in griglia per aver rallentato prima della bandiera a scacchi per salutare i tifosi. Una manovra che, seppure involontaria, è risultata particolarmente rischiosa, con Fabio Quartararo che arrivava dalle retrovie a tutta velocità e per poco non lo centrava in pieno.

Seconda finestra in griglia di partenza per Marc Marquez che ha sfiorato la pole di soli 15 millesimi di secondo. Il leader della MotoGP nel corso del week-end ha lavorato molto con le gomme usate in ottica gara , registrando qualche noia all'anteriore. Decima piazza per il compagno di box Jorge Lorenzo, che dopo le nuove soluzioni ergonomiche pare abbia compiuto un passo avanti nel feeling con la Honda RC213. Seconda fila per Andrea Dovizioso che registra un buon passo gara, mentre Danilo Petrucci apre la terza fila: le alte temperature hanno rallentato la ricerca del setting del pilota ternano, un po' in difficoltà con le alte temperature del pomeriggio.

Occhi puntati sul Alex Rins che con il suo stile di guida in grado di preservare le gomme potrebbe essere tra i principali candidati al podio. Il pilota della Suzuki partirà dalla ottava posizione, ma può contare sulle sue grandi doti di rimonta. Gara in salita per Aprilia, con Andrea Iannone che partirà dall'ultima fila dopo il problema tecnico al ride-by-wire della sua RS-GP accorso nella Q1. Si prevedono temperature dell'asfalto intorno ai 50°C e la scelta delle mescole messe a disposizione dalla Michelin (Soft-Medium-Hard) sarà fondamentale soprattutto nelle fasi finali di gara.