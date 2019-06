Il numero 10 dell'Albiceleste deluso dopo il 2-0 subito dalla Colombia: "Dobbiamo rialzarci in fretta, abbiamo ancora molte possibilità di qualificarci".

In molti vedono la Copa America in Brasile appena iniziata come l'ultima, grande occasione per Lionel Messi di vincere un trofeo con la sua Nazionale ma la prima partita dell'Albiceleste è terminata con un 2-0 per la Colombia.

Messi commenta con amarezza la sconfitta dell'Argentina contro la Colombia

Nel post partita il numero 10 della squadra allenata da Scaloni ha espresso tutta la sua amarezza: secondo Messi la caduta dell'Argentina non compromette il passaggio del turno ma sarà un colpo difficile da cui rialzarsi.