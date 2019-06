Gli iberici passano dopo pochi minuti con Ceballos, poi la doppietta di Chiesa ribalta la situazione. Pellegrini su rigore la chiude.

di Redazione Fox Sports - 16/06/2019 22:56 | aggiornato 16/06/2019 22:57

Parte col piede giusto l'avventura dell'Italia agli Europei Under21: la squadra allenata da Gigi Di Biagio ha infatti vinto al debutto contro una delle favorite al successo finale come la Spagna col risultato di

La partita si mette subito in salita per gli Azzurri spinti dal pubblico dello stadio Dall'Ara di Bologna che vanno in svantaggio per merito di Ceballos, bravissimo a fulminare Meret con un gran destro da 20 metri.

Take a bow Dani Ceballos pic.twitter.com/83ACD1eOHg — Asha Michener (@AshaRese) June 16, 2019

L'Italia soffre il possesso palla degli iberici e per lunghi tratti del primo tempo rimane schiacciata ma trova il pareggio con un lampo di Chiesa che scappa sulla sinistra e beffa un incerto Simon con un tiro-cross di mancino. L'ultima emozione (dopo l'uscita per infortunio di Zaniolo) è un tiro di Dimarco ma i primi 45 minuti finiscono 1-1.

La ripresa parte a gran ritmo con Chiesa da una parte e Soler dall'altra che vanno vicini alla rete del vantaggio, che arriva al 64esimo ancora per merito del talento della Fiorentina che risolve una mischia in area di rigore con il piatto destro.

L'Italia regge l'urto della reazione spagnola e passa a 10 minuti dalla fine grazie a Lorenzo Pellegrini che prima si guadagna un rigore (assegnato grazie all'ausilio del VAR) e poi lo trasforma. Finisce 3-1 per gli Azzurri che partono come meglio non si potrebbe.